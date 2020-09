Realizó la carrera de Pedagogía en la Universidad de Oviedo haciendo algunos trabajos posteriores en su especialidad. Es experta en Filología Asturiana, miembro de la Academia de la Llingua Asturiana y Presidenta de la Asociación de escritores de Asturias.

Tiene publicados varias obras de didáctica e investigación histórica y etnográfica, en asturiano y en castellano. Además, colabora habitualmente en el periódico La Nueva España y en la Cadena SER. Su obra forma parte de varias antologías. Fue coautora de los primeros libros de texto en asturiano para los alumnos de Educación Primaria y para Secundaria. Entre sus numerosas obras literarias caben destacar títulos como: “El tatuaxe” (1998), “L.luribaga” (2003), “Tiempu d´iviernu” (2005), ”Pisadas” (2008), “El color de los días” (en asturiano y en castellano) (2019) y “A veces el amor es azul” (2020). Son interesantes sus obras de relato “Historia de vida y señas de muerte” (2006), “A la gueta l´amor” (2010), “Yo taba ellí” (traducida al castellano, “Yo estaba allí,” 2015-2016).

Entre los numerosos premios que Esther García ha conseguido a lo largo de su dilatada carrera literaria caben destacar: El “Premiu Uviéu” de poesía, 2006 (Ayuntamiento de Oviedo), Premio “Fernández Lema” (2007), Premio Xosé Álvarez otorgado por el Centro Asturiano de Madrid al igual que el Urogallo de bronce (2007), Accésit León Delestal por su relato titulado “La boda” (2009). Tercer premio de poesía en Frías (Burgos) (2016)

También es autora de cuentos infantiles en verso: El tatuaxe (1998), Deva y el pitín, Musical-landia, “Menú de versos,” “Alredor de la Quintana” “Quiero ser arcu iris” (2014), “Leo”, (2018) “La bruja en la Biblioteca” (2019). Y poemarios: Zamparrampa (2004), “Faraguyas” (Haikus) (2007) “Deva, flor de Primavera” (Haikus, 2017) “Haikusnora” (2019), “La bruja en la Biblioteca” (2019).

Algunos de sus poemas están musicalizados por Ernesto Paredano en el disco “Alebrix”, por Joaquín Pixán, Jesús Gavito y Ana Vázquez Silva.

A parte del breve currículo que acabo de escribir de Esther García he de señalar su incansable trabajo tanto en su campo profesional como en el amplio mundo de las letras en asturiano y castellano. Además, Esther, es una gran persona que siempre está dispuesta a colaborar de forma desinteresada con otros compañeros/as de oficio en proyectos de poesía o culturales de todo tipo. Doy fe de ello.

Es bastante frecuente poder encontrarla en algún recital poético (como el de hace unos días con el insigne poeta Antonio Gamoneda, en Valdés) o en cualquier otro lugar, sea un pueblo o una ciudad de nuestra querida Asturias recitando alguno de sus poemas en bable o castellano.

Empiezo preguntándole a Esther por sus orígenes que seguro le imprimieron su carácter y manera de ser. Nuestras raíces nos dejan una impronta difícil de olvidar y que de alguna manera nos hace ser tal y como somos.

¿Qué recuerdas de tu infancia y juventud? ¿Fuiste feliz en esta primera etapa de tu vida?

Muy feliz. Mi infancia en mi aldea de La Degol.lada, donde disfruté con muchas cosas, de los animales que teníamos en casa, de los juegos con mis vecinos, y del cariño de mi familia. De los cuentos que me contaban mis padres y mi abuela materna, con la que conviví toda mi infancia hasta los quince años y también todas los cuentos y cantares, refranes, y adivinanzas y todo el repertorio de literatura oral, que en aquella época ocupaba parte de nuestro tiempo en la familia. De las tradiciones, de las fiestas y celebraciones, todas muy entrañables.

Fui a la Escuela de Belén, a dos km de distancia de La Degol.lada. Todos los días en total ocho km, caminando, pues teníamos jornada partida. Juegos y cantares y otras manifestaciones de nuestro folclore llenaban nuestro tiempo de recreo. Dábamos mucho valor a las cosas.

Pienso en lo feliz que se puede ser con muy pocas cosas. Nací en una familia humilde pero llena de amor y cariño. Jugué mucho con mi hermano Tino. Y tengo otro hermano José Ramón, que llegó a la casa cuando yo me fui a estudiar a L.luarca. Todo pasó muy rápido. ¡Un sueño!

Mi infancia en La Degol.lada fue el inicio y mi primer contacto con la Literatura

¿Cuándo comenzaste a escribir poesía? ¿Te gusta más el género lírico o el narrativo? ¿Por qué?

Escribir poesía fue ya en mi época adolescente. Pero cuando más me entregué fue cuando empecé a escribir en asturiano, porque me sale del alma.

Poesía y narrativa son dos cosas distintas a la hora de escribir. Todo lo hay que trabajar mucho. El momento de escribir poesía es más íntimo. Los poetas somos solitarios a la hora de escribir. Es un momento para expresar sentimientos, vividos o soñados.

Además me gusta escribir relato. Tengo tres libros de relatos y otro para publicar cuando me decida a organizar los textos. También escribo artículos para prensa. Llevo 18 años colaborando con LNE, además de otras muchas colaboraciones en revistas culturales y literarias. Tengo en proceso de creación una novela.

¿Por qué decidiste estudiar Pedagogía?

Estudié Magisterio, y ejercí de maestra, primero con destino en Barcelona, durante nueve años. Allí me llevó el amor y allí nacieron nuestros dos hijos Esther y Ernesto.

Decidimos volver a Asturias en 1981 y fui profesora en Piedrasblancas, en el C. P. Campiello y en el C. P. El Vallín y en 1996 pasé al IES Isla de la Deva, donde me jubilé.

Fue en el año 1994 cuando decidí volver a la Facultad, para obtener el título Propio de Filología Asturiana. Después de terminar, hice Pedagogía y doctorado. Fueron unos años de mucho trabajo. A la vez que estudiaba y trabajaba escribí (con otros autores) los primeros libros de texto para la enseñanza de la llingua asturiana, Cuélebre I Cuélebre II con sus correspondientes guías didácticas. Fueron unos años de locura. Leí el trabajo de investigación en el año 2000 y mi tesis, ahí está “colgada”, muy avanzada, esperando a que la termine. Esperando que la Literatura y todo lo que tengo alrededor me permitan concentrarme en la tesis.

¿Cómo era el panorama cultural asturiano en la década de los setenta ochenta del siglo pasado? ¿Cómo lo ves actualmente?

Yo empecé Magisterio en el año 68 del siglo pasado. Todavía separados alumnos y alumnas. Se empezaba a vislumbrar inicios de apertura al mundo. El panorama cambió mucho. Apertura, en todos los sentidos, más facilidades para acceso a la cultura, y mucha actividad cultural en distintos campos. Yo, como otros muchos intelectuales me entregué a la recuperación de la Llingua asturiana. Se trabajó mucho por el asturiano. Fui de los primeros profesores en impartir asturiano en los centros. El colegio El Vallín fue centro piloto para la enseñanza del asturiano (1984) y yo fui la profesora.

¿Qué poetas o escritores te han influenciado en mayor medida tanto en asturiano como en castellano? ¿Por qué?

Pienso que las buenas lecturas alimentan nuestras creaciones En asturiano, podría citar al Padre Galo, que dio a la literatura asturiana otros sentido, no ruralizante. El contacto con la literatura oral. Los romances, las coplas, y los cuentos, que formaban parte de la vida diaria en la aldea.

En castellano te puedo citar algunos de los que he leído con más gusto. No sé cuáles me han influido. Ojalá fuesen todos. Rubén Darío, Gloria Fuertes, Gabriela Mistral, Rosalía de Castro, Sebastián Tallón, Dolores Medio, Alfonsina Storni, León Felipe, Luis Cernuda, Pedro Salinas, mi gran Miguel Hernández, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Ángel González, Chantal Maillard, Walt Whitman, y por supuesto cito a algunos de los asturianos vivos a los que tanto admiro, Antonio Gamoneda y Aurelio González Ovies.

¿Por qué me influyeron? No te podría decir cómo ni cuánto. Ojalá que sea mucho. Las buenas lecturas influyen siempre.

¿Qué escritores clásicos te resultan más interesantes tanto en bable como en castellano? ¿Y hoy en día? ¿Podrías indicarnos alguna obra especialmente importante de estos escritores?

Cervantes, Lope de Vega, Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez. Cuando se tiene cierta edad, las lecturas vuelven a nosotros a modo de repaso y descubres nuevas lecturas que llenan nuestro tiempo. Puedo añadir a Bécquer. Sus “Rimnas y leyendas” que leí y releí en mi época de estudiante, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, entre otros y en narrativa también añadir al gran maestro García Márquez.

En Asturiano, Antón de Marirreguera, el primer poeta conocido en asturiano. Xosefa de Xovellanos, Pepín de Pria, Xuan María Acebal., Teodoro Cuesta, Constantino Cabal, con su obra “L’alborá de lso malvises” y otros muchos de los que se fue recuperando su obra.

¿Por qué te decidiste aprender el bable o asturiano? ¿Ya lo hablaban tus padres o abuelos?

Lo hablaba yo. Y claro, por supuesto, mis padres y abuelos Mi lengua materna es el asturiano. Yo tuve mi primer contacto con el castellano al empezar en la escuela. Después llegó la radio y los estudios, y la Universidad y la vida.

La pandemia que padecemos de coronavirus en España y en todo el mundo. ¿ Crees que más pronto que tarde se volverá a la normalidad y seguiremos como antes o habrá un antes y un después de esta horrible pandemia?

Es algo que nos tiene descolocados. Por supuesto que hay un antes y un después. Volveremos a la normalidad, pero tardaremos. Aunque tendemos a olvidar lo malo, esta vez no va a ser fácil. Pensamos en conquistar el universo y no sé si en realidad esta pandemia servirá para que reflexionemos sobre lo poco que somos. Un ser diminuto fue capaz de cambiarnos la vida en poco tiempo, algo en lo que jamás habíamos pensado. Pero no sé si realmente reflexionamos sobre la situación que estamos atravesando.

¿Cuál es tu color preferido. ¿Por qué?

No tengo uno en concreto. Me gustan el rojo, el azul y el verde.

Mi último poemario se titula “A veces el amor es azul”. En este libro el azul tiene el protagonismo.

Además de recorrer palmo a palmo nuestra Patria querida ¿Te mueves en otros ambientes fuera de Asturias?

Si te refieres a mi literatura, sí. Fui invitada a Alicante al homenaje que se le tributó a Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento, donde convivimos durante tres días poetas de muchos lugares del mundo. También a distintos recitales por distintos lugares de nuestra geografía: Santander, Valladolid, Soria, León, Madrid, Frías (Burgos) donde obtuve un premio de poesía. Realicé cuenta cuentos en el Colegio Banapi de Málaga y en la Biblioteca Nacional de Santo Domingo (R. Dominicana), con motivo del Día de la Literatura Infantil. También en esta misma ciudad impartí una conferencia sobre mis experiencias escolares con el teatro, en la Escuela Nacional de Teatro. Tuve el honor de participar en un Quijote Políglota que se hizo en el 2015 en El Toboso, con la traducción al asturiano, manuscrita, del Capítulo 62 de la segunda parte, y recientemente de la traducción de los sonetos y epitafios que cierran el capítulo 52 de la Primera parte de El Quijote.

Colaboro en algunas revistas como Literarte, revista editada en Buenos Aires. Y en recitales on line en “Más que una radio” (Buenos Aires). También en el festival de Poesía organizado por la Asociación de poetas de Perú, y coordino en Asturias el Festival Internacional de la Palabra en el Mundo desde 2011. Este año, participamos on line

Recientemente has coincidido con el poeta, Premio Cervantes, Antonio Gamoneda en Valdés, Asturias, ¿Cómo lo has visto? ¿Qué nos puedes decir de él?

No fue casualidad. Yo fui quien lo invitó, pues el recital fue organizado por la Asociación de Escritores de Asturias, que me honra presidir y Antonio Gamoneda es socio desde hace tiempo. Como él me dijo en plan cariñoso: “ yo siempre a las órdenes de mi presidenta”. Así de humilde, y campechano es Gamoneda. Con sentido del humor, pero sobre todo con esos versos que nos hacen temblar. Que orgullo para Asturias y que orgullo para nuestra Asociación tenerlo como socio. Gamoneda está como siempre, hecho de versos. Fue un gran día para Valdés, escuchar su voz poética en los jardines de la Fonte Baxa, donde la naturaleza luce en todo su esplendor. Yo ya había coincidido con él en más ocasiones. Todavía el año pasado, lo invitamos a la feria del libro de Gijón y vino gustosamente. Pasé todo el día con él . Un día inolvidable.

Acaban de publicarte, hace unas semanas, el poemario “A veces el amor es azul”. ¿Qué nos puedes decir sobre él?

Es un poemario escrito con amor, con todo lo que significa la palabra amor: amor, desamor, dudas, esperanza, locura, quimeras…Y en algún momento “amor azul”. Además lleva una segunda parte que lleva como título (o subtitulo) “la soledad de lo efímero”, en la que vuelvo a los temas que forman parte de mis preocupaciones de siempre: el paso del tiempo, lo que vamos perdiendo, lo efímero, la soledad, la añoranza…

En esta vida siempre tenemos que estar atentos pues en cualquier momento nos puede tocar una desgracia como la muerte de tu madre fallecida recientemente. ¿Qué suponía para ti?

Una madre lo es todo. Mi madre fue una mujer 10. Trabajó mucho en la vida y me dio la vida y me dio todo lo mejor. Eso es lo más grande. Llevaba casi 20 años viviendo en nuestra casa, con nosotros. La convivencia estrecha aún más el cariño y los lazos que me unían a ella desde que nací.

Es un duelo difícil de superar. Ahora la llevo siempre conmigo en mi corazón.

Sin embargo, después de una gran pérdida volvemos a recuperarnos de esa desgracia y seguimos buscando y deseando la felicidad perdida como el aniversario de tu boda hace unos días. Según se aprecia eres muy feliz con tu marido ¿no?

Son muchos años juntos. La felicidad es saber disfrutar de las cosas pequeñas y hasta de las tormentas de la vida, pensando en la paz cuando pasan. El amor también está lleno de tormentas y de luz. Y deseo que la luz dure mucho más. A nuestra edad es cuando más se necesita amor. Es lo más grande. Fruto del amor son nuestros dos hijos, Esther y Ernesto y cuatro nietos: Deva, Nora, Leo y Adela.

¿Por qué te animaste a escribir cuentos para niños/as?

Mi vida transcurre entre los niños. Disfruté mucho con mi profesión, primero en la escuela y después 15 años en el Instituto con adolescentes. Pienso que en el fondo sigo siendo una niña, y no me cuesta trabajo escribir para ellos. Los niños distinguen y procesan muy bien las historias hermosas. Son los mejores críticos. Yo trabajé mucho con mis alumnos la creación literaria, quise infundirles mi amor por la poesía y por la literatura en general.

Tres de los cuentos infantiles están dedicados a mis nietos Deva, Nora y Leo y de la próxima publicación infantil que ya tengo escrita, Adela es protagonista.

¿Qué supone la Academia de la Llingua Asturiana? ¿Para cuándo la oficialidad del asturiano?

La Academia de la Llingua Asturiana es una Institución del Principado de Asturias, a la que pertenezco. Fue creada en 1980 y desde entonces se ha trabajado mucho, tanto en herramientas de normativización, como son el Diccionario normativo, la Gramática de la Llingua asturiana, las Normas ortográficas, Toponimia, entre otros, y una gran labor de investigación alrededor de nuestra lengua asturiana. Además de cursos de capacitación para profesorado que se vienen realizando por el verano desde el año 1983, ahora UABRA, y de los que primero fui alumna y después durante 25 años ejercí de profesora.

La oficialidad, como soy optimista, espero que pronto sea una realidad. Es la forma de dignificar nuestro idioma propio.

¿Te sientes cómoda escribiendo en asturiano y en castellano?

Quizá más cómoda en asturiano, es mi lengua materna y eso marca. Es una lengua muy musical y a mí me gusta escribir en mi asturiano occidental, sobre todo poesía. También en castellano, pues tengo los dos registros bien diferenciados.

¿Qué les podrías decir a las personas que no conocen Asturias? ¿Cómo es nuestro paisaje, nuestras gentes, nuestras costumbres, historia y tradiciones?

Me preguntas algo que llenaría varias páginas para explicarlo. Resumo. Les diría que los esperamos. Que encontrarán la naturaleza en todo su esplendor, la mar brava y la mar bella ; montañas, prados y flores, ríos y lagos y mil tonos de verde. Buena comida. Sol y lluvia, nubes y niebla y la Luna espléndida. Y también encontrarán poetas que les podemos susurrar unos versos al oído.

¿Cuál será tu próxima incursión en la literatura?¿Poesía o narrativa?

La próxima es un cuento infantil en verso, dedicado a mi nieta Adela, que ya está prácticamente terminado. Se publicará en la Editorial Tinta Chica, que regenta Julia Urdiales y en la que ya publiqué mi último libro infantil “La bruja en la Biblioteca” el pasado año 2019.

Por último, si eres tan amable, y como despedida me gustaría que nos escribieses uno de tus poemas primero en asturiano y después traducido al castellano.

Diariu de la L.luna

Cuántas l.lunas al.luman las ciudades ya los campos.

Cuántas l.lunas chenas, nas nueites infinitas.

Siempre tu, Lluna, dueña de la nueite.

esclucas sollerte las esquinas del mundu,

ya escribes

el diariu de la escuridá ya del resplandor.

Escribes con l.luz nas fueyas de los árboles sonámbulos.

Escribe la l.luna esmolida.

Los sueños del probe que durme nel caxeru.

Los paseos de las ratas al contenedor.

Los gatos que miagan apuraos,

a la gueta l’amor.

El perru abandonáu que busca un l.lugar pa dormir la tristura,

Los curuxos, ya otros páxaros

qu’estremecen la nueite con glayíos eternos.

Escribe la l.luna‘l sou diariu.

El méndigu que s’abel.luga nos portales, col corazón acartonáu.

Los noctámbulos que bieben un cubata en cada esquina.

Los voceros qu’espiertan el silenciu.

Ya’l fumu que sal pelas l.lumeras de los antros.

Los borrachos banciando ya inventando pallabros.

Los que durmen al bentestate ensin abrazos.

Los seres solitarios.

La folixa, los amantes.

Ya l’amor,

ya los abrazos.

¡Qué L.luna indiscreta, bilordiera!

¡Qué L.luna atrevida qu’escluca ya escribe

las tormentas ya solombras de la vida!

Qué L.luna notaria d’amores.

Notaria de tristuras, desengaños.

¿Cuántas fueyas L.luna

tienes escritas no tou diariu?

Diario de la Luna

Cuántas lunas alumbran las ciudades y los campos.

Cuántas lunas llenas, en las noches infinitas.

Siempre tú, Luna, dueña de la noche.

Vigilas atenta las esquinas del mundo,

y escribes

el diario de la oscuridad y del resplandor.

Escribes con luz en las hojas de los árboles callados.

Escribe la luna con asombro.

Los anhelos del pobre que duerme en el cajero.

Los paseos de las ratas al contenedor.

Los gatos que maúllan sin descanso.

en busca del amor.

El perro abandonado que busca un lugar para dormir la tristeza.

Las lechuzas y otros pájaros

que estremecen la noche con lamentos eternos.

Escribe la luna en su diario.

El mendigo que se cobija en los portales, con el cuerpo acartonado.

Los noctámbulos que beben un cubata en cada esquina.

Los voceros que sacuden el silencio.

Y el humo que sale por los agujeros de los antros.

Los borrachos que cruzan la calle de un lado al otro lado.

Los que duermen a la intemperie sin abrazos.

Los seres solitarios.

La fiesta, los amantes.

Y el amor,

y los abrazos.

¡Qué Luna indiscreta, y atrevida!

¡Qué Luna chismosa que observa y escribe

las tormentas y sombras de la vida!

Qué Luna notaria de amores.

Notaria de tristezas, desengaños.

¿Cuántas hojas Luna

tienes escritas en tu diario?

Muchas gracias, Esther, por haberme concedido esta entrevista que estoy seguro les resultará muy interesante a los lectores de Otro Mundo es Posible.

Gracias y hasta siempre. Un abrazo.