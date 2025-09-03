Estudios bolivianos recientes, junto con investigaciones de países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, proporcionan un marco comparativo que reconoce el crecimiento poblacional de estos animales y su introducción a las ciudades. En este pequeño análisis se examina la presencia de Latrodectus en Bolivia, su relevancia sanitaria, y los aportes de trabajos en países colindantes, señalando por qué una identificación precisa de especies y su distribución resulta fundamental para el país.

La presencia de viudas negras en Bolivia

En 2014 Fernández, G. P., & Castro, M. R. (2014) analizaron muestras de arañas del género Latrodectus o viudas negras en Bolivia, confirmando por primera vez la presencia de hasta seis morfotipos, distribuidos en 6 departamentos a lo largo de cuatro ecorregiones, lo que evidencia una amplia distribución y capacidad de adaptación en el país.

Unos años después Bustillos‑García & Humboldt‑Paputsachis (2023) documentaron el primer registro del género Latrodectus en el departamento de Oruro, examinando 41 especímenes recolectados en 18 localidades, y generando mapas de distribución que mostraron mayor presencia en zonas urbanas y periurbanas. El estudio también relaciona la presencia de vegetación como factor clave para su establecimiento sinantrópico, y mencionó que hay al menos siete casos registrados de mordedura de esta arañas en ese departamento. Se destaca la importancia de conocer sitios de donde elaboran sus nidos y como favorecen la reproducción, para saber cómo reducir los riesgos médicos.

Es importante recalcar que aún no se han publicado documentos de identificación de las especies que hay en cada departamento del país, así como aún hace falta un mapa de distribución más actualizada, necesario para plantear planes de acción sanitaria oportuna. Sin embargo, el Laboratorio de Producción de Inmunoglobulinas del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), trabaja en el análisis morfológico y morfométrico de las arañas presentes en la colección científica del mismo laboratorio, con arañas procedentes de donaciones de centros públicos, particulares y público en general. Los avances de estos estudios representan un complemento importante en la actualización de información sobre el género, aportan información al país por trabajarse con más de 400 muestras recolectadas desde el 2010 hasta el presente año, identificando especies y su distribución. De hecho, estos avances se presentaron en el simposio: Abordaje “Una Salud” en Bolivia a través de la vigilancia integral, como parte de la Reunión Conjunta de Zoología en el país en 2025.

Estudios en países vecinos

En Argentina, se han reportado múltiples especies del género Latrodectus (incluyendo L. corallinus, L. mirabilis, L. quartus, L. antheratus, L. geometricus) distribuidas en regiones a lo largo de todo el país. Un resumen en la Universidad de La Plata (2017) indicó que las especies de Latrodectus en Argentina poseen distribución en hábitats muy diversos y presentan alta variabilidad morfológica (coloración, tamaños, formas etc), lo que complica la identificación visual de cada especie.

En Uruguay, Simó et al. (2013) registraron la especie Latrodectus geometricus en ambientes urbanos, destacando su carácter sinantrópico (adaptados a vivir cerca o dentro de áreas alteradas por la actividades humanas) y su distribución creciente en zonas densamente pobladas (ciudades grandes).

También en Chile, Aguilera et al. (2009) revalidaron la especie Latrodectus thoracicus, evidencia de que varias especies del género habitan regiones templadas y templado‑cálidas del Cono Sur.

La importancia de saber que especies existen en cada país se puede evidenciar con trabajos como la del toxicologista de Roodt et al. (2017), que analizó muestras de veneno de arañas Latrodectus en ocho provincias argentinas y demostró variabilidad regional en toxicidad, lo que significa que las diferentes especies de Latrodectus tienen diferentes composiciones de toxinas en sus venenos. Esta diferenciación puede ser importante cuando se requieren diferentes tratamientos para diferentes regiones según la especie que viva cerca. Aunque todos los extractos de veneno del artículo fueron neutralizados de forma eficaz por antivenenos terapéuticos locales.

Importancia de la identificación y distribución

Salud pública y manejo del antiveneno: el veneno y su toxicidad varían entre especies y regiones, por lo que identificar con precisión especies presentes en Bolivia ayudaría a estandarizar el uso del suero y protocolos médicos según los perfiles de los venenos locales. Diseño de materiales educativos: datos taxonómicos de otros países (por ejemplo,en Argentina) permiten crear guías visuales que describan morfotipos de Latrodectus, lo cual ayuda a la población a reconocerlas y evitar manipulaciones que desencadenan en accidentes. Vigilancia ecológica y monitoreo urbano: la evidencia de sinantropismo en Bolivia y Uruguay demuestra que Latrodectus es capaz de prosperar en áreas urbanas, lo cual exige programas de monitoreo territorial para detectar zonas de riesgo emergentes. Comparación regional para anticipación de futuras migraciones de especies: Países vecinos ya cuentan con registros de especies presentes también en Bolivia, lo que permite anticipar posibles hallazgos o invasiones mediante vigilancia activa. Por ejemplo, si L. curacaviensis o L. thoracicus están presentes en Argentina y Chile, es posible que también se encuentren presentes ahora o en un futuro en el suroeste boliviano.

Conclusión

La combinación de estudios bolivianos recientes sobre distribución y morfotipos del género Latrodectus, junto con investigaciones regionales en Argentina, Chile, y Uruguay, refuerza la necesidad de identificar con precisión las especies presentes y mapear su distribución en Bolivia. Esto no solo para planificar protocolos médicos más eficientes, sino también diseñar estrategias educativas y controlar la expansión de estas arañas en las ciudades. Bolivia debe fortalecer la investigación taxonómica, epidemiológica y ecológica para integrar plenamente estos hallazgos en una forma segura de convivir con estos animales ponzoñosos.

Referencias (selección clave)

Bustillos‑García, Y. B., & Humboldt‑Paputsachis, C. (2023). First record of the genus Latrodectus (Walckenaer, 1805) in the department of Oruro, Bolivia. Journal of the Selva Andina Research Society, 14(2), 36–45.

Fernández, G. P., & Castro, M. R. (2014). El género Latrodectus Walckenaer, 1805 en Bolivia (Araneae: Theridiidae). Journal of the Selva Andina Research Society, 2, 57–63.

González, A., Rodríguez Gil, S., et al. (2017). Actualizaciones e interrogantes sobre el género Latrodectus en Argentina (resumen). Universidad Nacional La Plata.

Roodt, A. R. de, Lago, N. R. et al. (2017). Toxicity of the venom of Latrodectus spiders from different regions of Argentina and neutralization by antivenoms. Toxicon.

Simó, M., Dias, M. F. R., et al. (2013). Habitat, redescripción y distribución de Latrodectus geometricus en Uruguay. Biota Neotropica.

Aguilera, M., Elía, G. D., & Casanueva, M. E. (2009). Revalidación de Latrodectus thoracicus en Chile. Gayana.