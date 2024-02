1.- Cuando la vida te quita, la poesía te da, ¿escribir para sobrevivir o vivir para escribir?

En caso particular podría decir que he participado de ambas situaciones. Al principio me gustaba escribir las sensaciones que me provocaban determinados hechos o vivencias.

Más adelante, la experiencia nefasta de la pérdida de seres amados, alteraron mi existencia de tal manera que escribir, escribir y escribir supuso una vía de escape para asumir la realidad. El papel y el bolígrafo eran mis aliados para que el dolor saliera en forma de poesía, relato, carta.., y de este modo el sentimiento de soledad no se enquistara en mi corazón. Podría hablar de que ejerció, en estos momentos, una acción terapéutica.

2,. ¿Cómo es el proceso de creación de un poemario?. La inspiración viene a ti o tú vas a ella?

Si la inspiración la consideramos como la necesidad de plasmar un sentimiento íntimo, profundamente significativo, que nace como una llamarada que busca dar luz a ese conjunto de palabras que se forman en nuestro cerebro, entonces no la busco, simplemente, aflora.

En mi caso, no voy a buscarla; más bien ella (inspiración) me encuentra a mí en determinados momentos en los que la introspección, el encuentro conmigo misma, provoca el impulso que da forma al poema.

En cuanto a la creación de un poemario, lo entiendo como algo más artificial, porque en él interviene la voluntad de seleccionar esos retazos de místico soliloquio y mostrarlos al mundo para que los posibles lectores los analicen y dictaminen o, simplemente, guardarlo para una, sin más.

3.- Se están publicando mucho libros, tanto en verso como prosa, reflexiones…Está habiendo un boom poético ¿qué pronóstico le haces al sector de la poesía?

La poesía es la gran olvidada, la gran desconocida porque se dice “no comprenderla”. Frente a esta corriente divulgadora de diferentes géneros literarios en prosa, la manifestación más intimista de la literatura que es la lírica, se abre paso con gran esfuerzo gracias al tesón de muchos poetas que, a través de encuentros, están llevando a cabo la gran labor de acercar la poesía al público.

Yo invitaría a los centros escolares, a los institutos, a las universidades y a todos aquellos centros dedicados a la docencia a facilitar el acercamiento de la literatura al alumnado a través de actividades en las cuales poetas y escritores de su entorno inmediato llevasen su experiencia al alumnado.

Es difícil triunfar con un poemario, pero no imposible. Si acercamos la poesía a la gente, si conseguimos que los lectores disfruten con la lectura serena de la poesía, entonces la amarán y la demandarán.

4.- Escribes poesía con un boli verde o negro ¿qué color tiene para ti el color de la esperanza?

Curiosa pregunta .Metafóricamente hablando, puedo iniciar un poema con sentimiento de un negro de dolor intenso que me abrasa el alma y al finalizarlo, surge la esperanza de que eso que me oprime no me va a dañar porque he logrado pasarlo a un papel.

En un sentido más literal, puedo valerme de un bolí de tinta negra o azul, incluso de un lápiz, pero nunca de uno de color verde. Será porque tenía una profesora que nos enseñó que cuando se escribe algo “formal” no se usan colores. Y la escritura, para mí, es algo de gran valor y formalidad.

5.-Al escribir poesía ¿Puede uno ponerse en la piel de un personaje como se podría hacer con una novela?

En mi caso, no. Cuando escribo un poema la persona que lo escribe soy yo, y yo soy un ente real, no un personaje que habla. Ana escribe sus pensamientos, sus tristezas, sus miedos, sus alegrías, soy yo misma la que hablo y me contesto, por ello no suelo crear personaje que declame lo que siento.

Cuando se trata de un relato o novela, y el contexto lo precisa, si hago que el personaje recite, pero solamente algo que se encuentre en congruencia con la trama.

6..La poesía lleva intrínseco el hecho de desnudarse completamente ante el papel?

Sí , porque con la poesía se ponen al descubierto los más íntimos sentires que afloran como un surtidor cargado de emociones. Una desnuda su alma y el papel en blanco es el escenario en que las palabras establecen su danza mágica a ritmo de latidos del corazón que, impulsivamente, las ordena y facilita la cadencia, el ritmo y la rima si procede.

7.- ¿Qué poetas, escritores, te son esenciales como autora?

Cada etapa de mi vida he tenido mis modelos: Jorge Manrique me impactó cuando lo leí; Bécquer , me enamoró por ese halo de mágico romanticismo; los escritores del Siglo de Oro español por su vocabulario y certeza de lo escrito… algunos escritores franceses y rusos, pero quienes me hacen disfrutar leyendo su poesía son tres grandes que ya no están : Miguel Hernández, por la vital expresión de sus vivencias; F. G. Lorca, por la fuerza y locuaz visión de las alegorías y la riqueza creativa y A .Machado, por la serena armonía con la que relata su verdad y sus creencias.

Por supuesto, no son los únicos, pero sí los que más leo.

8.- Estás muy ligada al tema educativo. ¿Cómo visualizas una mayor integración de la poesía , un rol más activo de la escritura y escritores ,en la educación y humanidades?.

Esta pregunta me gusta. Desde mi experiencia como docente siempre ha tratado de inculcar a los menores el amor por la lectura por lo que de apertura al mundo conlleva.

Hay unos intentos nada desdeñables, desde los centros docentes, de motivar para el gusto por las artes en general, y la lectoescritura en particular.

Pero creo que el método empleado de “leer un libro y hacer un examen del mismo” puede dar un resultado contrario al deseado.

La lectura debe ser placer, un deseo de dejar volar la imaginación, por lo cual, en edades tempanas, el relato de cuentos, la escenificación de los mismos, los finales abiertos dan pie a que el alumnado participe activamente y sienta el placer por crear.

En primaria, ya serán ellos mismos los que lean, los que puedan relatar, los que puedan versar con rimas sencillas y al final de la etapa pueden leer y proponer sus propias experiencias a los demás.

En Secundaria, donde se supone que la mente es más selectiva, la lectura de temas apropiados a sus inquietudes es la mejor forma de consolidar y agrandar el bagaje lector.

Los Clásicos van a enriquecer al alumnado en niveles más altos de la enseñanza, pero leyendo de forma secuenciada, guiada, con el objetivo de ampliar conocimientos, estilos, vocabulario…

El aspecto humanista de la enseñanza, pues, estimo que requiere una didáctica especifica enfocada a la valoración de las manifestaciones artísticas, no al aprendizaje de listados de obras, autores, monumentos… sin cohesión entre ellos .Cada etapa histórica tiene un reflejo en el pensamiento del momento y por ende, en su manifestación artística que debe ser conocida en sus múltiples facetas; pictórica, literaria, filosófica…

9.. Es verdad , quizás, como dice E. Scorffet, que las poetas más famosas, dentro de cinco años sean las mujeres.

Partiendo de la realidad de la existencia de referentes masculinos en poesía de renombrado prestigio, no es menos cierto que, acaso no sea casualidad, el hecho de que en la sociedad occidental más mecanizada, donde los valores de nuestros ancestros están en franca decadencia, los sentimientos y el intimismo va quedando casi apartado porque tiende a verse como un signo de “otros tiempos” o propios de mujeres .

Pero eso no se corresponde del todo con la verdad del ser humano que confunde sentimientos con debilidad. Se esconde en el alma de muchos jóvenes una insatisfacción que no saben canalizar.

La mujer, por ese principio de lucha por la igualdad, aún se retrae y no entiende sensibilidad con incapacidad creativa y ello se ve en los encuentros de poetas donde cada vez abundan más las voces femeninas que alzan sus versos sin temor a verse categorizadas.

Hemos trascendido el temor a ser minusvaloradas y la realidad es que se publica mucho más con nombre de mujer en estos últimos años. Creo que no es una casualidad que ahora sea factible y hasta conveniente firmar con nombre de mujer para conseguir incluso premios nacionales.(algún ejemplo tenemos)

10.¿Crees que ya está cambiando el mundo?

El mundo está en continuo cambio. La evolución social es un hecho. Los movimientos migratorios nos están llevando a un modelo social donde la interculturalidad debe ser vista más, como un proceso de respeto y aprendizaje mutuo, que de amenaza.

Por otro lado, los grandes de la economía influyen decisivamente en la mentalidad de los ciudadanos; las nuevas tecnologías cambian gustos y necesidades y al ciudadano no le queda otra que adaptarse a los cambios o quedarse relegado a una minoría llamada “analfabeta tecnológica”.

Es, por otro lado, evidente la merma en las libertades individuales. Ya no creamos en base a la necesidad, nos crean la necesidad y así se producen para satisfacerla .Hasta ya se pretende sustituir la creatividad humana y que la máquina haga el poema, la novela o un T.F.G merced a unos algoritmos perfectamente secuenciados.

Cabe pues la pregunta ¿dónde encerraremos en un futuro no lejano nuestros sentimientos?. Si algo puede salvar al hombre de esa robotización, es la expresión de nuestros sentimientos. Porque el poeta, el artista, debe seguir creando, debe expresar, sin exactitudes milimétricas, eso que es propio e intrínseco al ser humano: el sentimiento y la emoción. Sólo el poeta, el escritor puede llorar y hacer llorar con la expresión de su creación.

11.-¿Tienes más libros . aparte de los publicados, en un cajón para publicar?

Sí, tengo historias reales y ficticias, relatos para grandes y pequeños, poemas de mis vivencias y apegos, pensamientos que pasan por mi mente y tratan de dar explicación a cuestiones más o menos filosóficas… Hay mucho papel escrito esperando su turno para llegar a quienes gusten de ellos.

12.- ¿Sales mucho a recitar poemas?

No tanto como quisiera.

Pero es cierto es que cada vez que me requieren voy para poner mi voz y contribuir a expandir la poesía y , por supuesto, aprender y deleitarme de quienes saben más que yo. Doy gracias porque tengo la suerte de conocer grandes poetas y magníficos rapsodas que estremecen mi alma al oírlos.

13.-¿Cuáles son tus influencias? ¿tus gustos?

Hay estilos y poetas diferentes como he mencionado con anterioridad; actualmente me llevo más por quienes son capaces de poner voz a las situaciones lamentables que vemos a nuestros alrededor: guerras, migraciones, pobreza, injusticias…todo dicho con una cadencia y un afán de denuncia que no se para en encorsetamientos de métrica, usos de recursos estilísticos o tipo de estrofa.

14,Cómo describes tu propia poesía?

Como un canto, un lamento, un cúmulo de sentimientos que desahogan mi alma y mis pesares. Es, mayoritariamente verso libre, muchas veces hecha para mí misma, para sacar fuera lo que atormenta por lo de doloroso que tiene. Como decía Machado, hago míos esos versos de: “nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres…”.

15.- ¿Qué canción y qué película elegirías para definir tu vida?

Hay una película que me gustó, aún después de haber leído el libro, porque considero que refleja la sociedad de la época con veracidad e inteligencia. Se trata de” El nombre de la Rosa”, de Umberto Eco.

La lucha por abrir los ojos al mundo a través del conocimiento, la férrea postura del poder religioso por satanizar los sentimientos genuinos como la felicidad, el endiosamiento del más pecador de los monjes…es una postura que me parece aberrante y pecaminosa venga de donde venga y contra la cual siempre me he rebelado.

A veces percibo cierta similitud entre aquella Edad Media teocéntrica, donde usaban la creencias del pueblo para dogmatizar y alienar en nombre de un Dios castigador, que nunca lo fue, y la actualidad , donde el oscurantismos promovido por grupos de poder, nos engañan y contentan con falsas verdades y una gran cantidad de “pan y circo” para mantenernos ocupados.

En el otro extremo se sitúa la esperanza, y esta me la proporciona el tema de Amor de la película Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. Esa melodía me gusta ponerla de fondo cuando recito alguno de mis poemas del primer libro,” Vivencias de un Destino “ porque me provoca una gratificante sensación de paz espiritual y aceptación de la ausencia de la persona para quien fueron escritos dichos versos.