El periódico The New York Times divulgó la noticia y mencionó que funcionarios y exfuncionarios estadounidenses afirman que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se opuso por temor a que el suministro de pruebas sienta un precedente y aumente las probabilidades de que el tribunal internacional enjuicie en el futuro al personal militar estadounidense.

El Estatuto de Roma de 1998 por el que se creó la Corte Penal Internacional ha sido ratificado por 123 países, pero Estados Unidos, Rusia y Ucrania no lo han hecho.

Mis comentarios a esta noticia:

Ni Rusia, ni EEUU, ni Ucrania no han ratificado su adhesión a la Corte Penal Internacional para no acatar sus resoluciones que les obligue a resarcir daños, penas de cárcel etc. porque estos países han cometido crímenes de guerra y/ o de Lesa Humanidad por los que pueden ser denunciados y jugados. De no tener estos antecedentes y temores, que firmen su ratificación y sobre todo que cesen las guerras, las invasiones y con toda seguridad con ello van a prevenir el que sus tropas y Jefes militares cometan estos crímenes contra la población de países que invaden y a los que llevan el terror, la masacre y crímenes de guerra.

La Humanidad que padece invasiones y los miles de millones de ciudadanos pacifistas pedimos y tenemos derecho a vivir en Paz, por eso reclamo:

Alto a la guerra en Ucrania. Condición que evitará el apocalipsis nuclear. Eliminación total de las armas de destrucción masiva. Respeto tolerancia entre las Naciones. Razas, tradiciones costumbres. Religiones y a los diferentes sistemas Económicos, Políticos y Filosóficos. Tolerancia y respeto para todo lo diferente a Mí. (todo un abanico de posibilidades) Superación de las diferencias que conducen a conflictos y guerras. Superación del Supremacismo y todo tipo de odios: Racial, Religioso etc. etc…. Entre todos construyamos un mundo de Paz. Será la mejor herencia a las actuales y futuras generaciones. Paz a la que todos los humanos estamos obligados a contribuir, y especialmente los países adictos a las guerras. Exigimos al Consejo de Seguridad de la ONU gestiones y acciones urgentes eficaces para lograr la necesaria Paz entre: Rusia-Ucrania-OTAN-EEUU.

Autor: Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Panameño. Ecologista. Pediatra.