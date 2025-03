Miguel Esteban Torreblanca- ¿Cómo definiría usted la poesía?José Haro Martínez-

La poesía es un sentir tan profundo donde se entremezclan los azares del corazón y la semblanza del alma, donde se liberan sensaciones y angustias enmarcadas en lo más profundo del ser. A través de ella, la poesía, podemos transmitir los mejores anhelos de paz y libertad.

P- ¿Qué le mueve a escribir?

R- Tal y como he dicho en la anterior pregunta, lo que me mueve a escribir es la necesidad de transmitir esos sentires y limitaciones que necesito y he necesitado sacar de dentro. Tanto es así, que la poesía ha sido para mí un instrumento de liberación para poder mostrar lo mejor de mí como persona.

P- ¿Es la poesía un género menor que la novela?

R- No tiene por qué ser así, más bien la considero un género cargado de belleza y sensualidad donde muchas veces te atrapa con su lirismo y su musicalidad y otras transmite paz y serenidad. Con respecto a la novela reúne muchos matices, que la hacen ser muy grande.

P- ¿Es cierto que la poesía es un género minoritario?

R- Desde el punto de vista de su lectura tal vez, pero desde el punto de vista de la sensibilidad no tiene por qué ser así. Pues aunque su público suele ser minoritario, he de decir que se vienen realizando cada vez más eventos poéticos como recitales donde se muestra un gran abanico y potencial de la poesía a través de poetas y rapsodas a tal efecto.

P- ¿Por qué ya no se estila la rima y el metro?

R- Considero que se le da más importancia a la transmisión de sentimientos a través del verso, que la propia estructura en la que pueda encuadrarse, al menos yo la siento así.

P- ¿Con quién le gustaría irse de fin de semana?

R- Con alguien que tenga mucha sensibilidad y desprenda cercanía en todos los sentidos.

P- ¿Cómo vivió la Transición?

R- Era bastante pequeño y la sentí como un proceso de cambios desde la niñez, que poco a poco fue mejorando paulatinamente hacia un mejor bienestar.

P- ¿En la actualidad corre peligro la democracia en España?

R- Desde mi sensibilidad y amor propio depende en gran medida del enfoque que cada cual quiera darle. En mi caso, trato de ofrecer lo mejor de mí, para que todo fluya en positivo.

P- ¿Ha dejado muchas historias que contar en el cajón?

R- Poemas escritos a lo largo del camino, que de vez en cuando saco para darles un poco de vida en publicaciones diversas.

P- ¿Cuál es el recuerdo más impactante que tiene de su vida?

R- En una ocasión que me salvé milagrosamente de un accidente automovilístico.

P- ¿Está de acuerdo con el dicho «Un país que ignora su historia está condenado a repetirla»?

R- Todo es cuestión de saber aceptar y reconocer, que en algún momento fuimos un gran país, del cual podemos sentirnos orgullosos de sus hazañas a lo largo de la historia, así como sus fallos y aciertos.

P- ¿Qué le pide a la vida en estos momento de su vida?

R- Serenidad y fluir con la mejor versión de mi ser.

P- ¿Qué opinión le merece el debate sobre llamar poetas o poetisas a las mujeres que escriben versos?

R- En la variedad se encuentra el gusto.

P- ¿Es usted un gran transmisor de literatura, de poesía?

R- Me considero poeta, rapsoda y juglar, en definitiva, un gran transmisor de sentimientos a través del recitado de mis versos y sentimientos a través de la palabra escrita y hablada en poesía, llegando al respetable público de manera cercana y sentida.

Biografía

Ha participado en recitales por la Paz, Mujer, LGTBI y otros benéficos a la Discapacidad, Cáritas y Lactancia.

Ferias del Libro en Pulpí desde 2012 a 2024 organizando recitales.

Versos al aire en Almería, Córdoba, Granada y Jaén. Homenajes a poetas como Pilar Quirosa-Cheyrouze, su madrina literaria.

Es miembro fundador del Colectivo Poético DI-VERSOS.

Ha participado en I y II Encuentro de Poetas del Mediterráneo en Águilas

Ha participado en I, II Y III y V Encuentro Internacional “Valle del Vinalopó” en Algueña (Alicante) en 2019, 2021, 2022 y 2024.

Ha coorganizado el I, II, III, IV, V y VI Encuentro Poético Musical del Litoral Mediterráneo en San Juan de los Terreros Pulpí (Almería).

Ha participado en diversas antologías, publicaciones y revistas literarias.

Tiene publicados tres poemarios: “Nuestros aires” (2004), “Latidos del alma” (2007) y “Azares del corazón” (2020).

Es miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderno por Almería desde julio de 2024.

Ha tenido reconocimientos y premios literarios a nivel nacional e internacional tales como el tercer puesto a la mejor poesía en el II Encuentro Virtual Internacional “ARTE AHORA” en 2021 y premio a la Mejor poesía en certámenes literarios del Carnaval de Águilas (Murcia) en 2018, 2020 y 2023 en sus ediciones XXV, XXVII y XXVIII.

Primer accésit en el Certamen de Poesía Pro-Lírica de Poesía Religiosa y Valores Humanos en Murcia en Diciembre de 2024.

Entrevista realizada por Miguel Esteban Torreblanca