A los 6 meses del gobierno de Paz Pereira, improvisado con operadores políticos y economistas del candidato perdedor en primera vuelta, los mismos sectores populares del occidente que votaron por la dupla populista se movilizaron para pedir ahora sí, sin tapujos, su renuncia a la presidencia del Estado.

La perdida, si no de legitimidad de origen, de credibilidad ante su propio electorado es algo que, en países democráticos, implica la posibilidad de ser dispensado del cargo a través de nuevas elecciones, en los tiempos constitucionales previstos, que permitan darles un voto castigo a los políticos que incumplen sus plataformas electorales. Pero en nuestro caso, pareciera que la ruptura de un pacto no escrito con esos sectores que habrían depositado su voto a favor del presidente Paz la perciben los sectores agraviados como una traición a promesas electorales en favor suyo y que sólo puede ser castigada con la renuncia obligada y el retorno a un momento previo electoral. Esta movilización sediciosa pidiendo la renuncia de Paz con bloqueos de carreteras y un cerco radical a la ciudad de La Paz se explicaría aparentemente por la nostalgia que sienten los campesinos indígenas del altiplano por los años de bonanza durante los gobiernos de Evo Morales, obviando el hecho de que las condiciones para esa bonanza fueron mayormente producto de los anteriores gobiernos neoliberales y del auge de las commodities, particularmente del gas natural exportado a Brasil y Argentina.

Los sectores movilizados y algunos segmentos de la sociedad que apoyan la petición de los que bloquean los caminos e ingresos a la ciudad de La Paz no se dan cuenta (o se dan perfecta cuenta) que están apoyando una posición antidemocrática, incluso golpista por la violencia que ha acompañado esta movilización desde un inicio (aparte de los bloqueos en sí mismos que impiden el ingreso de abastecimientos básicos para una población citadina desprovista de medios de subsistencia propios –y cuyo sustento depende de su día a día económico hoy casi paralizado–), por las muestras de violencia verbal y física de que hacen gala los movilizados durante estas jornadas violentas de mayo con insuficiente contención policial, por muy justificados que puedan ser los reclamos de muchos afectados por la mala gestión del gobierno en la provisión de combustibles (gasolina “basura”, escasez de diésel) o por muy humilde que pueda parecer la condición social de los campesinos movilizados y entendibles los agravios de los pobres del campo y las ciudades.

Pacto civilizatorio

Pero no pretendo minimizar la gravedad del asunto en esta percepción de un “pacto roto” entre el presidente boliviano y los campesinos aymaras. En los antecedentes históricos de la sociedad boliviana, la cuestión del pacto, tregua o acuerdo societal entre sectores heterogéneos de nuestra nacionalidad ha sido siempre un asunto de capital importancia, aunque no siempre explícito.

Según el antropólogo bolivianista Tristan Platt, las relaciones asimétricas entre ayllu andino y Estado boliviano confluyeron, hacia mediados del siglo XIX, en un implícito “pacto de reciprocidad” entre ambos, un equilibrio sociopolítico precario, pero no por ello menos crucial para nuestra historia, en el marco de relaciones de dominación colonial entre unas minorías blanco mestizas y las mayorías indígenas que se prolongó hasta bien entrado el periodo republicano en nuestro país. Sin entrar en pormenores, se podía concluir de su estudio sobre los ayllus de Chayanta del norte de Potosí que la percepción indígena de un pacto implícito por el cual el Estado colonial o republicano se comprometía a respetar el acceso a la tierra comunitaria de los ayllus y comunidades indígenas, en reciprocidad por la debida recolección del tributo indígena por parte de los kuraqas de ayllu en favor del fisco. Más aún, ese entendimiento mutuo había posibilitado el auge de la producción mercantil de cereales de los ayllus a mediados del siglo XIX y el crecimiento de una economía regional que rebasó incluso las fronteras nacionales antes de que las políticas librecambistas y liberales lo desconocieran décadas más tarde.

Otras investigaciones históricas sugieren asimismo que similares pactos o treguas entre enclaves de colonización hispano dominante y pueblos indígenas se dieron también en otras latitudes del país en los siglos XVII y XVIII; un ejemplo emblemático de aquellas “treguas” coloniales fueron los “pactos reduccionales” de las misiones jesuíticas en tierras bajas de Bolivia. Sin duda, estos pactos civilizatorios fueron precarios y temporales, siempre amenazados por el desconocimiento unilateral de una de las partes, que derivaba en largos períodos de inestabilidad y hostilidad. Esta ruptura y ausencia de un pacto societal caracterizó las relaciones del Estado boliviano con las comunidades indígenas, muchas de las cuales se vieron despojadas de sus prácticas culturales y tierras comunales desde mediados o fines del siglo XIX.

La reforma agraria como restitución del pacto social

Por lo que se sabe, la restitución de un pacto de convivencia pacífica que disminuyera las relaciones hostiles entre unas minorías blancoides y las mayorías indígenas tardó en concretarse muchas décadas y años en que ocurrieron varias revueltas y masacres indígenas en tierras altas. Saltando en el tiempo, sabemos que la revolución de 1952 cambió drásticamente las relaciones de propiedad en el altiplano y los valles, con todas sus consecuencias económicas y sociales. Lo que no siempre se considera (o algunos lo verían muy debatible) es que la Reforma Agraria del MNR, al legalizar la redistribución de la tierra entre los campesinos del altiplano y los valles, también implicó un nuevo tipo de pacto social entre el campesinado indígena y el Estado de 1952, aunque el período revolucionario de las reformas MNRistas tampoco estuvo exento de violencia exaltada en la toma de haciendas y ajuste de cuentas con los patrones que se vieron obligados a emigrar a las ciudades.

Sin embargo, a pesar de la exacerbación de la violencia política y estatal en varios momentos del acontecer político durante los regímenes civiles y militares en la segunda mitad del siglo XX, las relaciones entre las clases medias blanco mestizas de las ciudades y los campesinos indígenas de tierras altas estuvieron signadas por ese marco de convivencia acordado tácitamente a través de las reformas de la revolución del ’52.

Casi medio siglo después, cuando se inauguraba el nuevo milenio este marco se volvió a romper. Se puede identificar quizás a la “guerra del agua” que estalló en Cochabamba el 2000 como el punto de quiebre provocado por la intensificación de la agenda privatizadora global de los 1990, a la que siguió un quinquenio de inestabilidad crónica con bloqueos de carreteras y ciudades sitiadas que provocaron la caída de 2 presidentes sucesivos, en medio de la llamada “guerra del gas” con los conflictos más violentos registrados desde los golpes de Estado militares de los 1970 y 1980.

La oportunidad perdida de nuevo “contrato social”

Finalmente, como respuesta a la crisis política del 2003 que se prolongó hasta unas nuevas elecciones en 2005, asumió el poder Evo Morales a la cabeza de una poderosa coalición de organizaciones sociales populares bajo la sigla del MAS, con las cuales gobernó del 2006 al 2019. Aunque la hora de un gobierno que representara a los sectores populares indígenas aparentemente había llegado, ello no obviaba la necesidad de restituir un pacto de convivencia obligada con las élites criollas que habían gobernado hasta entonces con el respaldo de las minorías blanco mestizas de las ciudades y pueblos. El escenario ideal para ello pudo haber sido la Asamblea Constituyente de 2006-07 si no fuera porque ésta fue más bien instrumentalizada como estrategia para consolidar el poder del MAS e impedir el retorno al poder de las clases medias tradicionales que habían sido desalojadas del palacio de gobierno en 2006.

La prueba de que la Constitución aprobada en 2009, aunque negociada con la oposición política fuera del marco de la Asamblea Constituyente, no llegó a representar un verdadero pacto o contrato social fue el desconocimiento descarado del referendo 21F de 2016 por parte de Evo Morales, con el argumento de que las “organizaciones sociales” habían decidido desestimar el triunfo del NO en el referendo constitucional y buscar la habilitación de Morales por vías alternativas, entre ellas el recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional que terminó reivindicando el supuesto “derecho humano” de la dupla Morales/García a postularse para un cuarto período de gobierno.

Se puede considerar, retrospectivamente, que esta maniobra de las organizaciones sociales MASistas (CONALCAM) para obviar el precepto constitucional que impone límites a la reelección presidencial pudo darse y ser aceptada, a pesar de la resistencia movilizada de la ciudadanía que defendió el 21F, debido a que la Constitución del 2009 nunca representó para ellas un nuevo pacto societal entre las dos mitades aparentemente heterogéneas y antagónicas de la sociedad boliviana.

El abismo de la violencia identitaria y la consigna de “guerra civil”

De cualquier manera, 20 años después de esa oportunidad perdida reaparece la percepción de un “pacto roto” no precisamente entre “las 2 Bolivias” como postulaba Felipe Quispe, el mallku aymara y secretario ejecutivo de la CSUTCB en 2003, sino entre el titular del poder político elegido en noviembre 2025 y los sectores campesinos que lo habrían votado en base a sus promesas electorales y ahora piden su renuncia debido a una presunta traición al pacto caudillista.

El conflicto actual con marchas y bloqueos de “ponchos rojos” de provincias paceñas, sindicatos campesinos y comunidades aymaras a la sede de gobierno durante más de 3 semanas, y la crisis política que se ha desbordado por la debilidad de un gobierno acorralado por el colapso de las finanzas públicas –y que para compensarla se ha alineado prontamente con los designios hemisféricos del trumpismo y la agenda extractivista del agropoder en el oriente boliviano– hace patente de manera dramática la ausencia de ese pacto societal que, en ciertos momentos de nuestra historia, nuestros antepasados supieron establecer a pesar de las asimetrías de poder que caracterizaban las relaciones de dominación en las que se encontraban inmersos.

Es importante reconocer, sin embargo, que los actuales niveles de conflictividad política y étnico cultural tienen su origen más inmediato en el desconocimiento de la Constitución por parte de las propias organizaciones sociales y sindicales que la habían promovido. Es evidente además que si bien estas organizaciones corporativas tenían antaño cierta legitimidad de representación de los sectores populares, al presente muchas de estas organizaciones están divididas y sus capas dirigenciales pugnan ferozmente por el liderazgo imponiendo a las comunidades rurales la obligatoriedad de los bloqueos (mediante multas y amenazas a los comunarios por parte de dictaduras sindicales que se parecen demasiado a las prácticas violentas de las mafias) todo con tal de recuperar su acceso prebendal a las estructuras estatales en las que hasta hace poco tenían cuotas de poder y privilegios. Por ello mismo, la polarización que se alienta en las redes sociales al criminalizar en bloque a los manifestantes como “masistas”, “delincuentes” o “vándalos” es contraproducente por simplificadora y porque impide el diálogo con las bases.

Otros actores que se movilizan para pedir la renuncia del presidente Paz Pereira son los adherentes a Evo Morales en varias regiones del país, particularmente en Cochabamba, que pretenden recuperar el poder perdido en 2019 a través de nuevas elecciones “en 90 días” en las que buscarían que Morales sea habilitado para postularse de nuevo. En este caso, la crisis política en Bolivia tiene ribetes geopolíticos y del crimen organizado al sospecharse que las movilizaciones de los evistas y otros grupos están presuntamente financiadas por el narcotráfico, por el obvio interés de los carteles de drogas y sus capos en preservar las redes de protección existentes en el aparato estatal boliviano a través de gobiernos más amigables con las actividades ilícitas. Por otro lado, el expresidente autoconfinado en el Chapare, para evitar ser detenido con mandamientos de aprehensión por delitos de estupro y trata/tráfico de menores, sigue recibiendo el apoyo de los gobiernos populistas de izquierda desde sus mismos presidentes, como Petro y Sheinbaum, y el respaldo mediático de plataformas digitales del progresismo internacional que aún defienden a los regímenes del populismo de izquierda autoritaria.

Aunque ni la sombra de la poderosa confederación laboral que otrora fue, también la Central Obrera Boliviana (COB), que aglutina a las organizaciones sindicales del reducido sector formal de la economía boliviana y apoyó a los gobiernos del MAS hasta hace poco, se ha sumado a las movilizaciones populares que pretenden la caída del gobierno mediante bloqueos criminales y violentos que ya han provocado muertes de personas que no pudieron ser auxiliadas oportunamente, además de enormes daños materiales y económicos. A pesar de los desmanes y la violencia ejercida por movilizados y bloqueadores, estos son aplaudidos por algunos ideólogos nostálgicos de la “revolución socialista” o que sueñan con la recomposición del llamado “bloque popular”; paralelamente y como era de esperarse, las movilizaciones campesinas son defendidas también por algunos creyentes fundamentalistas de la utopía del retorno al “vivir bien” de los pueblos originarios y las sociedades diárquicas de los Andes.

Pero lo más inquietante del sitio a La Paz por los indígenas altiplánicos es la reiteración de la consigna de “guerra civil” que nos retrotraen a los días de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019, así como de las arengas a la unidad en base a la identidad étnico cultural de los sublevados, entre ellos los “ponchos rojos” de algunas provincias aymaras de La Paz que son muy representativos de esos segmentos de la población nativa que miran con odio a los “foráneos” –aquellos bolivianos que tienen apellidos de inmigrantes extranjeros no importa de qué generación anterior–. Se trata de un sentimiento que, bien mirado, es equivalente al odio a los inmigrantes de los que se consideran nativos del lugar en otras latitudes de América y Europa. Tampoco muy distinto, sin embargo, de los sentimientos de desprecio racial hacia los inmigrantes indígenas que expresan algunos segmentos de la población mestiza en las ciudades, ¡particularmente los de última generación en venirse del campo! (y especialmente a través de las redes sociales de TikTok y otras plataformas que refuerzan los discursos de odio y los memes denigrando a los otros).

Por todo este panorama complicado que se ha prolongado demasiado sin resolución alguna, creemos que es tarde para pretender ahora lograr acuerdos o pactos sociales de gran alcance más allá de los instituidos en la propia Constitución; a lo más que podemos aspirar en las actuales circunstancias de encono visceral y amenaza de un desborde de la violencia anárquica entre bolivianos –debido a la falta de decisión oportuna de un gobierno débil y acorralado– es abogar por el surgimiento de iniciativas de pacificación que logren al menos una tregua social que permita desbloquear el porvenir inmediato de nuestra perenne conflictividad étnico-cultural.

Autor Hernando Calla, traductor, editor y divulgador en redes sociales de La Paz (Bolivia) del pensamiento e ideas de Iván Illich, Hannah Arendt, Fernando Mires, entre otros autores.