Miguel Esteban- ¿Que es el grupo literario “Generación Aljarafe” ?

José Gabriel Elena Gil- Es un grupo poético que nace en Bormujos, una localidad dentro del Aljarafe, una comarca cerca de la capital sevillana, muy conocida por su vino mosto y sus olivares, donde se cultiva aceituna de mesa. Actualmente no pertenezco al grupo, pero sigue activo.

P- ¿Cómo describiría usted su rutina de escritura?

R- Escribo por impulso y casi a diario. Lo suelo publicar en mi Facebook que uso como web personal y de escritor. Los poemas que van destinados a mis libros, concursos o recitales, los escribo de forma más programada en función de fechas y disponibilidad de tiempo, ya que, si bien uso el verso libre y la prosa poética o el relato, también escribo en métrica, siendo los poemas en pareados, los romances, sonetillos y poemas no estróficos, las formas más usuales que uso para escribir. Aunque, llegado el caso, escribo sonetos y otro tipo de poemas más estructurados como décimas etc. Que evidentemente lleva más tiempo escribir.

P- ¿En qué aspectos significativos ha cambiado el ordenador y otros dispositivos ?

R- El salto del papel a la pantalla, ha sido sin duda un cambio positivo. Empezando por el ahorro de papel y la facilidad que el ordenador da con los procesadores de texto para corregir y guardar gran cantidad de textos en muy poco espacio. Sin dejar de lado que al enviar los textos por e- mail, todo se agiliza.

La edición digital de un texto, lo abre a un enriquecimiento inmenso tanto en forma como en imagen. Ya que, incluir fotos, símbolos y adornos a parte de la inestimable ayuda de los correctores de texto, que, si bien, no son infalibles, mejoran mucho la imagen de un texto.

Personalmente sigo siendo algo clásico y suelo escribir a bolígrafo y papel siempre que puedo, luego repaso y termino lo escrito en el ordenador.

P- ¿Cómo describe en el detalle el estado de profunda precarización del oficio de escritor en su relación con la prensa escrita en su dimensión digital?

R- El oficio de escritor nace de una vocación para la cual no hay un ciclo formativo. Solo talleres que ayudan a conocer el oficio (que yo llamo arte). Un escritor tiene un campo de formación limitado y por ello siempre ha sido visto por la sociedad como un oficio de segunda, muy por debajo de pintores y músicos o actores.

La prensa es un bien de consumo a la carta. Escribe lo que el lector pide, quiere o necesita. Quizás por ello el lector lo prefiere a un libro. La prensa informa con criterios impuestos por élites y por ellas es subvencionado. El oficio de escritor es solitario, lleno de sacrificios y poco recompensado. Ya que todo lo debe hacer él.

El escritor incluso cuando crea, miente o inventa, es original. Todo nace de sí mismo y salvo honrosas excepciones, nunca tiene el reconocimiento que merece. Los escritores no escribimos para el mundo, escribimos para nosotros y lo compartimos. Ese hecho marca el detalle ante una sociedad que se delata así misma cuando se ven las ventas de libros y las estadísticas de consumo en prensa digital.

P- ¿Cómo describiría, por ejemplo, su relación con recursos propiamente digitales como pueda ser el uso de hipervínculos?

R- Me muevo bastante bien en temas digitales y confieso que jamás hice un curso de informática. Todo nace del deseo de experimentar y desarrollar en mi labor de escritor, la cantidad de herramientas que el mundo digital puso a mi alcance. Conozco la mayoría, aunque no suelo usar los hipervínculos en mis textos. He llegado al nivel de ser editor digital, maquetador y a escribir, todo de forma autodidacta, usando las herramientas que internet tiene y que cada día son más.

P- ¿En qué contextos lo usa?

R- Ocasionalmente cuando escribo textos en blogs o webs, a veces en mi Facebook.

P- ¿Sueña con algún tipo de recurso digital aún no existente?

R- En el nivel en que me nuevo actualmente en el mundo digital tengo mis necesidades cubiertas. Supongo que si subo un escalón mis necesidades me obligarían a buscar nuevas herramientas que podrían o no existir.

P- ¿Qué autores tanto en el ámbito hispanohablante como en el internacional cree que están avanzando propuestas más innovadoras e inteligentes en el marco de la transformación del lenguaje que está(n) trayendo la(s) revolución(es) digital(es)?

R- No me atrevería a dar nombres porque creo que cualquiera que conozca el mundo de las tecnologías, sabe que lo que hoy es nuevo, mañana queda obsoleto o integrado para dar paso a algo nuevo. Como bien dice, es una “revolución” y ninguna revolución es estática. Lo que sí tengo claro es que cualquier cambio siempre será a favor del escritor.

P- ¿Qué medios, de gran difusión o de carácter más marginal, están respondiendo a su juicio e forma más significativa e innovadora a este reto?

R- Si bien, a nivel comercial no estoy muy de acuerdo en su política comercial reconozco que Amazon (al igual que otras plataformas de edición digital) ha hecho posible para muchos autores el sueño de tener su libro editado a través de su plataforma K.D.P, Y no solo eso, les da herramientas para editar los textos e imágenes, así como difusión mundial a precios económicos. Cosa que al estilo clásico de las editoriales es complicado sin un fondo económico.

El software libre que existe en internet también brinda herramientas muy útiles sin duda alguna.

P- ¿Cómo observa el uso de las redes sociales en el marco de la promoción (de sí mismos y de sus obras) a la que se sienten obligados los escritores para dotar de alas a su carrera?

R- En un mundo globalizado, internet es el mercado y las redes sociales donde se reúne la gente. Por tanto, hay que estar en internet y en las redes sociales a través de páginas o perfiles personales si quieres ser conocido y llegar a más lectores Un blog o una web son simples portales. Las redes sociales son el gancho ideal para futuros lectores de libros físicos o digitales, ya que las presentaciones presenciales suelen ser minoritarias en asistencia de público. En los tiempos que corren mucho más. La posibilidad de que los lectores puedan interactuar con el escritor en tiempo real facilita mucho el camino hacia el aumento de ventas y la promoción.

Miguel Esteban Torreblanca