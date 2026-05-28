Desde Río Grande hasta la Patagonia, desde el continente americano, pasando por Europa y África hasta Asia, este año colegios de un gran número de países han participado en nuestro concurso.

El año pasado tuvimos como invitado un colegio de Guinea Ecuatorial, único país hispanohablante de África, que en esta undécima edición ha consolidado su participación.

Y como novedad de este año, un colegio de educación bilingüe en español de la India, ha sido invitado a participar con sus alumnos, mostrando una gran sensibilidad y dominio de nuestra lengua común, lo que les ha hecho merecedores de dos Accésit honoríficos.

Cuatro continentes ya los que participan en el concurso, afianzando su difusión en el ámbito escolar hispano.

Tenemos que agradecer a todos esos colegios su apuesta por la educación, no solo curricular, sino también en valores humanos, demostrando los relatos de sus alumnos que ese camino lo están recorriendo de forma exitosa.

Sin más preámbulos, los ganadores de este año son…..

A los colegios y a todos los alumnos que han soñado con participar y ganar, les decimos que han demostrado un excelente nivel. Niños de 10 años hasta 14, que han imaginado y escrito historias emotivas donde se resaltan valores como el respeto a las personas, a la naturaleza o el rechazo al acoso escolar y de género, se merecen nuestro reconocimiento, hayan ganado o no un premio.

A todos, colegios y alumnos, Enhorabuena, Gracias y os esperamos el próximo año.