Miguel Esteban- ¿Puede explicarnos el título de tu último poemario y la esencia del libro?

Lucía Pastor Amorós- “Delirios” Es mi último libro publicado en abril del 2020. Un libro de poemas sin títulos, el primer poemario que no encadena sus títulos a mis poemas, porque cada poema ya tiene su descripción de esencia. Un libro que fue la idea cuando de noche y madrugaba me inspiraba escribir esos textos de poemas que no sabía como descifrarlos, eran encarados al mundo, al poder, a la sociedad y a la vez asimilaba identificación al lector, que en sus palabras de respuestas me lo certificaban que estos poemas eran otra etapa de mi vida. Creo que cada poemario de un poeta clarifica una parte de vida en su esencia.

P- ¿Qué le da la poesía frente a la narrativa?

R- La poesía frente a la narrativa le da el espacio de puro sentimiento, realidad y creación del ser humano en su profundidad.

P- ¿La poesía es hija de la inspiración o del trabajo?

R- Es hija de los dos. La inspiración fluye como manantial del alto estar. Y el trabajo lo sigue para que en sus corrientes no derrame demasiadas gotas hacia afuera.

P- ¿Qué concepción tiene de la poesía?

R- Para mí la poesía es todo, como el amor es todo en de nuestra vida, ella como he dicho antes es sentimiento, realidad al lugar que vemos o al encuentro que nos lleva a veces la vida en su posición en desahogo de escribirla.

P- ¿Qué meta debe alcanzar este arte y qué puede cambiar?

R- Yo creo que la meta de este arte está en cada poeta desde el principio, la meta es alcanzarla cada día sin farándula de palabras transformadas para fama, es trabajar cada día para que su meta sea el transmitir del poema no del poeta. Ahí está el cambio.

P- ¿Cómo es su propio proceso a la hora de escribir poesía?

R- Mi proceso de escribir esta siempre en una inspiración que como veloz alcanza mi pensamiento y rápido tengo que escribir sea por ver una flor, un amor o dolor, y claro luego se repasa el poema en esa nota restaurando alguna palabra, aunque no me gusta retocarla mucho pues creo que la poesía en su valentía es el descifrar del mensaje que en inspiración nos llegó para lanzarla. Sé que se arriesga a cometer quizás más errores pero como se dice de los errores aprendemos.

P- ¿Cómo definiría a su poesía?

R- Mi poesía yo la definiría como una poesía libre, lírica y mística. Esta la parte intuitiva cargada de sentimientos que en su profundidad atrae a la luz sin oscuridad.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?

R- No pienso cual será el fin, porque creo que cada día logramos un empezar y un fin al escribir, transmitir y compartir entre las redes como entre nuestros libros. Y eso es lo que me gusta.

P- ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho?

R- Como decía el gran Antonio Machado, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino. Eso es lo que hacemos al escribir…camino. Y luego también estas estrofas de un poema que me gusta y que he recitado en la casa museo de Orihuela del gran Miguel Hernández “Me sobra corazón”. Dice… ayer, mañana, hoy padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos. No sé por qué. No sé por qué ni como me perdono la vida cada día… un pensamiento que nos dice cuanto padece un ser humano.

P- ¿Cómo consiguió ser publicado por primera vez?

R- Mi primer libro que publique fue al principio cuando empecé a publicar por las redes, una editora de Madrid me mando un mensaje que le gustaban mis poemas y que quería publicarme un libro. Me sorprendió ya que un primer libro es algo mágico, al poco tiempo fue publicado allá por el 2013. Pero con la experiencia que tuve con la editorial prefiero auto editarme como son mis otros libros.

P- ¿Cuáles son los temas más relevantes que quiere usted introducir en su poesía?

R-No pienso cuales son los temas, ellos salen solos, como son amor, dolor, naturaleza, vida, queja. Pero si es verdad que cuando me viene al pensamiento algo de tema de política o lo que se deriva a ella si intento que no se introduzca en mi escritura.

P- ¿se considera usted comprometido con la poesía?

R- Creo que si me comprometo a veces demasiado, porque es parte de esa inspiración de palabra que necesito compartirla pues creo que es un compromiso mío hacia este mundo.

P- ¿En que momento reconoció que la poesía era el vehículo ideal para expresarse?

R- Cuando sentí que el escribir era un desahogo, alimento del alma.

P- ¿La narrativa y la poesía no son compartimentos estancos?

R- Creo que no mucho, pero sin embargo cuando se combina narrativa y poesía llenan un mismo compartimento para la identificación de la inspiración.

P- ¿Por ultimo Ahora, ¿en qué estás trabajando?

R- Estoy trabajando en un próximo poemario que saldrá a la luz a finales de abril o principios de mayo. Y como fundadora y presidenta de la asociación Cultural Rincón Poético Valle del Vinalopó me siento comprometida para hacer que el arte de la poesía como la cultura salga en ramas crecidas al mundo. Antes organizaba eventos presenciales, ahora con la pandemia sigo trabajando en eventos virtuales nacionales e internacionales combinando

Miguel Esteban Torreblanca