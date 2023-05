“Se fue acompañado de su esposa e hijos. Nos deja un legado de amor, honradez y temple. Fue una persona extraordinaria”, comunicó su hijo Gary Prado Araúz en las redes sociales. Asimismo, agradeció a las personas que apoyaron a su familia “en este tiempo de su agonía” y finalizó su mensaje con un “Dios los bendiga”.

En declaraciones a la agencia de prensa EFE, Prado Araúz señaló que hace meses su padre tuvo “una infección recurrente, por su condición de discapacidad, (que) se complicó con neumonías y después con (una) falla renal”.

La figura del general Gary Prado Salmón trascendió cuando el 8 de octubre 1967 comandó una patrulla que atravesó la quebrada el Churro al suroeste de Bolivia y que capturó a Guevara que estaba herido, para posteriormente entregarlo a sus superiores. Un día después, el Ejército boliviano cumplió la instrucción de ejecutar al Che.

En 1981 la vida del militar quedó marcada nuevamente cuando un disparo accidental de uno de sus colegas impactó en su columna, lo que ocasionó que desde entonces utilice una silla de ruedas para movilizarse.

“Para él la captura del Che no fue lo más importante que hizo en su vida. Para él lo más importante fue contribuir a que las Fuerzas Armadas sean una institución democrática, respetuosa de la Constitución y las leyes”, indicó su hijo.

Prado Araúz destacó que su padre “conoció la cárcel, el exilio (y) la clandestinidad luchando por sus principios democráticos”, incluso afrontó el que considera fue un “juicio vergonzoso” cuando tuvo que cumplir 11 años de prisión domiciliaria por una acusación por terrorismo durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Aquel se llamó el caso “terrorismo” que estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó una operación en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y dos detenidos, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra Morales….

Gary Prado Salmón “fue un general de un temple extraordinario, nada le doblegaba, nadie le torcía”, finalizó su hijo. Vea el documento completo aquí .

Momento oportuno para conocer el pensamiento Filosófico de Ernesto Guevara a través de sus Frases Célebres

El futuro pertenece al pueblo y poco a poco o de un solo golpe tomará el poder, aquí y en todo el mundo.

En el momento que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie.

En una revolución se triunfa o se muere (si es verdadera).

Gringos imbéciles, pierden millones de pesos por día en una huelga para negarle unos centavos a un pobre obrero.

Queremos paz esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman.

No soy un libertador. Los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos.

A un pueblo que o se quiere liberar no se le pude ayudar. (Esto lo verificó en África)

La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella.

Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura.

Luchamos contra la miseria pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación (locura)

Debe también respetarse la integridad territorial de las naciones y debe detenerse el brazo armado del imperialismo

Mi confianza en el triunfo final de lo que creo es completa.

Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz.

Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.

Todos los días la gente se arregla el cabello, ¿por qué no el corazón? “El Hombre nuevo se hace día a día”

El destino se puede alcanzar con la fuerza de voluntad.

El capitalismo es el genocida más respetado del mundo.

Lo que nunca admitiremos es que se nos coarte nuestra libertad de comerciar y tener relaciones con todos los pueblos del mundo.

Soy el mismo solitario que era, buscando mi camino sin ayuda personal, pero tengo ahora el sentido de mi deber histórico.

Puedo predecir que la Revolución cubana es invencible, porque tiene un pueblo y porque tiene un gobernante como el que dirige a Cuba.

Sólo hay una cosa más grande que el amor a la libertad, el odio a quien te la quita.

Nunca digas que algo es imposible, todo lo que te propongas hacer, si te lo propones seriamente, lo vas a lograr.

Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica.

El conocimiento nos hace responsables.

Todos los pueblos del mundo deben unirse para conseguir lo más sagrado, que es la libertad.

Pensemos en la unidad indestructible de todo nuestro continente.

Con información de los discursos pronunciados por Ernesto Guevara y de sus diarios, escritos entre 1952 y 1967, además del libro de Pacho O´Donnell. Fuente: 50 frases del ‘Che’ Guevara en su 50 aniversario luctuoso en Expansión 09 octubre 2017

Ernesto Guevara y su Concepción n Filosófica del El Hombre Nuevo.

EL HOMBRE NUÉVO EN LA CONCEPCION DE ERNESTO (CHE) GUEVARA por Raúl Cuevas Molina 1983

“la última y más importante ambición revolucionaria (. . .) es ver al hombre liberado de su enajenación”. (Ernesto (Che) Guevara en El Hombre Nuevo.

En el pensamiento del Che, la formación del hombre nuevo, desalineado -o en vías de desalienación-, constituye el objetivo fundamental de su ideario moral. Todos sus discursos, artículos o ensayos mantienen la preocupación constante por el hombre y su conciencia, por los mecanismos para formarlo a nivel social o individual como revolucionario íntegro, cabal; aun su propia vida refleja esa obsesión por alcanzar ese “escalón más alto de la especie humana” ‘ , que es el revolucionario.

Su concepción sobre el hombre nuevo y el revolucionario se encuentra dispersa en todo lo que escribió desde 1959, año de-la victoria de la Revolución Cubana, hasta 1967, año de su muerte en Bolivia; prácticamente no existe ninguna intervención del Che en la que no se encuentre cuando menos una referencia a este problema, ya sea en lo que se refiere a sus características y cualidades o a los mecanismos que colaboran a su formación. Con todo, es tocado con mayor insistencia y profundidad en el Discurso de inauguración del curso de adoctrinamiento del Ministerio de Salud Pública (1960), en el Discurso para la celebración del segundo aniversario de la constitución de la Unión de Jóvenes Comunistas (1 962), en el artículo El cuadro, columna vertebral de la Revolución (1962) y en el artículo escrito para el semanario Marcha de Montevideo, El socialismo y el hombre en Cuba 1965

Su preocupación constante en este sentido parece surgir del convencimiento que la formación de una conciencia y una actitud nuevas, distintas a las heredadas de la sociedad capitalista, son necesarias, determinantes, en la construcción del socialismo.

Es un proceso dialéctico: el socialismo no se podría construir sin que se formara una nueva forma de ser y esa nueva forma de ser no puede existir en toda su plenitud si no es el socialismo; en el primer sentido, el Che escribe: “no puede existir socialismo si en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraternal frente a la humanidad, tanto de índole individual, en la sociedad que está construida o se construye, el socialismo (. . .)” (lX/343); en el segundo sentido dice que “el socialismo y el comunismo (. . .), no se han hecho simplemente para tener nuestras fábricas brillantes, se están haciendo para el hombre integral (. . .)”, el socialismo tendría que ser, en este sentido, no solamente productor de objetos de consumo, de materias primas, etc., sino que, en primer lugar, “productor de ‘hombres” (V 11 1/79), es decir, debería producir hombres con una mentalidad y forma de ser acordes con los nuevos tiempos.

El desarrollo de la c30nclenc.ra es, pues, uno de los pilares fundamentales en la construcción del socialismo. El otro es la parte material, el desarrollo de las fuerzas productivas; se pregunta el Che que “¿cuáles son las características (. . .) que son necesarias para esa construcción (del socialismo)?” y él mismo responde: “esas características son el desarrollo de la conciencia socialista y el aumento de la producción, es decir, la conciencia dirigiendo los actos del hombre hacia un fin determinado, con una ideología determinada, con un conocimiento predeterminado y una fe predeterminada, y el aumento de la producción para poner en manos de todos los beneficios de estas mejoras tecnológicas (. . .)” (V 11203). Estos son, pues, “los dos pilares de la construcción: la formación del hombre nuevo y el desarrollo de la técnica” (V111/204).

Aun cuando se ocupa de problemas de la esfera económica lo hace con la vista puesta en buscar los métodos, las formas de organización, etc., económico-sociales que hagan más expedito

El avance de la sociedad al comunismo. Que formen al hombre, en ese avance, en una nueva actitud ante la vida.

Leer el documento completo aquí.

Sobre la economía socialista

Las ideas del Che sobre economía socialista y comunista se pueden consultar en su artículo «Sobre el sistema presupuestario de financiamiento» y en sus inéditas «Notas sobre manual de economía política de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética» que se pueden encontrar en el libro Che, el camino del fuego, de Orlando Borrego —dichas notas forman parte de un proyecto que el Che jamás finalizó, el cual consistía en realizar un libro para criticar el manual de la Unión Soviética—.

Para el Che socialismo y mercado eran totalmente antagónicos, por ello priorizaba la superación rápida del mercado, a diferencia de los socialistas de mercado.​ Asimismo, Guevara fue crítico en particular del modelo económico soviético.​

Según Michael Löwy, las propuestas económicas del Che se distinguían en su polarización entre planificación contra mercado, en el sistema presupuestario de financiación y en los incentivos colectivos o «morales»

Pensamiento Crítico desde América Latina Abya Yala.

Desde nuestra óptica como Libre Pensador ciudadano de Panamá y América Latina ABYA YALA Que ya vivimos el Colonialismo Español, El Colonialismo de Estados Unidos y en la actualidad padecemos y queremos liberarnos del Neo Colonialismo de la megaminería ecocida de Canadá. Queremos recalcar que Ernesto Guevara como Ministro de economía de Cuba en su visita a la URSS le solicitó al Líder Ruso Nikita Jrushchov ayuda para industrializar a Cuba (Ernesto quería diversificar la economía de Cuba para que no dependiera del monocultivo de la caña) petición que fue cosificada por el Gobernante de Rusia. A través de esta visita El Che Guevara fue de los primeros en pronosticar la caída de la URSS. Llegó a esta conclusión porque observó que los líderes y gobernantes soviéticos habían adoptado el estilo de vida Occidental y “Estados Unidos” de seguro Ernesto observó en los gobernantes en Rusia su imitación del estilo de vida capitalista el que se caracteriza por el materialismo y ultra materialismo el despilfarro más allá del confort, la deshumanización la explotación la discriminación, las desigualdades sociales y vivió la falta de solidaridad “el egoísmo” que caracteriza a los sistemas capitalistas que a últimas fechas ha evolucionado al Capitalismo salvaje por ejemplo “típico en la megaminería ecocida” centrados en la multiplicación del dinero en el menor tiempo posible aunque con ello destruye depreda los recursos naturales, los piratea y expropia atropellando a sus dueños ancestrales en las comunidades originarias de América Latina y África “sistema de explotación que cansa a los pueblos” EEUU. con sus políticas injerencista e intervencionistas leoninas ha generado el más férreo antiamericanismo. Sistema obsoleto que exige trascender a nuevas integraciones de países, desdolarización y sobre todo hacia la multipolaridad y nueva ruta de la seda que ya inició.

Autor: Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Panameño, Ecologista, Pacifista, Humanista, Diplomado en desarrollo Humano Integral, Médico Pediatra con Especialidad en Medicina de Adolescentes.