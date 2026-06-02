No es un mito ni una exageración: es el síntoma de un sistema global que privilegia la producción infinita sobre la experiencia, la velocidad sobre la autenticidad y el algoritmo sobre la sensibilidad.

La expansión de la inteligencia artificial generativa ha abierto posibilidades extraordinarias, pero también ha revelado un riesgo profundo: la sustitución silenciosa del creador por modelos que imitan estilos, absorbe obras sin permiso y replican patrones sin comprenderlos. En este escenario, la cultura corre el peligro de convertirse en un producto estadístico, desprovisto de memoria, cuerpo y contexto.

La pregunta ya no es tecnológica, sino civilizatoria: ¿qué pierde una sociedad cuando renuncia a la singularidad de sus artistas?

Tecnología sí, pero como herramienta

La inteligencia artificial no es enemiga del arte. El problema surge cuando se le otorga un estatus que no le corresponde: el de autora. La IA no siente, no recuerda, no arriesga. No conoce la herida que inspira un poema ni la duda que sostiene un trazo. Por eso, en un ecosistema global donde la automatización se presenta como solución universal, es imprescindible recordar que la tecnología debe ser valorada únicamente como herramienta, nunca como sustituto del acto creativo.

Defender la creación humana implica:

exigir transparencia en el uso de datos y derechos de autor,

garantizar que las obras no sean absorbidas sin consentimiento,

etiquetar el contenido generado por IA,

y promover políticas culturales que protejan la diversidad estética frente a la homogeneización algorítmica.

No se trata de nostalgia, sino de responsabilidad histórica.

Una cultura sin humanos es una cultura sin mundo

La creatividad humana es un territorio donde convergen memoria, identidad, conflicto, deseo y visión. Cuando la producción cultural se automatiza sin límites, lo que se erosiona no es solo el trabajo del artista, sino la capacidad de una sociedad para imaginarse a sí misma.

En un planeta que busca nuevos horizontes de justicia, sostenibilidad y convivencia, la defensa de la creación humana es también una defensa del pensamiento crítico, de la pluralidad y de la libertad.

Que el mundo no olvide: la máquina repite, pero solo el ser humano revela. La tecnología ilumina, pero solo la conciencia es capaz de encender futuro.

Porque otro mundo es posible, sí, pero solo si sigue latiendo la mano viva que crea.

Autora Julieta Deossa