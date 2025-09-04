Fueron los pensadores del Renacimiento quienes bautizaron aquellos siglos como una “noche” entre la grandeza clásica y el renacer de las artes y las letras. Además, esa visión tiene un claro origen anglosajón, pues en las islas británicas sí se produjo una ruptura brusca con el legado romano. En cambio, en buena parte de Europa —y especialmente en al-Ándalus y Bizancio— el conocimiento clásico no solo se conservó, sino que floreció. Aun así, la influencia cultural anglosajona en la modernidad ha hecho que su interpretación, la del “tiempo oscuro”, sea la que todavía predomina en nuestro imaginario.

Mientras en gran parte de Europa el conocimiento se transmitía con mayor lentitud, en la península ibérica —y en particular en Al-Ándalus— se alzó uno de los grandes faros intelectuales de la Edad Media. Entre los siglos VIII y XV, esta tierra se convirtió en un crisol donde la ciencia, la filosofía y las artes florecieron con fuerza, alimentadas por la herencia clásica y los saberes orientales. El legado intelectual andalusí no solo iluminó su tiempo, sino que también proyectó su influencia hacia el resto del continente. Desde las traducciones en Toledo hasta las innovaciones en astronomía, medicina o matemáticas, el conocimiento cultivado en Al-Ándalus sería decisivo para el despertar cultural de Europa.

Durante la Edad Media, Al-Ándalus se erigió como un auténtico oasis de ciencia y saber, un centro dinámico de producción intelectual que destacó por su papel como puente entre Oriente y Occidente. En este espacio confluyeron tradiciones culturales y científicas diversas, generando un entorno propicio para el desarrollo del conocimiento. Las instituciones andalusíes —madrasas, zawiyas, mezquitas y cortes reales— desempeñaron un papel pionero en el panorama europeo, no solo en la preservación y traducción de textos clásicos griegos y persas, sino también en la innovación en campos como la astronomía, la medicina, la farmacología, las matemáticas, la ingeniería hidráulica y la agricultura.

El prestigioso califato de Córdoba se destacó como un epicentro de aprendizaje, con su famosa biblioteca que albergaba cientos de miles de manuscritos y atrajo a eruditos de todas partes. Figuras como Ibn Rushd (Averroes), Ibn Sina (Avicena), y Al-Zahrawi (Abulcasis) contribuyeron significativamente al conocimiento científico medieval, cuyos legados perduran hasta nuestros días.

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa occidental vivió una profunda transformación en sus estructuras políticas, sociales e intelectuales. La fragmentación del poder, la ruralización progresiva y la pérdida de una administración centralizada provocaron una crisis institucional que también afectó la transmisión del conocimiento. No obstante, aunque muchas veces se ha hablado de una “edad oscura”, lo cierto es que el saber no desapareció, sino que adoptó nuevas formas y rutas de desarrollo.

El aprendizaje y la evolución técnica no se detuvieron. Las grandes catedrales románicas y posteriormente góticas, que se alzarían en las ciudades cristianas, no habrían sido posibles sin una comprensión profunda de la geometría, la ingeniería y la organización del trabajo. Igualmente, la evolución de la navegación, con mejoras en las técnicas de construcción naval y la orientación marítima, muestra cómo el conocimiento seguía avanzando, aunque fuera por caminos distintos a los heredados de la Antigüedad clásica.

Muchos saberes antiguos, sin embargo, dejaron de estudiarse o aplicarse, en parte por el peso de una visión religiosa que consideraba ciertas formas de pensamiento —especialmente las vinculadas con la filosofía natural o las ciencias especulativas— como sospechosas o incluso heréticas, temiendo que contradijeran la doctrina cristiana. Esta actitud condujo al abandono de textos fundamentales y a una ruptura, aunque parcial, con el corpus del saber clásico. Sin embargo, en el sur, este legado clásico no solo fue recogido, estudiado y preservado. Lejos de desaparecer, el conocimiento antiguo fue integrado en nuevas formas de pensamiento y adaptado al contexto cultural islámico. Las obras de los autores griegos, romanos y orientales circularon a lo largo de dicho mundo, siendo comentadas y enriquecidas, provocando no solo que este saber no se perdiera, sino que regresara siglos más tarde gracias a las traducciones del árabe al latín, facilitando el despertar intelectual que daría paso al Renacimiento.

Al-Ándalus. A pesar de enfrentar desafíos similares a los de los reinos cristianos —conflictos internos, guerras con potencias vecinas, tensiones políticas—, logró consolidarse como un centro multicultural y científico de gran relevancia. Ciudades como Córdoba, Toledo y Granada se convirtieron en focos de producción intelectual donde convivían, no sin fricciones, musulmanes, cristianos y judíos. Esta diversidad alimentó un ambiente cosmopolita en el que florecieron las ciencias, la filosofía, la medicina, la astronomía y la poesía.

Durante la época califal, Córdoba llegó a rivalizar culturalmente con grandes capitales como Bagdad y Constantinopla. El califa Alhaquén II, heredero del esplendor iniciado por su padre Abderramán III, compartía con él una profunda admiración por el arte y la cultura. Bajo su mandato, la ciudad vivió un gran auge cultural y urbanístico. Entre sus obras más destacadas figura la ampliación de la Mezquita de Córdoba, para lo cual ordenó derribar el muro de la qibla (el lugar que indica la dirección de la Kaaba en La Meca hacia donde debe dirigirse la oración) y extender el oratorio, que fue ricamente decorado con mosaicos bizantinos traídos expresamente desde Constantinopla. También finalizó la construcción del fastuoso palacio de Medina Azahara y dotó a la ciudad de una red de servicios urbanos avanzada para su tiempo: alcantarillado, calles pavimentadas y alumbrado nocturno mediante candiles de aceite. Paradójicamente, hoy se recuerda a París como la “ciudad de la luz”, pese a que Córdoba ya lo fue siglos antes.

La cultura

Pero entre todas las iniciativas culturales impulsadas por Alhaquén II, destaca la creación de escuelas públicas y, sobre todo, la fundación de una biblioteca que, en su momento, fue la más importante y rica de Europa. Esta institución se caracterizaba por su espíritu pluralista, tolerante y universalista, albergó más de 400.000 volúmenes que abarcaban prácticamente todas las ramas del saber. El califa, profundamente cultivado, había sido instruido desde joven por filólogos y filósofos como el gramático Al-Zubaydi, quien le abrió las puertas al fascinante mundo del conocimiento.

Las fuentes señalan que Alhaquén no solo leyó la mayoría de los libros de su biblioteca, sino que también dejó anotaciones personales en muchos de ellos, e incluso llegó a componer versos propios, reflejo de su sensibilidad intelectual.

Pero quizás lo más sorprendente y revelador del grado de desarrollo cultural alcanzado en Córdoba durante el califato es que al frente de tan imponente biblioteca se encontraba una mujer: Lubna de Córdoba.

Antigua esclava, de gran inteligencia y sabiduría, Lubna logró convertirse en copista y, tras ser manumitida, en secretaria principal y responsable de la organización de la biblioteca. Su figura rompe todos los esquemas de la época.

Se cuenta que, mientras caminaba por la ciudad, enseñaba matemáticas a los niños que se le acercaban, y así rodeada de chiquillos llegaba a las puertas del palacio.

Lubna viajó a ciudades como El Cairo, Damasco y Bagdad en busca de manuscritos para enriquecer los fondos bibliográficos cordobeses. Las crónicas árabes señalan que, en aquel tiempo, más de 170 mujeres instruidas vivían en los arrabales de Córdoba, dedicadas a copiar manuscritos y coranes.

Lubna de CórdobaJunto a Lubna trabajaba Fátima, también copista y jefa de bibliotecarios, quien no solo compartió con ella la tarea de adquisición de libros, sino que además diseñó un avanzado sistema de clasificación y catalogación, donde se registraban los títulos, las temáticas y la localización exacta de los volúmenes. Aunque no hay certeza absoluta, algunas fuentes apuntan a que Fátima pudo haber sido hija del astrónomo y erudito Abul Qasim Maslama ibn Ahmad al-Mayrity (el madrileño), autor de una versión resumida de las tablas astronómicas de Al-Juarismi y traductor del Planisferio de Ptolomeo, cuyos conocimientos serían heredados más tarde por los reinos cristianos.

La presencia de mujeres como Lubna y Fátima al frente de la gran biblioteca califal, y de muchas otras colaborando en su funcionamiento, da cuenta del notable avance cultural y del grado de apertura intelectual alcanzado por la sociedad del califato cordobés.

Almanzor, en su intento por atraer a los ulemas (doctores de la ley islámica) y asegurarse su apoyo, los convocó y les ofreció la posibilidad de señalar todas aquellas obras que trataran de filosofía, astronomía o cualquier otra ciencia que, a su juicio, contuvieran ideas contrarias a los fundamentos del Islam. Ordenó entonces que fueran destruidas. Como resultado, en el año 979 se perdieron numerosas obras que habían sido transmitidas y conservadas desde la Antigüedad. Se dice que Almanzor, hombre culto entre los cultos de su época, al ver las llamas devorando los libros, lloró.

Afortunadamente, muchas de ellas ya contaban con copias en árabe, latín y otras lenguas, lo que permitió su preservación y que hoy en día podamos seguir accediendo a ese valioso legado.

Toledo, tras pasar a manos cristianas, se convirtió en un puente esencial para la transmisión del conocimiento gracias a su célebre Escuela de Traductores.

En este proceso desempeñaron un papel fundamental los mozárabes —cristianos que habían vivido bajo dominio musulmán—, plenamente familiarizados con el árabe, lengua que utilizaban de forma escrita, como evidencian los archivos toledanos hasta, al menos, el siglo XV. Se trataba de una comunidad bilingüe, en la que el árabe se reservaba para la escritura —sobre todo en documentos administrativos y de archivo—, mientras que en la vida cotidiana predominaba un romance distinto al dialecto castellano-central. Así, un mozárabe de Toledo podía leer con soltura en árabe, expresarse en romance y poseía además conocimientos de latín.

Junto a los mozárabes, también los judíos participaron activamente en esta dinámica cultural. Ambos grupos, sin renunciar a sus respectivas identidades, adoptaron el árabe como lengua de expresión y, con el avance cristiano, hicieron lo mismo con el castellano, facilitando así la transmisión del conocimiento al mundo occidental.

El primer prelado vinculado con la Escuela de Traductores de Toledo fue el arzobispo Francis Raymond de Sauvetât, conocido como Raimundo de Toledo, de la orden benedictina. Su pontificado (1124-1152) coincidió con la estancia en la península del abad Pedro el Venerable (1092-1150), quien buscaba apoyo lingüístico para confrontar la doctrina islámica a partir de su fuente original, el Corán. Durante este periodo, Toledo atrajo a estudiosos extranjeros como Gerardo de Cremona, que coincidió con traductores peninsulares de gran relevancia como Ibn Daud, Domingo Gundisalvo, Juan Hispalense o el Maestro Juan.

El auge de este movimiento traductor alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Alfonso X, quien impulsó la creación de instituciones que pueden considerarse auténticas academias de traducción. En ellas trabajaron figuras como Yehuda ben Moses ha-Kohén, Álvaro de Toledo, Pedro Gallego, Rabbi Ishaq ben Sid (Rabiçag), Abraham Ibn Waqar o Antonio Andrés, consolidando a Toledo como uno de los principales focos intelectuales de la Europa medieval.

Y si Toledo fue clave en la transmisión del saber, Granada lo fue en la fusión entre ciencia, arte y espiritualidad. Allí nos quedó uno de los mayores legados de esa síntesis: la Alhambra, donde el conocimiento y la belleza alcanzaron una expresión sublime.

Las matemáticas

Pero, hablemos de matemáticas. Una de las revoluciones más significativas fue la introducción de los números arábigos, originarios de la India, junto con un concepto clave: el cero.Este elemento, fundamental para el desarrollo del álgebra —término que proviene del árabe al-jabr, que significa “transposición”—, supuso un gran avance en el campo del cálculo. Gracias a estos saberes, se perfeccionaron disciplinas como la geometría y la trigonometría, que a su vez encontraron aplicaciones prácticas en áreas como la astronomía y la navegación.

La aceptación definitiva del cero transformó el pensamiento matemático occidental, siendo crucial para el desarrollo de las ciencias y la tecnología.

La astronomía

Si dirigimos la mirada hacia el cielo, el avance en astronomía durante este periodo fue indiscutible, en gran parte por sus múltiples aplicaciones prácticas: desde orientarse hasta medir el tiempo y el espacio. Uno de los grandes protagonistas fue Az-Zarqali, conocido como Azarquiel, cuyo apodo hacía referencia a sus intensos ojos azules (zarcos). A partir del astrolabio, diseñó la Azafea, un instrumento astronómico de gran precisión que funcionaba también como un computador analógico para resolver problemas de astronomía esférica y astrología. Además, Azarquiel fue el autor de las célebres Tablas Astronómicas de Toledo, elaboradas a partir de los trabajos de Al-Juarismi y Al-Battani. Estas tablas tenían un enfoque eminentemente práctico: servían para calcular la posición del Sol, la Luna y los planetas desde un punto geográfico determinado, así como las distancias entre ellos, los eclipses y la localización de las constelaciones.

La medicina.

La medicina andalusí fue una síntesis brillante de saberes griegos, romanos y árabes, estructurada desde sus inicios en dos campos fundamentales que convivían en armonía: la teoría y la práctica.

La parte teórica se dividía en tres ramas: el estudio de las cosas naturales (la filosofía), sus causas y sus síntomas.

La práctica, por su parte, abarcaba la higiene y la terapéutica, que incluía la dietética, la materia médica o farmacología y la cirugía.

Uno de los aspectos más innovadores fue su atención a la higiene, promoviendo el uso de baños tanto públicos como privados en las casas de las élites, espacios que también cumplían una función social.

La medicina árabe se basaba en la idea de que el mundo está compuesto por cuatro cualidades fundamentales —calor, frío, humedad y sequedad— consideradas elementos inmutables del universo y, por tanto, esenciales en el equilibrio del cuerpo humano.

Entre los ilustres nombres de esta tradición médica destaca Abu-l-Qasim al-Zahrawi, Abulcasis, considerado el padre de la cirugía moderna. Sus tratados médicos, así como la creación del instrumental quirúrgico moderno y otros avances —como el uso de catgut para suturas— fueron estudiados y aplicados durante siglos tanto en Oriente como en Occidente, siendo el primero en realizar con éxito una operación de cirugía plástica documentada: la corrección de una ginecomastia (aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres).

Otros médicos como Ibn Yulyul de Córdoba, contribuyeron a traducir y comentar obras fundamentales como la Materia Médica de Dioscórides. Su “Libro de la explicación de los nombres de los medicamentos simples”, fue clave para identificar los términos griegos, facilitando su comprensión y aplicación práctica.

El malagueño Ibn al-Baytar al-Yami dejó una de las grandes obras de farmacología de la época: una recopilación de unos 1.400 medicamentos y alimentos bajo el título “Colección de medicamentos y alimentos”, que se convirtió en referencia durante siglos.

Destacar también el funcionamiento avanzado de los hospitales cordobeses: estaban organizados por especialidades, mantenían normas básicas de higiene y llevaban registros médicos, algo que no se vería en Europa hasta mucho tiempo después.

La filosofía

En el ámbito filosófico, Abū al-WalīdʾMuhammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rušd, Averroes

, se destacó como uno de los más grandes comentaristas de Aristóteles.

Su objetivo era recuperar la esencia del pensamiento aristotélico, depurándolo de las influencias neoplatónicas que se habían infiltrado en las interpretaciones anteriores. Estudió a fondo obras clave como la Metafísica, los Tratados de Lógica, la Ética a Nicómaco, varios textos sobre ciencias naturales y, especialmente, el tratado Acerca del alma.

Sus escritos tuvieron una enorme repercusión en la filosofía cristiana, influyendo directamente en pensadores como Tomás de Aquino.

Con su figura, Al-Ándalus demostró que razón y fe no eran excluyentes, y que el pensamiento crítico podía convivir dentro de un marco religioso.

Por último, merece una mención especial Abbas Ibn Firnas. Nacido en Ronda (Málaga), fue un sabio polifacético que destacó en filosofía, química, física y astronomía, lo que le valió un lugar en las cortes de los emires al-Hakam, Abderramán II y Mohamed I.

Según Al-Maqqarī, cronista andalusí del siglo XVII, Ibn Firnas fue el primero en al-Ándalus en trabajar el cristal de roca mediante técnicas alquímicas —hoy diríamos químicas—, obteniendo cristales a partir de minerales con un método que asombró a sus contemporáneos, una hazaña sin precedentes en Occidente. Pero su genio no se limitaba a la química, sus habilidades iban más allá de la materia: consiguiendo desentrañar los complejos significados de antiguos libros de la biblioteca de Abderramán II, textos que hasta entonces nadie había logrado interpretar.

Entre sus invenciones más admiradas destacó una esfera armilar, descrita por fuentes como Said al-Andalusí en su “Tabaqat al-Umam”, como un modelo mecánico del universo capaz de mostrar los movimientos de los cuerpos celestes. Esta especie de planetario era al mismo tiempo una herramienta científica y un espectáculo de asombro para quienes lo contemplaban.

Pero su mayor hazaña fue en el campo de la aeronáutica. En el año 852, saltó desde el alminar de la Mezquita de Córdoba usando una lona como paracaídas, lo que le valió varias fracturas al caer demasiado rápido, pero demostró que con otro diseño podía tener sustentación.

No se rindió y en el 875, construyó un planeador de madera y seda, adornado con plumas de aves, se lanzó desde una colina en la al-Rusafa (Arruzafa, Córdoba), logrando un vuelo que, según las fuentes, duró entre dos y diez minutos.

El aterrizaje fue accidentado, lesionándose gravemente ambas piernas. Más tarde concluyó que el fallo fue no haber dotado al aparato de una cola para equilibrarlo. Tenía 65 años y no volvió a intentarlo, pero quedó para la historia como el primer ser humano que voló en un artefacto más pesado que el aire… y sobrevivió para contarlo. Él fue el verdadero pionero de la aviación, un alquimista de la luz y el saber, un sabio que abrió camino a la ciencia en una época en la que está aún se confundía con la magia.

La historia científica de Al-Ándalus no es solo la de una región avanzada en un tiempo de crisis, sino la de una civilización que supo tejer saberes diversos —griegos, romanos, persas, indios y árabes— en una red de pensamiento viva y fecunda. En medio de tensiones políticas y religiosas, floreció una sociedad que apostó por el conocimiento como herramienta de cohesión, prestigio y desarrollo.

No fue un simple puente entre Oriente y Occidente, fue un espacio de creación original, donde disciplinas como la medicina, la astronomía o la filosofía no solo se preservaron, sino que se ampliaron y adaptaron a nuevas realidades. A las que hay que sumar innovaciones técnicas —como la elaboración de seda, vidrio o cerámica— y aportaciones culturales que perduran hasta hoy, como la introducción del ajedrez. La herencia andalusí no es un episodio marginal, sino una clave para entender cómo el saber se transmite, se transforma y pervive, incluso en contextos marcados por límites ideológicos y estructuras de poder rígidas.

Al-Ándalus fue mucho más que una curiosidad exótica dentro de una Europa medieval. Fue un verdadero centro de conocimiento que desafía nuestra visión simplista de la Edad Media, y cuyo saber, recogido por los reinos cristianos, acabaría por catapultarlos hacia un Nuevo Mundo. Este florecimiento intelectual no solo influyó en la ciencia y la filosofía europeas a través de traducciones al latín, sino que también sentó las bases para el Renacimiento europeo posterior.

Reconocer su importancia no es solo un ejercicio de justicia histórica, es también una invitación a revisar los prejuicios que aún arrastramos sobre nuestro pasado.