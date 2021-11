Miguel Esteban- Me gustaría empezar por su formación. ¿Dónde hizo sus estudios desde pequeña?

ROSA RODRÍGUEZ NÚÑEZ- Comencé mis estudios en Tomelloso, donde mi padre, profesor, estaba destinado.

De los 10 a los 17, me fui a vivir a Malagón con mis abuelos, donde cursé hasta 4º de Bachillerato. Desde los 17 a las 23 seguí completando los estudios en Móstoles y Madrid donde acabé la carrera de Magisterio y comencé otras carreras, (Psicología, hasta 4º, y Marketing, primero) que abandoné.

P- ¿Fue entonces cuando empezó a escribir poesía?

R- De joven, 18-20 años, escribía poemas que aún conservo y sobre todo mucha prosa. Tuve una época en que los sueños que me acordaba al despertar, los escribía. Pero no fue entonces cuando comencé a escribir. Fue a raíz de frecuentar ambientes donde se recitaba, se escribía… A los 40 años, animada por este “mundillo”, me entró la “inquietud” de leer y escribir poesía.

P- ¿Cuáles son los modelos o cuáles fueron los modelos de poetas que le dieron ganas de escribir poesía?

R- El leer a los “poetas malditos”, franceses y españoles, me permitió conocer a unas personas egocéntricas, llenas de sufrimiento, herméticos, apasionados y volcados en todos los vicios mundanos. Me llevaron a reflexionar sobre el ser humano, sobre la sociedad, sobre asuntos que emergen de la vida. Me enamoraron Verlain, Rimbaud, Leopoldo María Panero y la atormentada Alejandra Pizarnik.

Quise imitarlos pero es una trajín difícil. Son únicos

P- ¿Cuáles son los temas más relevantes que quiere usted introducir en su poesía?

R- Mis temas son la vida, los demás, las realidades, el desgarro, el dolor…

Cuando escribo me planteo qué es lo que voy a escribir: una frase evocadora, un acontecimiento llamativo, un dolor, una ruptura, una flor, una alegría… Proyecto hacer un texto bellísimo pero mi mente y mi lápiz escriben, algunas veces, algo que yo no había imaginado.

Me interesa la reflexión sobre el ser, el entorno, el porqué de las cosas, el porqué de ese camino, circunstancias, emociones… Me gusta la profundidad en la poesía, que sea un texto con palabras que lleguen y se entiendan. Aspiro a la sencillez y me cuesta conseguirlo.

P- Y ¿se considera usted comprometida?

R- Soy comprometida. El ser humano es uno de los temas recurrentes. Mi aportación y participación en causas, como la infancia y la mujer, es mi implicación incondicional.

La poesía es una herramienta, un recurso crítico social, reivindicativo, para posicionarse.

No concibo una vida sin los demás. Los actos solitarios son necesarios para encontrarse con uno mismo. La solidaridad, el vínculo, en todos los ámbitos, para mí, son imprescindibles.

P- ¿Qué recursos utiliza usted para introducir partes, momentos de silencio, en su poesía?

R- Silencio, un recurso del poeta donde manifiesta el deseo de fragmentar el ritmo, hacer pensar, pausar… En el verso libre, con un número significativo de líneas, separo en estrofas para detenerme, para que el lector descanse y reflexione, para dar paso a otra emoción, otra sensación.

El silencio lo utilizo para no acabar un poema, para dejar volar la ilusión, para comunicar sin hablar.

P- ¿Qué significan para usted esos recursos peculiares de su poesía?

R- Los recursos que utilizo aparecen en el proceso de la escritura, en el momento de arrebato, cuando cojo papel y lápiz o , en casi todos los casos, el ordenador. No busco algo especial. Los símbolos, las metáforas, las figuras…surgen y se posicionan.

Pero me gusta recurrir a lo sensorial. A sensaciones que se pueden percibir. Me gusta hablar de sabores, de olores, de ruidos, de silencios.

Los recursos poéticos me sirven para distorsionar la realidad, para evocar, para madurar, para servirme de ellos, para robarlos y plasmarlos en el texto. La metáfora, el desorden de la frase, la exageración…Todos nos acompañan para que el poema tenga algo de calidad literaria. El ritmo del poema es ineludible para no perderse en su lectura. Creo que es lo que más cuido, intencionadamente.

P- ¿le parece que poesía, música y también arte visual se complementan?

R- Muchos son los artistas, escritores, poetas…que coinciden en decir que “todo está impregnado de poesía”.

El arte, en general, suda poesía por todos los poros. Es difícil desvincular y descomponer. Cada pincelada, cada palabra, cada nota, son una unión casi mística poética. No, imposible. Todo es una ensambladura aunque en su origen el autor no hubiera tenido ese propósito. El conjunto es el producto de la inspiración para cualquier ojo, para cualquier oído, para cualquier mano. Todo sugiere poesía.

P- ¿Cómo se porta la crítica con usted? ¿Es benévola?

R- Yo tengo registrados tres poemarios. Bueno, el primero “Relatos y poemas” es un conjunto de ambas formas de expresión. Los otros dos, “Vivo, solo” y “Transparencias” son antologías que he ido publicando en revistas, en colaboraciones con Instituciones, en redes sociales.

En general, he tenido buena crítica, lo puede avalar los reconocimientos que he recibido, aunque tampoco han sido tantos.

Prefiero publicar con otros. Hoy es difícil que un libro se venda si no tiene un respaldo editorial, de publicidad. La autoedición no me gusta. No quiero presentar libros y que asistan 2 ó 3 personas. No tengo ganas de obligar a “conocidos y amigos” a comprar mi trabajo.

P- ¿Le gusta encontrarse con estudiantes, jóvenes que aprecian su poesía, que vienen a escucharle?

R- Me alegra ver a gente joven interesada en la poesía. Es verdad que la frescura de estas personas es grande y contrasta con lo “resabiado” de los que estamos entrados en años. Cuando oyen un poema mío y alguno se acerca para que le dé una copia para poder él o ella recitarlo en otro momento, me produce una inmensa satisfacción.

Escucharles a ellos, a ellas, es un aprendizaje, es reciclarse.

Claro que me gusta gustar a jóvenes!!!!

P- ¿Qué sintió al regresar a su lugar? ¿Hay lugares que le emocionaron en particular cuando participó en recitales poéticos?

R- Hay lugares que están llenos de encanto. Lugares que cuando he vuelto me han emocionado, como Urueña, el pueblo de los libros; El Ateneo de Madrid, cuando recitamos parte del poemario de Félix Grande “La cabellera de la Shoá” en la biblioteca, unas estrofas que destilan sufrimiento, un lugar que pone el vello de punta, con una acústica especial…

Otro lugar significativo fue Málaga donde me entregaron “El escudo de oro” la UNEE y recité uno de mis poemas favoritos “Los ojos de mi madre”.

Sí, hay sitios que resultan emotivos por haber tenido sensaciones intensas en ese momento.

P- ¿ Hableme de sus relaciones con algunos poetas?

R- Al pertenecer a varios grupos de poetas (ASEAPO, Palabras escondidas, ANLMI, UNEE, Grito de mujer…), tengo relación con bastantes poetas. Unos de los que aprendo, me estremezco, me emociono; otros de los que pasan sin pena ni gloria y que no tienen muchas pretensiones; otros que tienen mucha autoestima y, como autores, no aportan nada y otros sin estima que son verdaderos nerudas.

Me llevo muy bien con todos. Me pongo en su piel y entiendo que cada uno es como es y no voy a ser yo quien les ponga objeciones.

Seguro que habrá más de uno que me ignore y que no me valore. Quizás haya alguien que sí me juzgue positivamente. Espero no tener muchos poetas con los que tenga discrepancias que no sean poéticas.

P- ¿Hay poemas o poemarios que no quiso, o no pudo, publicar, y que permanecen inéditos?

R- Sí. Tengo poemas que nunca publicaré porque considero que, en ese instante, me abrí en canal. El miedo a que te conozcan, a que te critiquen, a que no entiendan el motivo de ese texto, me echa hacia atrás y no saldrán, de momento a la luz.

P- ¿La poesía es hija de la inspiración o del trabajo?

R- Escribir es inspiración, pero son el trabajo, horas de reflexión, conocimientos, leer mucho, ser críticos, tener una actitud ante al vida, ante la sociedad, ante el ser humano… los que engendran una obra. El trabajo, la disciplina, las ideas, serán los padres de un poema que estará inspirado por el mundo interior del poeta.

P- Para terminar nuestra entrevista, ¿cómo resumiría su creación poética, en algunas palabras?

R- Mi creación poética es reducida pero llena de reflexiones personales, de reminiscencias, de responsabilidad.

No utilizo la estrofa clásica porque es más cómodo no someterse a un determinado número de sílabas, aunque no por eso descuido la esencia del poema: fondo y forma.

Seguiré en esta empresa hasta que mi cabeza me lo permita. Pero mi obra estará extendida entre un montón de libros. Es una forma de abarcar. No es egoísmo, es pasión y necesidad de que a alguien le conmuevan mis palabras.

Ojalá que después de haber trabajado en esta tarea mis versos tengan “poesía”, como diría León Felipe:

Deshaced ese verso,/ Quitadle los caireles de la rima,/ el metro, la cadencia/ y hasta la idea misma…/ Aventad las palabras…/ Y si después queda algo todavía,/ eso/ será la poesía.

COLABORACIONES EN REVISTAS Y ANTOLOGÍAS:

Álora, la bien cercada, nº 28 Director: J. Mª Lopera “Cuadernos homenaje”, grupo literario “Tinta viva” Antología literaria, Editorial Celya, Colección Lunaria. Revista “Rimas” (ASEAPO) Revista “Maldita musa” (ASEAPO) Antología Poética I “Ecos, aires y camelias” Antología “El amor es como el mar”… Fragmentos De arte y poesía Antología “Puente de palabras”

PREMIOS

Finalista en el Certamen de poesía en español “Esplendor nocturno” del Centro de Estudios poéticos. (No llores, mujer)

Finalista del I Certamen toledano internacional “Casco histórico”. (Fantasmal visión)

2º Premio del Certamen Nacional “Las palabras escondidas” 2014. (Se marcha)

2º Premio 2014 del Certamen Nacional “Eleanor Roosevelt”. (Rocas de arcilla)

2º Premio “Pazo de Laseta” 2014. (La torre reflejada)

Finalista Encuentro nacional de escritores y poetas en El CAMPELLO, noviembre 2015

Finalista V CERTAMEN DE POESÍA NAVIDEÑA “POETA LEOPOLDO GUZMÁN ÁLVAREZ” DE ALANÍS ,2015

Finalista III Certamen de Poesía, Nuestra Musa la Camelia. 2015…

PREMIOS ESPECIALES:

Finalista al Premio Ciudad de Móstoles 2014

Distinguida con el Escudo de Oro, 25 de mayo de 2019, por unanimidad, de la UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES DE ESPAÑA.

Premio a la divulgación cultural por la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste

Homenajeada en la Biblioteca “Iván Vargas” el 9 de junio de 2019, por trayectoria poética y organizadora cultural.

LIBROS REGISTRADOS:

“Poemas y relatos”

“Vivo, solo”

“Transparencias”

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca