Nos preocupa que en lugar de que nos informen del cese de la guerra, que ya lograron las condiciones para los acuerdos para la Paz duradera en Ucrania aún nos entregan el siguiente titular que demuestra la interminable guerra, que incrementarán las acciones bélicas con el peor riesgo que algún sociópata Presidente pueda ordenar a su ejército utilicen armas de destrucción masiva. Con daños inmediatos y a largo plazo devastadores e irreversibles. Señores La Humanidad, la vida sobre la Tierra no lo merecemos.

Por lo que exigimos resultados conducentes a la PAZ Duradera.

La muy desagradable noticia es:

“Llegada masiva de mercenarios para Ucrania” en voltairenet.org 15 de Marzo 2022.

Voluntarios canadienses portando indumentaria de combate se han concentrado en el aeropuerto de ‎Varsovia, la capital de Polonia, en espera de ser trasladados a Ucrania. ‎

La Federación Rusa ha anunciado que los combatientes extranjeros capturados en Ucrania serán ‎considerados mercenarios y estarán por consiguiente expuestos a procedimientos penales. ‎

El gobierno de Kiev dijo haber recibido más de 66 000 proposiciones de voluntarios del mundo ‎entero y agregó que una tercera parte ya han sido incorporados a las fuerzas ucranianas. ‎

Por su parte, el gobierno de Senegal dio una primera reprimenda al embajador de Ucrania, quien ‎emitió en internet una serie de avisos de reclutamiento de yihadistas para enviarlos a luchar contra Rusia. ‎

El gobierno de Senegal ha sido hasta ahora el único en todo el mundo que ha protestado contra el ‎reclutamiento de mercenarios en su territorio. ‎

Me llama la atención y felicito al Presidente de Senegal Mascky Sall el único Presidente que se ha pronunciado de manera púbica en contra del reclutamiento de yihadistas para enviarlos como mercenarios contra Rusia. En una actitud firme decidida su oposición a reclutar y enviar mercenarios a Ucrania en contra de echarle leña al fuego de la guerra para la posibilidad de resolverla mediante negociaciones. Insistimos en que se retomen y se cumplan los acuerdos de MINSK de2014 así el punto número 10. Indica la Retirada de los grupos armados ilegales, equipo militar, así como de los combatientes y de los mercenarios de Ucrania.

Hay intereses mezquinos, países imperialistas, belicosos empeñados en bloquear las gestiones de paz en Ucrania,

Toda acción y gestión contraria a la paz es repudiada. La mayoría de los seres humanos queremos y merecemos la Paz. Lograr lo más pronto posible la paz requisito indispensable para evitar la escalada de la guerra y que alguna de las partes en conflicto haga uso de arenal de exterminio masivo que extermine todas las vidas en nuestro planeta y la de la madre tierra. Con el doble crimen de Genocidio y Ecocidio los que queremos evitar,

Hemos observado de lejos los efectos nocivos de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y tenemos que evitar se repitan.

De haber respetado y cumplido los Acuerdo de Minsk de 2014 esta guerra no se estaría librando y matando personas. Sabemos que producto de la codicia de los Fabricantes de armas naves equipos y Arsenal de guerra porque reúne el perfil son “Los Traficantes de La Industria de la muerte” hay potencias y países interesados en los recursos minerales de Ucrania los que entregará como pago del arsenal que está recibiendo en esta guerra creada. Es innegable la participación de las potencias: Estados Unidos, [Presidente Jo e Biden acepte la Sugerencia del Ex Secretario de Estado de Estados Unidos de dos Presidentes: Henry Kissinger “Estados Unidos debe integrarse al nuevo mundo Tripolar con RUSIA y CHINA] Rusia, Ucrania, La OTAN. Mercenarios grupos neonazi que complican y perpetúan la guerra con heridos y muertos para que no se logre la PAZ.

Por estas razones perversas sugerimos que a toda potencia que promueve la guerra y no la PAZ en el Consejo de Seguridad de la ONU se le retire el derecho del VETO Y toda persona con capacidad para convertirse en mercenario que se abstenga de ir a llevar la muerte a Ucrania. Los grupos de mercenarios, Neo Nazi, Yihadistas etc que salgan de Ucrania como lo debieron hacer desde 2014.

Tal parece que se nos ha olvidado que por sobre todas las cosas aquí ahora y en nuestro planeta Tierra el cuidado de toda vida es compromiso de todos los Seres Humanos y obligación de los gobernantes Por lo que exigimos alto total a la ejecución de personas por la guerra. R4pudiamos el Contratar y remunerar armar entrenar a mercenarios (ASESINOS A SUELDO) Asesinar es contrario a la vida, la salud, integridad y gozar de buena calidad de vida. RECORDEMOS QUE EL PRIMER DERECHO HUMANO ES A FAVOR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FISICA Para que todo ser Humano disfrute de todos los Derechos Humanos Universales,

Tan pronto como se logra

1. El cese la guerra en Ucrania exigimos al Consejo de Seguridad de la ONU realice las gestiones necesarias para:

2. El l exterminio verificable de todas las armas y arsenales de exterminio masivo: bombas nucleares, los arsenales y laboratorios de químicos biológicos y virales para exterminio masivo de la vida humana.

Autor: Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Panameño. Ecologista. Pediatra.