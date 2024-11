“La COP29 debe hacer más que simplemente repetir las mismas promesas incumplidas. Los países ricos llevan décadas retrasando y bloqueando avances genuinos en materia de financiación climática. Esto ha dejado al Sur Global sufriendo las consecuencias más catastróficas de una crisis climática que ellos no crearon. El borrador del texto omite escandalosamente el elemento crucial de declarar un compromiso público claro con un nuevo objetivo de financiación climática más ambicioso”.

“Los países ricos, los mayores responsables del caos climático, deben 5 billones de dólares anuales en deuda climática y reparaciones. Esta financiación debe venir como financiación pública basada en subvenciones para ayudar a las comunidades que más lo necesitan a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático y recuperarse de pérdidas y daños. Cualquier cantidad que no se exprese en billones de dólares será simplemente un fracaso”.

“Esto no es caridad, es una obligación establecida según el derecho internacional. Es lo mínimo necesario para proteger a las comunidades en primera línea de la devastación, permitirles reconstruirse después de que pasen los desastres y garantizar su transición justa hacia un futuro sostenible. Los próximos días serán una prueba de credibilidad para estas negociaciones climáticas y para la propia COP. No podemos esperar más. Si los países ricos no cumplen, pasarán a la historia por haber preferido las ganancias a las personas y la complacencia a la valentía”.

“España, como parte de la UE, debería tener mucha más ambición y aumentar su financiación climática de manera significativa para apoyar a las comunidades más vulnerables frente a los impactos de la crisis climática. Es hora de actuar con justicia y responsabilidad global y el Gobierno español no está aportando un objetivo de financiación adecuado y de calidad”.

“Recordamos que España es uno de los países que más préstamos reporta, particularmente de préstamos comerciales (no concesionales), un 85,2%, siendo el país con la mayor proporción. Por otra parte, en esta COP no ha renovado su contribución actual al fondo de pérdidas y daños, la cual es altamente insuficiente.”