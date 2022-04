Tiene 13 poemarios publicados. Entre otros premios ha sido ganador del Premio “Platero” de la Organización de Naciones Unidas, Premio Instituto Cultural Latinoamericano de Argentina, Premio La Porte des Poétes de Paris, Premio Centro de Escritores Nacionales de Argentina, Lating Heritage Foundation de EE.UU., Certamen de poesía en castellano Tamariu, Premio Certamen Internacional de Poesía Lincoln-Marti de Miami, (Estados Unidos), finalista en Premio de la ciudad de Segovia y Villa de Madrid…etc. Académico de La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, rumano, portugués, alemán, japonés y chino. Integrante en más de 20 antologías poéticas de la lengua española.

Miguel Esteban Torreblanca- ¿Quién es Luís Ángel Marín Ibáñez?

Luís Ángel Marín Ibáñez- Soy un poeta con vocación tardía, empecé a escribir hace 30 años, es una poética muy original donde fundo en el poema a través de las imágenes el realismo, el surrealismo y el creacionismo y donde la imagen y el instante son los pilares fundamentales.

P- ¿Eres escritor a tiempo completo o te dedicas a otra profesión?

R- Trabajé toda mi vida en el Ministerio de Justicia y este trabajo me daba mucho tiempo libre donde como mínimo empleaba cinco horas a componer y leer poesía sobre todo, no soy un lector de literatura soy un lector de poesía fundamentalmente.

P- ¿Qué significa para ti la poesía?

R- Para mi la poesía es la vida ya que sin ella no sabría vivir, no podría vivir, es la que me conlleva en mi existencia y marca las direcciones a tomar.

P- ¿Tienes algún momento especial para escribir o surge sin más?

R- Escribo tanto por la mañana como por la tarde, y también por la noche. Yo me doy cuenta cuando debo escribir ya que la inspiración la siento y es en ese momento cuando me concentro para crear mundos nuevos.

P- ¿Escribes por necesidad o por placer?

R- Para mi es una necesidad sin la cual mi vida sería otra bien distinta, mucho más pobre, no se vivir sin escribir. Es como el oxigeno de mi existencia.

P- ¿Tienes varios libros publicados, cual dirías que es el más especial para ti?

R- Siempre crees que el mejor es el último, pero yo estoy muy satisfecho del poemario “Fragmentos de un mar que no es azul”, con el que gané el Premio de las Naciones Unidas y este ultimo “Silencio. Habla la Soledad”, prologado por Mestre me encanta, tengo 13 poemario publicados y es difícil elegir uno…

P- ¿A quién están dedicados tus libros?

R- El país de la infancia no deja de bullir, pero también el Tiempo, el Silencio y Distancia son pilares indiscutibles.

P- ¿Cual es tu escritor favorito?

R- Aquí no tengo ninguna duda, es Vicente Huidobro, aunque también Rimbaud, Lorca, Pizarnik y Trakl tienen una gran importancia en mi obra.

P- ¿Qué opinión te merece el mundo editorial actual?

R- Hay mucha gente que escribe en vertical pero muy pocos poetas de verdad. En América veo más calidad que la que tenemos por aquí.

P- ¿En qué proyecto estás trabajando ahora?

R- Estoy con un poemario de versos muy cortos que lo voy a llamar “MADITACIONES”, una especie de breviario como libro de mesilla para leer tres o cuatro cada día y penetrar en ellos, son 400, me parece muy interesante

P- ¿En qué momento reconociste que la poesía era el vehículo ideal para expresarte?

R- En cuanto penetré en el mundo de la poesía me di cuenta que era la fuente para la conquista de nuevos mundos, ella hizo que me conociera ya que era un desconocido pero a través de la creación me encontré.

P- ¿De que grandes poetas amorosos te consideras deudor?

R- La verdad que he escrito muy poca poesía amorosa, se ha escrito tanto y tan bien que es difícil hacer poemas de amor que sean originales, lo que se hace son poemas para quinceañeras o estampas de San Valentín…pero si debo nombrar un poeta que hace muy buena poesía de amor es Jhon Donne.

P- ¿Por qué crees que es tan importante el amor como motivo universal?

R- El amor es la mayor fuerza que existe sobre la tierra, el mismo Einstein lo dijo, el mundo sería muy poca cosa sin amor. La vida ha girado sobre este monolito que nos abraza desde la primera noche del Mundo.

P- ¿Por qué te gusta tanto la poesía?

R- Porque es una necesidad sin la cual mi vida carecería casi de sentido, es la que me lleva y me conlleva, imposible vivir sin ella.

P- ¿Qué es lo que haces ahora y que estas leyendo?

R- Ahora estoy releyendo una vez más a Rimbaud, y escribiendo el poemario MEDITACIONES, le estoy dando los últimos toques.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca