¿Pero y si la historia que se asienta sobre hechos y documentos fuera la contraria?

Esa pregunta, incómoda pero necesaria, abre la puerta a revisar la figura de Alfonso VI más allá del espejo deformante de la épica y a descubrir a un monarca mucho más sólido, decisivo e importante de lo que el Cantar es capaz de admitir.

El Cantar de Mio Cid es, sin duda, una obra extraordinaria, compuesta entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, cuando ya había transcurrido alrededor de un siglo desde la vida de sus protagonistas. Su interés no es reconstruir los hechos con rigor, sino resaltar a Rodrigo Díaz como héroe, y para ello recurre a un recurso narrativo eficaz: presentar al rey Alfonso VI como su antagonista. Esa tensión literaria engrandece al Cid, pero a costa de proyectar un monarca con un trazo mucho más pobre, muy alejado del que reflejan los documentos históricos.

Esta imagen sobre el rey se consolidó en la cultura popular gracias a obras posteriores, desde el teatro hasta el cine. El ejemplo más célebre es la superproducción de 1961, dirigida por Anthony Mann y producida por Samuel Bronston, con Charlton Heston y Sofía Loren en los papeles principales, y un notable John Fraser como Alfonso VI. Sin embargo, por más espectacular que resulte, la película de Mann no deja de ser, en esencia, un western ambientado en la Baja Edad Media castellana.

Alfonso VI fue un monarca hábil e inteligente: diestro en la guerra, perspicaz y gran estadista en la paz, pero también astuto y conspirador.

Desde su acceso al trono, mantuvo un objetivo claro y una estrategia definida: consolidar y engrandecer su reino, conformado por León, Galicia y Castilla.

Cuarto hijo de Fernando I y de Sancha de León, las crónicas lo describen con un carácter afable y conciliador, en contraste con el temple fuerte y decidido de su hermano mayor, Sancho. Esta diferencia lo llevó a apoyarse en su hermana Urraca, sobre quien algunas fuentes tardías insinúan, de manera polémica y probablemente legendaria, una relación incestuosa, concebida más como instrumento de difamación política que como reflejo de hechos reales, sin ningún apoyo documental que lo respalde.

Su llegada al trono leonés se produjo en 1065, tras la muerte de su padre, Fernando I, quien, siguiendo la tradición navarra, dividió sus dominios entre sus hijos. A Sancho, como primogénito, se le dejó Castilla —el patrimonio recibido de su padre Sancho Garcés III de Pamplona— junto con las parias de la taifa de Zaragoza, mientras que los territorios adquiridos se repartieron entre los demás: León para Alfonso, ya vinculado desde el siglo X a la idea imperial, junto con las parias de la taifa de Toledo; Galicia para el menor, García, con las parias de las taifas de Sevilla y Badajoz. —La palabra taifa proviene del árabe clásico ṭā’ifah, que significa “facción”, “bando”, “partido” o “destacamento”. El uso del término en el contexto histórico de la península ibérica surgió para designar a los diversos y pequeños reinos independientes (conocidos en árabe como muluk al-tawa’if o “reyes de las facciones”) que emergieron en Al-Ándalus tras el califato cordobés—.

A sus hijas, Urraca y Elvira, les correspondieron respectivamente las ciudades de Zamora y Toro, dentro del Infantado establecido por el propio Fernando I. Esta institución consistía en la asignación de territorios y rentas a las hijas del monarca, garantizando su sustento y autoridad independiente. Aunque subordinadas a la autoridad del rey, a su manera eran reinas de sus dominios, con un grado notable de autonomía y cierta libertad política, lo que les permitía ejercer poder y gobernar en un contexto medieval donde la participación femenina era muy limitada. Al mismo tiempo, estas asignaciones contribuían a la fragmentación territorial del reino.

Se ha especulado que este reparto favorecía a Alfonso por ser el hijo predilecto de Fernando I; sin embargo, no existen pruebas concluyentes. Lo cierto es que esta práctica respondía a la costumbre de los reyes de Pamplona de otorgar a sus hijos bienes territoriales que pudieran transmitir a sus propios herederos, tal como había hecho Sancho III el Mayor. De esta manera, el primogénito heredaba el reino que su padre había recibido, mientras que los demás hijos recibían los territorios incorporados posteriormente.

Por otro lado, conviene recordar que las parias —los tributos que los reinos de taifas pagaban a los cristianos a cambio de protección o paz— desempeñaron un papel esencial en la política peninsular. No solo sostenían la riqueza de los monarcas cristianos, sino que también financiaban campañas militares y facilitaban la expansión territorial. Además, mantenían ocupada a la nobleza —siempre propensa a la rebeldía— en continuas razias y algaradas, donde podían enriquecerse y ampliar sus dominios dentro de una sociedad eminentemente guerrera. En contraste, la sociedad andalusí, más refinada en lo cultural, había delegado el ejercicio de la guerra en mercenarios y tendía a rechazarla como actividad propia.

Sancho no aceptaba de buen grado el testamento de su padre, aunque la paz se mantuvo hasta la muerte de la reina Sancha. En realidad, ninguno de los hermanos estaba conforme con la herencia recibida. Algunas crónicas árabes señalan que el primero en romper la armonía fue Alfonso, al enfrentarse a García e incursionar en la taifa de Badajoz para apropiarse de sus parias, mientras, en contraste, cultivaba una estrecha amistad con al-Ma’mún de Toledo. Acompañado por lo más granado de su nobleza, llegó incluso a internarse en Tuy, ya en territorio del reino de Galicia.

Esto se debe a que en ese tiempo las fronteras no eran líneas fijas, sino áreas de influencia cambiantes; un lugar que hoy se vería como gallego podría mañana estar bajo el control del Reino de León, lo que muestra la flexibilidad y la incertidumbre que había en la organización territorial medieval.

Como vemos, la partición del reino, lejos de evitar tensiones, las multiplicó, alimentando un conflicto fratricida entre los reinos cristianos del norte peninsular.

Tras entrevistarse, Sancho y Alfonso acordaron aliarse contra su hermano García. Alfonso permitió el paso de las tropas castellanas por León, y Sancho marchó hacia Santarém, donde García intentaba sofocar a la siempre levantisca nobleza gallega. El rey de Galicia fue capturado y llevado a Burgos, hasta que fue exiliado a la taifa de Sevilla, mientras Sancho se proclamaba rey de Galicia. Poco después, el monarca castellano volvió su mirada hacia León, codiciando la dignidad imperial que Alfonso ya ostentaba con el título de Imperator totius Hispaniae. La confrontación culminó en la batalla de Golpejera, donde Alfonso fue derrotado, hecho prisionero y conducido a Burgos.

Posteriormente, fue trasladado al monasterio de Sahagún, donde se le rasuró la cabeza y se le obligó a vestir la casulla, en un gesto que remite a la tradición goda de forzar la vida monástica a rivales políticos.

Gracias a la intercesión de su hermana Urraca, Sancho y Alfonso alcanzaron un acuerdo: Alfonso abandonaría el reino y se refugiaría en la taifa de Toledo bajo la protección del rey al-Ma’mún, acompañado por el leal Pedro Ansúrez.

En Toledo, Alfonso fue recibido con honores por al-Ma’mún, a quien conocía desde sus incursiones previas en la taifa. Allí encontró no solo refugio, sino también un aliado político y militar. Este periodo en Toledo lo aprovechó al máximo: observó de cerca el funcionamiento de la sociedad andalusí, identificando sus puntos débiles.

De esa experiencia nació la idea de cómo conquistar un reino sin un choque directo: asfixiándolo con impuestos mientras sus hombres realizaban pequeñas incursiones en la frontera, debilitando poco a poco al adversario.

El rey toledano le brindó hospitalidad y recursos, estableciendo vínculos que más tarde resultarían cruciales. La muerte de Sancho II en 1072, durante el asedio a Zamora —un episodio rodeado de leyenda y sospechas—, alteró por completo la situación, permitiendo a Alfonso recuperar el trono leonés.

Poco después, García de Galicia también regresó del exilio y trató de recuperar su reino, pero convocado por su hermano Alfonso, entonces ya rey de León, al que en este momento ya había incorporado Castilla, fue apresado el 13 de febrero de 1073 y recluido en el castillo de Luna hasta su muerte, diecisiete años después, el 22 de marzo de 1090. Para afianzar su poder Alfonso depuso al obispo de Compostela, Diego Peláez, seguidor de García, acusándolo de conspiración «por intentar entregar el Reino de Galicia al rey de los ingleses y de los normandos Guillermo el Conquistador, quitándoselo a los reyes de los hispanos». De esta forma, el monarca acabó unificando bajo su corona los reinos de León, Castilla y Galicia.

Tras la unificación y consolidación del reino en su figura, en 1076, aprovechando la crisis sucesoria tras el asesinato de Sancho IV Garcés, Alfonso VI se apoderó de territorios del reino de Pamplona: La Rioja, la parte más oriental del reino, incluyendo la importante ciudad de Nájera; y Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa, las tierras occidentales, lo que otorgó a Castilla acceso a la costa cantábrica, ampliando así su expansión territorial. Su avance fue detenido por Sancho Ramírez de Aragón, quien se anexionó el resto del territorio pamplonés, marcando el fin temporal del Reino de Pamplona como entidad independiente durante más de medio siglo, hasta que la dinastía Jimena se restauró con García Ramírez “el Restaurador” en 1134.

Tras esto, el monarca leonés dirigió su atención a Toledo. En un principio no pretendía conquistar la taifa, sino mantener el statu quo, pero las circunstancias lo obligaron a actuar. La muerte de al-Ma’mún dejó el poder en manos de su nieto, al-Qādir, un gobernante carente de la firmeza y la habilidad de su abuelo. Las tensiones internas dentro de la taifa y la irrupción de Al-Mutawákkil, rey de Badajoz, en el territorio toledano forzaron a Alfonso a intervenir, pues si Al-Mutawákkil se hacía con la ciudad, representaría un peligro inminente para León al convertirse en un rival muy poderoso. Ante esta amenaza, al-Qādir se vio obligado a abandonar Toledo y pedir ayuda a León.

Alfonso era consciente de que no disponía de población suficiente para tomar Toledo por la fuerza —la ciudad contaba entonces con una población diez veces superior a la de León—, de modo que optó por la negociación. El acuerdo con al-Qādir y el apoyo de los sectores de la taifa toledana favorables a los cristianos crearon el escenario idóneo, y el 25 de mayo de 1085 el monarca leonés hizo su entrada en la ciudad. Para entonces, Al-Mutawákkil ya había abandonado la ciudad, consciente de que mantener el control sobre Toledo era inviable.

La toma de la taifa de Toledo no fue, por tanto, el resultado de una campaña prolongada ni de asedios continuos sobre sus ciudades, sino la culminación de una estrategia política que Alfonso había trazado desde sus años en la corte de al-Ma’mún y que ejecutó con la precisión y el oficio propio de un maestro de ajedrez.

La entrega se formalizó mediante unas capitulaciones que concedían amplias garantías a la población musulmana: se respetaban sus vidas, sus bienes y el ejercicio de su religión, incluidas sus mezquitas durante los primeros años. Al mismo tiempo, Alfonso envió a al-Qādir a Valencia como soberano nominal, bajo la tutela de Álvar Fáñez. Con ello, afianzaba su dominio sobre la antigua capital visigoda y orientaba la futura expansión del reino, al tiempo que bloqueaba la expansión hacia el levante y el sur de sus vecinos —la taifa de Zaragoza, el reino de Aragón y los condados catalanes—, reforzando así su condición de heredero de la tradición monárquica hispana y su título de «emperador de toda Hispania».

La figura de Alfonso VI se perfila más como la de un estratega que como la de un conquistador impetuoso. Como en un tablero de ajedrez, supo actuar con frialdad y cálculo, evitando comprometer a sus ejércitos en campañas arriesgadas cuando podía obtener los mismos resultados mediante pactos e intrigas. Su visión era nítida: explotar las divisiones internas de las taifas, mantenerlas enfrentadas entre sí y, de ese modo, desgastar al islam peninsular desde dentro hasta dejarlo vulnerable a su avance.

La caída de Toledo fue un hito decisivo para la cristiandad, celebrado en el papado y en los reinos del norte de Europa. Para el islam, en cambio, supuso un duro golpe: el pánico se extendió desde al-Ándalus hasta el Magreb y Oriente, pues era la primera gran ciudad musulmana en caer en manos cristianas. Ante esta grave amenaza, los reinos de taifas del sur recurrieron a los almorávides, monjes guerreros bereberes procedentes del Magreb. Aunque la sociedad almorávide difería profundamente de la andalusí y ambas se miraban con recelo, la fe común los unió en un pacto desesperado. Fue entonces cuando al-Muta`mid de Sevilla cruzó el Estrecho para entrevistarse con Yusuf ibn Tasufin, emir de los almorávides, sellando así la llegada de una nueva y temida fuerza a la península.

Los reyes de taifas eran plenamente conscientes del riesgo que implicaba recurrir a los almorávides: al solicitar su auxilio, se exponían a ser depuestos por el austero emir norteafricano, perdiendo en poco tiempo el poder y la riqueza que, al menos, Alfonso VI les permitía conservar por más años aunque sometidos a su vasallaje.

En esta decisión pesó también la dimensión religiosa. Algunas fuentes recogen la respuesta que al-Muta`mid dio a su hijo cuando este le advirtió del peligro de llamar a los almorávides y que acabaran por deponerlos, terminando por dominar todo al-Ándalus. El rey admitió el riesgo, pero añadió que no soportaría que su nombre fuera maldecido en los minbares —púlpito elevado desde donde el imán pronuncia los sermones de las mezquitas— por haber permitido que la tierra del Islam cayera en manos de los infieles. Concluyó con la célebre y literaria sentencia: «Si en este trance he de elegir, antes prefiero ser camellero en África que porquero en Castilla».

En 1086, Yusuf ibn Tasufin, emir de los almorávides, cruzó el Estrecho de Gibraltar al frente de un ejército de veteranos bereberes curtidos en las campañas del Magreb, alterando por completo el equilibrio de poder en la península. El enfrentamiento decisivo con los cristianos tuvo lugar el 23 de octubre en la batalla de Sagrajas (Zalaca), cerca de Badajoz.

Alfonso VI inteligentemente había tomado la iniciativa, buscando combatir a los almorávides en otoño, de modo que, incluso en caso de derrota, el rigor del invierno en la meseta hiciera inviable cualquier intento de cerco sobre Toledo.

El combate fue encarnizado y prolongado, pero la estrategia de Yusuf —desgastar al enemigo para después envolverlo con su caballería ligera— resultó letal. El ejército cristiano fue derrotado, y el propio Alfonso apenas consiguió salvar la vida, herido en una pierna por un lanzazo que casi le costó la muerte y lo dejó cojo para el resto de sus días.

Pero la victoria de Sagrajas no se tradujo en una expansión inmediata de los almorávides, tal como había previsto el monarca leonés: Yusuf ibn Tasufin tuvo que regresar al Magreb tras la muerte de su heredero para consolidar su autoridad y atender los asuntos dinásticos. Aun así, la batalla supuso un punto de inflexión en el equilibrio de poder de la península.

Los cristianos comprendieron que el poder al que las taifas habían recurrido era mucho más sólido y decidido de lo que habían imaginado y, para empeorar la situación, surgió un fuerte ánimo de revancha entre los sectores más radicales del reino. Este grupo, encabezado por el arzobispo de Toledo Bernardo de Sédirac y respaldado por la reina Constanza de Borgoña —ambos de origen ultrapirenaico y poco familiarizados con la convivencia religiosa peninsular—, tomó por asalto la mezquita mayor de Toledo y la convirtió en catedral. Con ello se quebrantaban las capitulaciones acordadas, y la población musulmana pasó a ser tratada como enemiga, provocando una emigración significativa. Al mismo tiempo, las demás taifas bajo la protección de los almorávides dejaron de pagar las parias generando una crisis económica sin precedentes.

Alfonso VI, pese a la derrota de Sagrajas, comprendió de inmediato la magnitud del peligro que se abatía sobre León. Consciente de que los almorávides intentarían recuperar Toledo, actuó con rapidez y criterio: situó a sus hombres de mayor confianza en posiciones clave, enviando a Rodrigo Díaz, el Cid —ya restituido como vasallo y de vuelta en Castilla— a Valencia para asegurar el flanco oriental; confiando la defensa de Toledo a Álvar Fáñez; reforzando castillos y plazas estratégicas; y repoblando la Extremadura castellana, el territorio comprendido entre el Duero y el Sistema Central —superándolo en algunos puntos hasta acercarse al río Tajo—, consolidando núcleos como Ávila, Salamanca, Segovia y Sepúlveda, a los que concedió amplios alfoces —distritos rurales dependientes de la ciudad que garantizaban el control sobre su entorno—, los cuales se extendían más allá de las montañas y penetraban hacia el sur en territorio de la taifa toledana, en comarcas de las actuales provincias de Madrid y Toledo, afianzando así su dominio sobre la región.

Con esta organización territorial se garantizaba la seguridad de las comunicaciones entre ambas vertientes de las montañas del centro peninsular, lo que permitía desplazar tropas con rapidez allí donde fueran necesarias e impedía al enemigo acceder hacia el norte. En este contexto fue decisiva la repoblación de localidades como Talavera, Maqueda, Alamín, Madrid, Buitrago, Talamanca, Uceda, Guadalajara, Hita, Zorita, Almoguera, Cogolludo, Atienza y Medinaceli, todos ellos núcleos clave situados entre el Tajo y los pasos del Sistema Central.

Lanzó un llamamiento internacional que atrajo a numerosos caballeros europeos, entre ellos Raimundo de Borgoña y su primo Enrique de Borgoña. Alfonso los unió en matrimonio con sus hijas Urraca y Teresa, y más tarde les otorgó los condados de Galicia y de Portucale —condado Portucalense o de Oporto, germen del futuro reino de Portugal—, reforzando así el flanco occidental. De este modo, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, dejó el reino sólidamente protegido.

Estas medidas no solo perseguían objetivos militares y demográficos, sino también administrativos y sociales. Alfonso VI consolidó su autoridad mediante la organización jurídica del reino, combinando defensa, repoblación y regulación de la vida urbana. Los fueros y cartas pueblas, como el Fuero de Toledo, regulaban la propiedad, el comercio y la convivencia, adaptando el derecho visigodo a las particularidades locales y asegurando la integración de las poblaciones incorporadas.

La administración de justicia equilibraba la autoridad real con la autonomía local: jueces y alcaldes supervisaban la resolución de conflictos, mientras que en algunas localidades los vecinos elegían a sus representantes, reforzando la cohesión social y el orden. De este modo, Alfonso VI logró un equilibrio entre autoridad central y organización municipal, garantizando la estabilidad y consolidación de sus dominios.

Mantuvo una relación estrecha, aunque no exenta de fricciones, con el papado. Antes de consolidar su papel como Imperator totius Hispaniae, ya empleaba este título como un desafío directo a la autoridad pontificia. Frente a él estaba un papa de carácter hierocrático, Gregorio VII, decidido a integrar toda la cristiandad bajo lo que consideraba el trono de San Pedro imponiendo en todos los reinos cristianos el rito romano.

Conviene recordar que Toledo no era solo una ciudad: era un reino, una taifa, habitada también por cristianos arabizados —los mozárabes— que conservaban el antiguo rito visigodo. Alfonso, consciente de que necesitaba a esta comunidad para evitar la despoblación del territorio recién incorporado, defendió el mantenimiento de su liturgia. Incluso llegó a otorgar a Toledo un fuero especial que les permitía preservar sus tradiciones, desoyendo inicialmente el mandato papal. Esta postura, profundamente política y cargada de simbolismo, le provocó notables tensiones con Roma.

Con el tiempo, y sin renunciar al rito mozárabe, Alfonso aceptó la introducción del rito romano en sus dominios, probablemente como gesto de acercamiento diplomático al papado y para reforzar su posición internacional. Así, mantuvo un delicado equilibrio entre la autoridad eclesiástica y las realidades políticas y culturales de sus reinos. Este episodio evidenció que no era un mero ejecutor de las directrices pontificias, sino un soberano dispuesto a proteger las costumbres de sus súbditos cuando lo consideraba necesario. Desde entonces, el vínculo con Roma se convirtió en uno de los pilares de su proyección exterior: el papado lo reconoció como principal defensor de la cristiandad peninsular y, a cambio, Alfonso ofreció tributos, se alineó con la reforma gregoriana e incorporó clérigos reformistas en su reino. Supo, no obstante, preservar su autonomía y utilizar esta relación como instrumento diplomático.

Entre tanto, los musulmanes intentaban, sin conseguirlo, desalojar a los cristianos del castillo de Aledo, Murcia, tomado por tropas cristianas al mando del noble García Jiménez, fortaleza estratégica de primer orden en el oriente peninsular que quedó como un enclave cristiano aislado en pleno territorio musulmán, las tropas cristianas realizaban constantes algaradas contra las ricas huertas y dominios de las taifas de Murcia y Orihuela, poniendo en jaque a la región. Desde su posición elevada, dominaba las comunicaciones entre Murcia, Granada y Almería, permitiendo hostigar las rutas comerciales y militares andalusíes. Su control alteró el equilibrio de poder en el sureste peninsular y obligó a las taifas a coordinarse —e incluso a solicitar la intervención almorávide— para neutralizarlo.

Yusuf cruzó de nuevo el estrecho y, junto con los reyes de taifas, puso sitio a la fortaleza. Sin embargo, Aledo resistió durante tres meses gracias al apoyo murciano, y la noticia de que Alfonso VI avanzaba con un ejército en su auxilio llevó al emir almorávide a levantar el cerco y regresar al Magreb. El monarca leonés aprovechó la situación para exigir nuevamente el pago de las parias, consolidando así su autoridad sobre la región.

Mientras tanto, Yusuf, desconfiando de unos aliados divididos y poco fiables, decidió que la única salida era incorporarlos directamente a su imperio. Para ello preparó una campaña minuciosa y, en la primavera de 1090, cruzó de nuevo el estrecho y avanzó con rapidez hasta situarse ante la capital del Tajo. La ciudad fue sitiada y atacada en repetidas ocasiones, pero Alfonso, con el apoyo de Sancho Ramírez de Aragón, logró resistir todos los embates. Incapaz de tomar la plaza, el ejército almorávide acabó retirándose hacia el sur tras devastar la comarca.

Entonces Yusuf ibn Tasufin reveló sus verdaderas intenciones al destronar a Abd Allāh de Granada, último rey de la dinastía zirí, y a su hermano Tamim ibn Buluggīn, rey de Málaga en 1090, reemplazándolos por un gobernador almorávide y poniendo fin al gobierno independiente de la taifa de Granada. Aunque al-Muʿtamid de Sevilla y al-Mutawakkil de Badajoz lo felicitaron inicialmente, pronto percibieron que su destino sería el mismo y acudieron a Alfonso VI en busca de apoyo. Al enterarse, Yusuf envió a sus generales Garūr y Sir ibn Abū Bakr para deponer a los reyes taifas antes de regresar a África. Poco a poco, sus fuerzas se hicieron con Córdoba, luego con Sevilla en 1091 y, finalmente, con Badajoz en 1094.

A la muerte de al-Ma’mun, gobernador de Córdoba e hijo de al-Muʿtamid, su mujer Zaida y sus hijos se refugiaron en Toledo, donde Alfonso la acogió y con quien mantuvo una relación — no del todo clara en cuanto a si llegó a formalizarse como matrimonio— de la que nació su hijo Sancho Alfónsez. Reconocido como heredero, el joven, con apenas quince años, tomó parte en la batalla de Uclés, muriendo durante la retirada junto a algunos de los más destacados nobles leoneses.

Tras la caída de Uclés en una audaz ofensiva, los almorávides ocuparon Alcalá de Henares, enclave situado entre Toledo y los pasos del Sistema Central. Previendo un nuevo ataque sobre la antigua capital visigoda y aunque aquejado ya por una grave enfermedad, Alfonso VI reunió un numeroso ejército, desplazándose a Segovia, para poco después entrar en Toledo y dirigir personalmente su defensa. Sin embargo, el monarca, muy debilitado y profundamente afectado por la muerte de su hijo y heredero —un golpe del que, ya en la vejez, no logró recuperarse— falleció en Toledo el 1 de julio de 1109.

Este trágico suceso alteró radicalmente la línea sucesoria: Alfonso se había quedado sin heredero varón directo, lo que llevó a la designación de su hija Urraca como heredera. Este hecho no solo rompió con la tradición de transmisión del poder en los reinos cristianos peninsulares, sino que también anticipó los complejos desafíos políticos que enfrentaría la primera mujer en gobernar León, Castilla y Galicia como reina de estos territorios.

Alfonso VI fue un monarca de amplia visión política y estratégica, dotado de gran habilidad diplomática y de una tenacidad militar que le permitió mantener la autoridad y conservar el territorio. Culminó así el intervencionismo iniciado por su padre, convirtiéndose en árbitro de los reinos peninsulares, tanto cristianos como musulmanes.

Impulsor de la Iglesia y de la cultura, fue un gran reformador gracias a su alianza con los monjes de Cluny, la protección del Camino de Santiago y la sustitución progresiva del rito mozárabe por la liturgia romana. Su tolerancia pragmática quedó reflejada en la rendición de Toledo, donde garantizó la vida, la religión y los bienes de la población musulmana, así como la continuidad jurídica y religiosa de la población mozárabe mediante una serie de privilegios que culminaron en el Fuero de 1101. Ante el riesgo de asimilación por parte de los repobladores francos y castellanos, el monarca les reconoció el derecho a conservar sus propiedades y a regirse por su ley tradicional, el Fuero Juzgo visigótico.

El aspecto más relevante de este compromiso fue la salvaguarda del rito hispánico (o mozárabe). A pesar de las presiones de Roma y la reforma cluniacense para imponer la liturgia romana, Alfonso VI permitió que esta tradición litúrgica milenaria se mantuviera viva en seis parroquias toledanas. Con esta política de tolerancia y protección de bienes, el rey no solo aseguró la lealtad de la élite local, sino que integró a los mozárabes como un pilar fundamental en la consolidación del Reino de León.

Fortaleció el reino mediante la repoblación de territorios clave y la organización de concejos y alfoces, proyectando su poder hacia el sur combinando la fortificación de las fronteras con una activa política de repoblación, la integración de poblaciones diversas y la concesión de fueros que aseguraban el arraigo en los nuevos territorios. Toledo, joya de su conquista, se erigió en centro político y cultural: protegió a musulmanes y judíos, y atrajo a clérigos y eruditos que convirtieron la ciudad en un foco de saber.

A pesar de las derrotas sufridas ante los almorávides, estos nunca lograron doblegarlo ni quebrar su resistencia. Su solidez militar, unida a su capacidad de adaptación política y diplomática y a una administración eficaz, consolidó a Alfonso VI y a su reino como la principal potencia cristiana de la península en su época.

Con sus luces y sus sombras, Alfonso VI fue uno de los grandes monarcas de nuestra historia; es momento de superar la sombra del Cid y devolver al rey el lugar que le corresponde en la historia de España.