El 9 abril de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, Francia, condenó a Suiza por no cumplir con sus compromisos con la protección del clima. Este veredicto, que el Gobierno suizo rechazó en agosto del mismo año, fue el resultado de un largo proceso jurídico de más de ocho años a través de diferentes instancias helvéticas y, finalmente, el Tribunal Europeo.

Promovido por las «Ancianas por el clima», una asociación suiza que nuclea a 3.000 mujeres con una edad media de setenta y tres años, el motor de verdad y principal argumento de este juicio fue que, si bien el cambio climático afecta a todos, nadie puede negar sus efectos particularmente nocivos sobre la tercera edad. La sentencia, ciertamente relevante como precedente jurídico, sostiene que Suiza violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos por no tomar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto del cambio climático (https://en.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2024/12/Spanish-Resumen-sentencia-Tribunal-Europeo-de-Derechos-Humanos-del-9-de-abril-de-2024.pdf).

Un viaje con final «inesperado»

Justo un año más tarde de esa histórica sentencia, en abril pasado, se estrenó en la Suiza alemana TROP CHAUD (Demasiado Calor) film documental del realizador Benjamín Weiss que tiene como coautor a Daniel Hitzig. El estreno en las salas de la Suiza francesa será en la segunda quincena de septiembre, y en las de la Suiza italiana en noviembre.

Trop Chaud, un «viaje» con la cámara que acompaña a las querellantes a lo largo del proceso jurídico, y retratando con particular rigor documental la preparación del alegato acusatorio ante el Tribunal europeo, mantiene la tensión de un verdadero thriller o, más precisamente, de un policial con un «culpable» desenmascarado de antemano. Este periplo fílmico culmina con una inesperada victoria de inmensa proporción que a partir de ahora abre las puertas a demandas y sanciones similares contra países que no hagan lo suficiente frente a la crisis climática (https://trop-chaud.ch/fr/).

En entrevista exclusiva Weiss y Hitzig, también coproductores de la película, coinciden en que su obra trata de «un viaje cuyo resultado, como a menudo pasa con muchos documentales, era incierto». Hitzig (66 años), de larga trayectoria en el periodismo, el trabajo humanitario y la cooperación con el desarrollo, explica: «No sabíamos que las Ancianas por el Clima iban a ganar en todos los frentes en Estrasburgo, ni que Suiza se negaría a acatar la decisión». Sin embargo, agrega, «desde el principio teníamos muy claro que queríamos contar una historia compleja: ¿cómo se produce el cambio climático?, ¿qué hay detrás de la idea de exigir medidas de protección del clima por medios legales? Y nos propusimos presentarlo de la forma más sencilla y atractiva posible».

Benjamín Weiss, de 42 años, con una formación cinematográfica en California, Estados Unidos, explica que al elegir a quiénes entrevistar decidieron priorizar a las propias activistas de la asociación de mujeres mayores de todas las regiones del país, que se expresan en las tres lenguas nacionales (alemán, francés e italiano) y que debían ocupar el lugar más destacado en tanto protagonistas. Además, decidieron dialogar con expertos, juristas y climatólogos. Viajando casi siempre en tren, y con un pequeño equipo de dos personas, recorrieron muchos rincones de Suiza, así como Estrasburgo, Ámsterdam, París, Hamburgo y Gran Bretaña. El riguroso carácter documental de la película explica la inclusión de una gran gama de documentos (también accesibles en Internet). Entre otros, los alegatos de ambas partes y la publicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, así como los debates sobre este tema que se dieron en las dos Cámaras del Parlamento helvético (https://www.youtube.com/watch?v=Grf2UgvYwvk).

Maratón contra el tiempo y la crisis climática