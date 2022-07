Tampoco participan en las elecciones estadounidenses y la única representación política de Puerto Rico consiste en un único comisionado residente en el comité de recursos naturales del Congreso estadounidense, con voz pero sin voto.

Los EEUU han diseñado un sistema colonial para Puerto Rico que lo ha convertido en un mercado cautivo, dependiente por completo de la economía estadounidense, sin desarrollo ni capacidad de autosuficiencia propia.

¿Vas a seguir suplicando a los EEUU que acepten la estadidad?, ¿aún no has comprendido que ellos no aceptarán jamás que Puerto Rico forme parte de su nación?, ¿aún no has comprendido que a ellos no les beneficia y no actuarán en contra de sus intereses?

Es hora de comprender que hay otra opción: la reunificación de Puerto Rico y España.

Puerto Rico tendría plena igualdad constitucional, representación política con voz y voto en Madrid y el Parlamento Europeo y la misma autonomía política, económica o fiscal que disfrutan las Comunidades Autónomas españolas.

No permitas que Puerto Rico sea una colonia estadounidense eternamente.

La reunificación de Puerto Rico y España es esto y mucho más: