El acuerdo que puso fin a la crisis de los Misiles Rusos instalados en Cuba por su alcance significó amenaza a la Seguridad de ciudades de Estados Unidos. Llevó a una Crisis y peligro de guerra mundial el Cual se resolvió con el acuerdo entre Nikita Jrushchov Presidente de la URSS y John Kennedy Presidente de Estados Unidos logrado el 27 de Octubre de 1961.

Acordaron retirar los Misiles Rusos de Cuba y que E.E.U.U. nunca invadiría Cuba. Denunciamos que Estados Unidos no ha cumplido con este Acuerdo, con su compromiso de no invadir Cuba porque no le ha impuesto una guerra militar pero si una guerra económica de más de 60 años y una situación de apartheid a los ciudadanos Cubanos.

El Conflicto en Ucrania y Donbass tiene múltiples opuestos y mezquinos intereses, con toda seguridad E.E.U.U. que en todo conflicto está metido y es una potencia muy belicosa quiere armar a Ucrania para poner en amenaza la Seguridad y afectar la economía de Rusia al cerrar las llaves al flujo de gas de Rusia a Europa de allí la persistencia del Conflicto.

La ONU debe abandonar su pasividad y asumir una actitud Directiva, Resolutiva resolver estos conflictos que pueden llevarnos a otra guerra mundial

El Protocolo de Minsk es acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR) el 5 de septiembre de 2014. Firmado en Minsk capital de Bielorrusia, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE):

Asegurar un alto al fuego bilateral inmediato. Garantizar la supervisión y verificación del alto al fuego por la OSCE. Una descentralización del poder, incluso a través de la aprobación de una ley ucraniana sobre «arreglos provisionales de gobernación local en algunas zonas de los Óblasts (regiones) de Donetsk y Lugansk» («ley sobre el estatuto especial»). Asegurar la monitorización permanente de la frontera ruso-ucraniana y su verificación por la OSCE, a través de la creación de zonas de seguridad en las regiones fronterizas entre Ucrania y la Federación Rusa. Liberación inmediata de todos los secuestrados y de todas las personas detenidas ilegalmente. Una ley sobre la prevención de la persecución y el castigo de las personas relacionadas con los hechos que han tenido lugar en algunas áreas de los Óblasts de Donetsk y Lugansk, excepto en los casos de delitos que sean considerados graves. La continuación del diálogo nacional inclusivo. Toma de medidas para mejorar la situación humanitaria en el región de Donbass, en el este de Ucrania. Garantizar la realización anticipada de elecciones locales, en conformidad con la ley ucraniana (acordada en este protocolo) sobre «los arreglos provisionales de gobierno local en algunas áreas de los Óblasts de Donetsk y de Lugansk» («ley sobre el estatuto especial»). Retirada de los grupos armados ilegales, equipo militar, así como de los combatientes y de los mercenarios de Ucrania. Aprobación del programa de recuperación económica y reconstrucción de la región de Donbass, en el este de Ucrania. Garantizar la seguridad personal de los participantes en las negociaciones.

Memorando suplementario

En las dos semanas después de la firma del Protocolo de Minsk, hubo violaciones frecuentes del alto el fuego por ambas partes. Un seguimiento de este protocolo fue acordado el 10 09 2014.

El memorándum resultante ha clarificado la aplicación del protocolo con estas medidas de pacificación acordadas:

Remoción de todo el armamento pesado, 15 km detrás de la línea de contacto, por parte de cada lado del conflicto, para crear una zona desmilitarizada de 30 km.

Prohibición de las operaciones ofensivas.

Prohibición de los vuelos de aviones de combate sobre la zona de seguridad.

Retirada de todos los mercenarios extranjeros de la zona de conflicto.

Configuración de una misión de la OSCE para supervisar la aplicación del Protocolo de Minsk.

El 2 12 2014, el parlamento ucraniano modificó unilateralmente la «ley sobre el estatuto especial» propuesta en el Protocolo de Minsk, aunque el parlamento ucraniano ha aprobado ciertos aspectos de la ley que fue acordada en Minsk, como parte del acuerdo de alto fuego”.

Fuente: Protocolo de Minsk wikipedia.

“Las últimas conversaciones entre los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania sobre el acuerdo de Minsk fueron en 2019. Pero los combates en el este de Ucrania entre los separatistas y las fuerzas ucranianas han continuado y se han cobrado unas 14.000 vidas” BBC Mundo 22 02 2022

Me Llama la atención que en las primeras dos semanas de la firma, ambas partes lo habían violado, acoraron firmar un memorándum suplementario donde también llama la atención que se acuerda la retirada de los mercenarios extranjeros de la zona de conflicto. Se acepta la intervención de mercenarios extranjeros, sabemos que hay una potencia que sin guerra y permanentemente en América Latina su política exterior intervencionista, injerencista, la que seguiremos insistiendo abandone.

Los Mercenarios obedecen al patrón que los contrató y paga para sembrar la desestabilización y el terror en el país que se le indique usualmente previo a la guerra e invasión armada. Si en 2014 ya habían mercenarios extranjeros en Ucrania la pregunta es: ¿ quien puede meter la mano al fuego y asegurarnos que no hay en este momento mercenarios en Ucrania que obedezca las indicaciones del gobierno que los contrató? Lo que complica la inestabilidad, violencia y muertes que estos grupos y los mercenarios ocasionan en Ucrania y el Donbass.

Recordemos que Ucrania es un país privilegiado con muchos recursos y trabajo tenaz honesto de sus habitantes, pero tiene la fortuna a la vez desdicha de que en su territorio están los ductos que transportan el gas de Rusia a Europa y este suministro y ruta la quiso afectar el Presidente de EE.UU. Joe Biden cuando le aconsejó a la entonces Primer Ministra de Alemania Angela Merckel dejara de comprar gas a Rusia, que El Presidente Biden se lo podía proveer de E.E,UU. Lo que no aceptó la Canciller Alemana.

Además en el conflicto en ucrania es casi seguro que hay un conflicto de Intereses porque coinciden dos asuntos:

El Hijo del Presidente Biden es Presidente de una gran empresa de Gas en Ucrania Estados Unidos ha enviado una gran cantidad de armas a Ucrania preparándola para una guerra, y si el ejército de E.E.UU ocupara Ucrania lo que pondría amenaza a la seguridad de Rusia así como los misiles rusos en Cuba ponía en peligro la seguridad de EE.UU.

Si Esta última ocupara Ucrania tendrían el control y podrá cerrar los ductos del gas en la ruta Rusia a Europa.

Estos hechos pueden estar muy relacionados para perpetuar el conflicto bélico en Ucrania y Donbass.

Autor Jorge E. Macías Jaramillo, Panameño, Humanista, Ecologista, Pacifista, Médico Pediatra.