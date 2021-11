Está vestido de un mimetismo camaleónica porque la población originaria Exige la ratificación de PANAMÁ DEL Convenio 169 no lo hacen le dan largas y a las comunidades indígenas y al pueblo Panameño nos dan la espalda cuando exigimos el cierre de la megaminería como lo han hecho en muchos países de Europa, San salvado, Costa Rica y muchas provincias en Sur américa.

Al permitir el avance y expansión de la megaminería violan el Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá pero esto no les importa en absoluto. Esta es evidencia clara de que la megaminería inicio y existe debido a la alta corrupción de nuestros gobernantes.

Nos llama la atención la siguiente noticia: “Panamá liderará movimiento de pueblos indígenas en la COP26” Por Redacción La Estrella de Panamá 24 10 2021.

“Esta es una oportunidad para mostrar una agenda que refleja el trabajo del país ante el cambio climático”, dice MiAmbiente.

Con quien primero debe cumplir el gobierno de Panamá es con nuestra comunidad originaria porque somos de los pocos países que no ha firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT: Sobre Pueblos Indignas y Tribales. Esta es la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígena los que en Panamá se encuentran semi abandonados . con altos índices de pobreza y mortalidad en la población infantil.

Para que el gobierno de Panamá sea congruente con frenar el cambio climático tema de preocupación e interés para la mayoría de países pero no para los gobierno de Panamá porque no han hecho nada para frenar, sacar de Panamá la megaminería la Industria que más contamina el planeta con su devastadora de forestación produce ecocidio y amputación ecológica.. Mientras los Panameños pedimos el cierre de la megaminería nuestro gobierno favorece a los empresarios de la megaminería y planea otorgarle más tierras para su expansión en la selva tropical de altura zona boscosa que pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano y de Panamá. Pero esto no motiva a nuestros gobernantes que se han mostrado y muestran francamente anti ecologistas, Violadores del Régimen ecológico de la Constitución y sobre todo opuestos a la voluntad d e los Panameños con espíritu ecologista por lo tanto opuestos a la destructiva y tóxica megaminería.

El Presidente Cortizo y su Gabinete de Estado No podrán mostrare como ecologistas y a favor de la disminución del calentamiento global para frenar el cambio climático mientras permitan el avance de la letal megaminería.

Autor: Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Panameño. Ecologista. Pediatra.