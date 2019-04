Desde la libre expresión y el respeto, hoy opino que…

Respecto a ese grupo del cuerpo de policía, que desde el Ministerio de Interior español investigó y conspiró contra otro partido político rival del gobierno del PP:

Una policía política pagada con dinero de todos que creaba informes falsos que eran publicados por un panfleto digital cuyo presidente tiene un sitio en todas las tertulias mediáticas a pesar de mentir constantemente sin ningún pudor. Dichas informaciones falsas ocuparon portadas en telediarios y medios de comunicación…….silencio en los medios y los representantes públicos…….todo bien, circulen, esto es España.

Respecto a la intolerancia:

Respeto al que piensa diferente, no respeto el racismo.

Respeto al q tiene una ideología diferente, no al clasista.

Respeto al q argumenta sus opciones políticas, no al q se traga mentiras y las repite sin ni siquiera reflexionar o contrastar.

No, la tolerancia y el respeto no es para el intolerante ni el q falta continuamente al respeto. Sino dejan de tener sentido.

Al racista, al nazi, al imbécil hay q combatirle, no respetarle. Si no las propias palabras “tolerancia” y “respeto” pierden su sentido.