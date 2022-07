Antes de iniciar la entrevista quisiera resaltar la estupenda trilogía que ha publicado en los últimos años titulada “Sanfeliz” que incluye “El camino del emigrante” (2015), “Memoria sin ira” (2021) y “Una vida para la libertad”, (2021).

A lo largo de estas tres novelas que configuran la trilogía “Sanfeliz”, Guadimiro nos narra las andanzas, cual Quijote, de su padre Nuel que es el principal protagonista de dicha trilogía. El escritor hace una especie de biografía de Nuel que por circunstancias de la vida se vio obligado a emigrar a Sudamérica (Cuba y Uruguay) en varias ocasiones, primero para poder procurar una mejor vida y evitar enrolarse en la Guerra de África y después para no caer en la represión franquista al haber participado de algún modo en la Guerra Civil Española. Pero esta trilogía no es tan solo una serie de datos biográficos enmarcados en su ámbito familiar sino que aporta datos muy interesantes para llegar a conocer datos de primera mano de nuestra cruenta guerra, datos que pone en boca de sus propios protagonistas que son los vecinos de Grandas de Salime y pueblos circundantes que da lugar a una mayor credibilidad y veracidad a su narración. El realismo histórico es evidente al estilo, podría decir, de Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales.

Efectivamente, a lo largo de “Sanfeliz” van apareciendo y desapareciendo gran cantidad de personajes (muchos de ellos con escaso papel en la obra) al estilo de lo que hizo Camilo José Cela en su celebrada obra “La colmena”. En torno a Nuel surgen personajes populares de Grandas de Salime, lugar originario del escritor y de gran parte de su familia, conocidos vecinos de Nuel y del propio escritor que pone en sus bocas palabras sencillas, llanas que provoca el acercamiento de estos personajes a sus lectores y nos obliga, en estas cortas intervenciones muchas veces, a desear seguir con rapidez la trama o tramas para llegar al final de la historia.

Para hacer, si cabe, más realista esta trilogía, Guadimiro incluso pone nombre a cada personaje con su apodo o mote muy típico en esos pueblos del occidente asturiano incluyendo palabras y breves frases en bable al igual que algún poema popular recitado en aquellos tiempos. Los aspectos más simples y cotidianos tienen un realce especial al ser narrados por Guadimiro. El escritor toma de primera mano lo que dicen los vecinos de cada pueblo o pequeña ciudad asturiana ajustándose a sus propios pensamientos y con un lenguaje directo, sencillo y ameno para que lo entienda todo el mundo.

En la primera novela de la trilogía “Sanfeliz” que lleva por título “El camino del emigrante”, Nuel, el protagonista principal de toda la obra, se ve obligado a emigrar hacia Sudamérica para evitar ser enrolado en el servicio militar e ir a la Guerra de África. Su regreso a España coincide con el inicio de la Guerra Civil Española que refleja de forma realista en su segunda novela “Memoria sin ira” en donde aparecen gran número de personajes involucrados en ambos bandos, nacionales y republicanos, reflejando en su narración las crueldades realizadas por los dos bandos contendientes, narración realista que pone en boca de sus protagonistas.

Tal es la crueldad de los hechos verídicos narrados que podríamos decir que el escritor no da pie al más mínimo triunfalismo sino que según sus propias palabras: “ La Guerra Civil Española fue el conflicto más sangriento que Europa occidental habría experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial”. No existe triunfalismo, orgullo, raza…sino muerte, desolación, tristeza, hambre, persecución, cárcel, exilio…Por último, en su tercera novela de la trilogía “Sanfeliz” titulada “Una vida por la libertad”, el autor transita por las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado donde Guadimiro plasma con veracidad y realismo momentos claves de aquella época utilizando, para ello, personajes conocidos muchas veces por el propio escritor.

Es la lucha diaria de todo un pueblo para hacer posible el establecimiento de la democracia en nuestro país. Al final de esta tercera novela, el escritor hace referencia a su infancia y juventud sin ningún tipo de rencor hacia nadie sino, por el contrario, un profundo agradecimiento a sus maestros de la academia de Grandas de Salime, Amparo y Rodil, por haberle enseñado sus primeras letras.

En esta trilogía “Sanfeliz”, se aprecian tres constantes: el drama de la emigración, de la Guerra Civil Española y el ansia de todo el pueblo español (y no solo del rey o de grandes personalidades) por conseguir su libertad. Trilogía muy recomendable para leer este verano y así no olvidarnos de nuestro pasado más reciente.

Después de esta necesaria introducción me gustaría preguntarle a Guadimiro por algunos aspectos de su vida y obra.

Benedicto Cuervo Álvarez- ¿Cuándo mostraste interés por escribir?. Creo que iniciaste tu andadura literaria dentro de la obra teatral y de narrativa breve, ¿no es así?.

Guadimiro Rancaño- Sí, efectivamente, mi interés por escribir, y concretamente teatro, nace desde la infancia cuando llegó a mi pueblo, Grandas de Salime, una compañía de comediantes representando Genoveba de Brabante. A partir de aquella representación, mi mente volaba creando historias…

P- ¿Qué escritores crees que te han influido, especialmente, en tu quehacer literario?

R- En Grandas, que durante mi infancia no había cine, sin embargo siempre hubo biblioteca; recuerdo que la regentaba el propio telefonista del pueblo, Naveiras, y él era quien nos incitaba a la lectura, proporcionándonos libros adecuados a las distintas edades de la infancia. Sin embargo mi gran impacto como lector lo recibí de la pluma del más grande, Cervantes, cuando con catorce años me leí el Quijote completo en una versión clásica, durante una semana que tuve que guardar cama. Pero quienes verdaderamente influyeron en mí, dándome ansias de plasmar por escrito historias y sentimientos fueron por este orden Federico García Lorca y Alejandro Casona.

P- ¿Qué supone dentro de tu obra literaria el hecho de haber nacido en Grandas de Salime y no en otro lugar o ciudad de Asturias o de España?

R- En Grandas y sus aldeas: San Felíz, Vilabolle y Cereixeira, tengo mis raíces, sin olvidar a Cabanela en el municipio de Pesoz. Para mi obra literaria, mis raíces son leimotiv de todas las historias narradas, incluso cuando estas trasciendan el espacio físico y local de las mismas, como los viajes trasatlánticos o la emigración en distintos países americanos.

P- ¿Quién fue Nuel el protagonista principal de la trilogía y por qué la has titulado “Sanfeliz”?.

R- Nuel fue mi padre, Manuel Rancaño Pérez, y la trilogía se titula Sanfeliz, porque ese fue el apodo con el que era conocido, sobre todo después de haber estado escondido tres años en el monte, después de haber finalizado la Guerra Civil en Asturias.

P- Me he fijado en que las tres novelas llevan fotografías en blanco y negro de aquellas épocas. ¿Por qué las has incluido?.

R- Algunas de ellas porque aparece el propio protagonista, Sanfeliz, y otras porque representan escenas vividas por él o lugares en los que estuvo.

P- En la trilogía se puede constatar tres temas recurrentes: la emigración, la Guerra Civil Española y la lucha por la libertad en la España de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado y, además, los plasmas en tu narrativa con los nombres reales y sus apodos y de forma muy sencilla. ¿Cuál sería el motivo o los motivos, yo diría, de este realismo puro y duro?.

R- Muy simple, porque esa fue la realidad que vivió Nuel (Sanfeliz), sin interpretaciones. Luego la realidad histórica suele interpretarse, incluso moldearse, pero yo he querido dejar plasmado para mis nietos “cuales son sus raíces”.

P- ¿Qué género literario te satisface más a la hora de escribir? ¿Por qué?

R- Me hubiera gustado ser poeta, es el género que mejor plasma los sentimientos. Pero empecé a escribir en el más inmediato a este, el teatro, de cuya etapa conservo unas cinco o seis obras. Pero me decanté por la prosa dada la necesidad que sentía de narrar lo que se vivió en España desde el año 1920 a 1976, viendo como iban desapareciendo los protagonistas, apagándose para siempre sus voces.

P- ¿Qué representa la trilogía “Sanfeliz” para ti?. ¿Crees que es la obra más importante que has escrito hasta la fecha?.

R- Sí, sin lugar a dudas. Lo que representa ya lo he venido plasmando en las respuestas anteriores. Y lo es por muchos motivos, pero también por las circunstancias en que la he escrito: luchando muy duramente, con quimios y radios por medio, contra un cáncer.

P- ¿Nos puedes adelantar un poco sobre tu próxima novela? ¿Cuál será su temática?. ¿Cuándo tienes pensado publicarla?.

R- Bueno, después de la trilogía he publicado LA NIEBLA DE TU AUSENCIA, que siendo ya una novela de ficción cierra el ciclo de la “emigración”. Ahora estoy escribiendo mi quinta novela, cuyo título aún no voy a desvelar, y la temática será una novela también de ficción, con misterio, intriga, asesinato, amor… pero todo ello imbricado en la realidad de un AVILES que da el salto de villa marinera, comercial y de mercado del entorno comarcal, a ciudad industrial y siderúrgica, con todo lo que supuso la historia y realidad de ese salto. Espero poder concluirla en el 2023.

P- Por último y para concluir la entrevista, ¿nos podrías decir que escritores son los que más has leído y seguido a lo largo de tu vida y si influyeron en tu obra literaría?

R- En mi juventud me ilusioné y disfruté mucho con la generación del 27. A los veinte, imbuido por los ideales del momento, adopté en exclusiva a los clásicos rusos, que devoré sintiéndome transportado a la taiga siberiana. Incluso llegué a representar, como actor en Montevideo, al protagonista de la obra El Oso de Chejov. Vuelto a la realidad, rescaté algunos clásicos españoles, alternando con los más importantes del siglo XX. Pero lo que nunca dejé de lado fue la lectura de teatro: Lorca, Miura, Sastre…

Muchas gracias Guadimiro por permitirme entrevistarte y estoy seguro que los lectores de la revista Otro mundo es posible verán interesante tu obra literaria y, en concreto, la trilogía “Sanfeliz” obra pienso fundamental en todo tu importante labor en el mundo de las letras.