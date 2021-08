Miguel Esteban- ¿Podría explicarnos cuándo y cómo se despertó en usted la vocación literaria?

José Luis Labad Martínez- Creo que desde muy joven he tenido la necesidad de escribir, pero no ha sido hasta hace unos once años, en que publiqué mi primer libro, cuando tomé conciencia de ser escritor y de hacer aquello que siempre había soñado hacer: escribir y escribir.

P- ¿Dentro de la narrativa, ¿qué géneros son los que le atraen más a la hora de escribir?

R- La narrativa social actual y la novela histórica. Ahora estoy escribiendo una novela histórica del siglo XVII y estoy disfrutando mucho.

P- ¿Podría confesarnos cuáles son los de usted?

R- Los dos anteriores y la poesía, soy un poeta que me gusta transmitir la poesía sencilla, cercana, la que anda por la calle aprendiendo de la gente.

P- ¿Cree que en su caso hay cierta conexión entre su trabajo y las temáticas que desarrolla en sus relatos?

R- Cada uno de nosotros al escribir, deja un poco de su forma de ser y de pensar. En mi caso, creo que tienen mucho que ver como soy en mi vida diaria, con lo que escribo. Me he dedicado desde muy joven al trabajo social y humanitario sin compensación económica, y eso, es lo que queda entre mis letras.

P- ¿Sufrimiento, placer… Qué es lo que experimenta a la hora de escribir?

R- Hay que experimentar todos los sentimientos para transmitir lo que se escribe, en unos momentos dolor, en otros amor, en otros sufrimiento, hay que meterse en la piel de los protagonistas, y por un momento, pensar como ellos piensan y siente. A veces, es complicado, pero si quieres llegar al lector, tienes que sentir todos las emociones posibles. Cuando terminé la novela “El deseo de Erika” me encontré con unas lágrimas que caían por mi rostro y me mostraban que durante meses, había sido como los protagonistas de la historia de Erika, y eso, me emocionó mucho.

P- ¿Tiene alguna manía especial a la hora de ponerse a escribir, algún ritual?

R-.Suelo escribir por las mañanas, es cuando mejor me concentro. Escribo en el ordenador, pero anoto muchas cosas en un cuaderno escribiendo con pluma de tinta negra. Me gusta el silencio y algo de música clásica para adentrarme en un poema o en la historia que estoy contando. No creo que sea muy maniático, aunque intento por todos los medios escribir todos los días.

P- ¿Qué es más importante en una novela? ¿El continente o el contenido? ¿La forma de escribir o la peripecia?

R- Todo, lo importante es que emocione al lector, que sea una historia que le haga volar por los sentimientos más profundos.

P- ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos a los que se enfrenta un escritor al intentar escribir su primera novela?

R- Sobre todo, el miedo, la desconfianza y la falta de ayuda a la hora de publicar.

P- Y una vez terminada la obra, ¿cuáles cree que son los muros que ha de derribar el autor novel para poder publicar?

R- Es una tarea ardua y muchas veces ingrata a la hora de que te publiquen, pero también aprendes a ser más fuerte y a seguir luchando por lo que crees. Me gusta ayudar a los escritores noveles contándoles mi experiencia personal y si la obra es buena, intento que se la publiquen. En la poesía actual, hay mucha gente joven que hace buena poesía, lo cual me agrada mucho y hay que facilitarles el camino.

P- ¿Se atrevería a dar alguna sugerencia o consejo a quienes se disponen a escribir su primera novela?

R- Que lean mucho, que leyendo se aprende. Que se formen. Que dejen leer a personas fuera de su ambiente familiar lo que escriben, que aguanten estoicamente los consejos que les den, que seguramente algunos serán duros y que le desmoralizaran, pero les aconsejo que sigan adelante y que no cejen en su empeño.

Bibliografía de José Luis Labad:

Gotas de Tinta, 2010.

Los Hijos de la Isla, 2012. (Dirección y relatos. Libro solidario con otros autores)

Besos en los cristales, 2013.

Oigo susurrar a las hojas, 2013. (Dirección, prólogo y poemas. Libro solidario con otros autores)

Palabras bajo tu cama, 2014.

Trazos de tiza, 2015.

Tejados de musgo, 2106.

Urme de cretă, 2018 (Rumano-Castellano).

Suspiros de barro, 2018.

El deseo de Erika, 2018.

Pasos sobre la arena, 2019.

Antología de un poeta de barrio, 2020.

Colaboraciones:

Canciones de Navidad del País de Nunca Jamás de Santiago A. López Navia. 2011. (Ilustración).

Metáforas en el cielo, 2012. (Poemas).

Se buscan Quijotes, 2012. (Poemas).

Palabras entre el centeno, 2012. (Poemas).

Sensaciones y sentidos, 2014. (Poemas).

Versos en el aire III, 2014. (Poemas).

Presentación del poeta Benjamín Prado en Madrid, 2014. (Presentación)

En el Reino de Escocia de Rocío Muñoz, 2014. (Prólogo).

En el umbral de la nada de Julio Prieto, 2015. (Prólogo y portada).

Antología Poética Aliar 2016 de Aliar Ediciones, 2016 (Poemas).

¿Hay cura para el amor? del Liceo Poético de Benidorm, 2016. (Poemas).

Escrito en Femenino singular de Julia de Castro, 2016. (Prólogo).

Antología Fipbeco 2016-2017 del Liceo Poético de Benidorm. (Poemas).

La calle de la Montera de Gonzalo Arjona. 2016 (Prólogo).

Dignidad es la palabra de Julio Prieto, 2017. (Prólogo).

Hacedora de letras de Esther Rodríguez, 2018. (Prólogo).

Antología de Poemas Congreso Mundial de Letras Hispanas, de varios autores, 2018. (Poemas)

Antología de Poemas Congreso Mundial Girasol, de varios autores, 2019. (Poemas)

El Pavo y otros relatos navideños de José Quesada, 2019. (Prólogo y fotografía).

Yo, en colores inciertos de Cezar Viziniuck, 2020. (Prólogo).

Del Cielo a Madrid de varios autores, 2020. (Relato).

Relatos del Prado, 2020. (Relato homenaje bicentenario Museo del Prado

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca