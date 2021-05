De eso ya han pasado muchísimos años pues me recuerdo muy joven ante aquella obra que hizo que ante ella me parara, como si tuviera interés en entablar conmigo una conversación, entrando en un proceso de enriquecimiento progresivo e imparable que dura hasta este instante en el que, con los que tengan a bien detenerse a leer lo que he escrito, comparto lo que en realidad siento.

Desde aquel momento supe que mi vida estaría, en gran medida, ligada a este noble arte, digo noble pues, en general, la creación artística, de cualquier tipo, es, a mi entender, un ejercicio de entrega y de nobleza, dando a los otros lo mejor de cada creador. Curiosamente las miradas son todas diferentes, pero sí que hay que decir que no todos se emocionan ante una obra de la misma manera, incluso hay muchísimas personas, creo que la inmensa mayoría que, al igual que aquellas que pasaron de largo ante lo que a mí me retenía, se sienten indiferentes ante lo creativo.

Me precio de conocer, y de haber conocido, y por ende de haber gozado del bien y del enriquecimiento que supone la amistad de grandes representantes de las artes plásticas y de las letras, fundamentalmente de Canarias pero también de otros lugares, cercanos y también alejados geográficamente.

“El arte es la única fuerza capaz de reconquistar al ser humano sometido al poder político y a la tecnología” – escribía Nadine Gordimer, escritora sudafricana ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 1991. Estoy totalmente de acuerdo con esta interesantísima mujer, ampliando los objetivos de aquella exposición a la arquitectura, a la literatura, a la fotografía o a la propia naturaleza.

Me duele cuando a cualquier tipo de manifestación artística se le ataca o se le ignora y, precisamente, en estos días, muy cerca de casa, aunque pudiera ser en cualquier otro lugar de la Tierra, se están haciendo unas modificaciones para mejorar, eso es lo que se dice, el acceso al municipio en el que vivo.

En mi ignorancia pensaba que una antiquísima casa, con dos palmeras más que centenarias a su entrada, que se encontraba en la zona, se iban a respetar, pero se aprovechó, por los (ir)responsables que llevan a cabo las obras, el silencio de la noche para eliminar todo tipo de vestigio de lo que hasta el día anterior alegraba mi mirada: una casa rural de familia acomodada, posiblemente edificada hace algo más de dos siglos, con su cocina y gañanía.

¿Hacia dónde miraron los responsables insulares de patrimonio histórico, artístico y arquitectónico? ¿Y los responsables de patrimonio de Arucas, el municipio en el que resido, qué hicieron a tal respecto?

La tristeza y el abatimiento me invaden pues este irreparable atentado me disminuye como ser sensible y me siento indefenso ante aquellos que piensan todo lo contrario. ¡Cuántas veces me han llamado raro! Y yo, tan contento, al escucharlo pero lo cierto es que ya no veré, cada mañana, lo que hasta hace unos días admiraba. ¿Es qué lo que nos enriquece y diferencia no tiene responsables adecuados para su conservación? Mucho me temo que esos responsables, por llamarles de alguna manera, son de aquellos que pasaban de largo ante lo que a mi mirada sorprendía y es que no han tenido en cuenta lo que decía el arquitecto, pintor y poeta chileno Roberto Matta: “El arte es un sistema para cultivar la conciencia”.

Siguiendo con la importancia que para la sociedad, en general, suponen los creadores que aportan magisterio y ARTE con mayúsculas, me pregunto, ¿Quién se ocupa de ellos y de potenciar su aportación al mundo de la CULTURA?

¿Quién es el responsable de cultura que se preocupa cuando envejecen y, por diversas circunstancias, a algunos se les olvida a su triste suerte, después de toda un vida dedicada a alegrar la vista y los sentidos de los demás?

¡Cuántos GRANDES OLVIDADOS y cuántas obras dejadas a su triste suerte!

Esta cuestión me preocupa, y mucho, y quería compartirla, no sé por qué hoy, con todos y cada uno de ustedes.

Juan Francisco Santana es miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y Director del Capítulo Reino de España.