Diversidad de escorpiones en Bolivia

Según Acosta y Ochoa (2002), Bolivia cuenta con 24 especies de escorpiones en las familias Bothriuridae, Buthidae e Iuridae, y se plantea un posible incremento a unas 30 especies conforme se realicen más estudios (Acosta & Ochoa, 2002). Dentro la familia Buthidae, el género Tityus es el más relevante por el potencial toxicológico que tienen todas sus especies. En 2023 Humboldt‑Paputsachis, identificó que había 9 especies de Tityus en Bolivia, incluyendo T. argentinus, T. birabeni, T. bolivianus, T. confluens, T. horacioi, T. kaderkai, T. proseni, T. sorataensis y T. metuendus (Humboldt‑Paputsachis, 2023). Entre dichas especies existen algunas que no se han vuelto a describir o mencionar desde sus descripciones originales, como es el caso de T. Proseni, del cual no se obtuvo más información desde 1954.

Asimismo en el Laboratorio de Producción de Inmunoglobulinas del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) se trabaja en la distribución, descripción, actualización morfológica y morfométrica, basadas en los especímenes procedentes de donación de centros públicos y privados desde el 2010 como es el caso de T. sorataensis que en 2021 fue caracterizado luego de 110 años, utilizando 85 especímenes de dos comunidades de La Paz, e identificando varios morfotipos y dimorfismo sexual, con diez variables morfométricas diagnósticas definidas (Humboldt‑Paputsachis, 2021).

Peligro potencial: ¿son un riesgo para la población boliviana?

En Bolivia, las especies del género Tityus son las únicas que podrían causar reacciones severas, principalmente en personas vulnerables (Niños, personas con enfermedades crónicas o sistema inmunológico deprimido) (Rodríguez, citado en ANF, 2023). Por ejemplo, los síntomas más frecuentes incluyen dolor local, parestesia, con manifestaciones sistémicas en un porcentaje variable (Auza‑Santiváñez, 2024). En estudios regionales recientes, especies como T. confluens han sido asociadas a casos clínicos documentados en áreas del Chaco y Santa Cruz (Auza‑Santiváñez, 2024). Se debe sumar la expansión proyectada de especies sinantrópicas del género Tityus como T. confluens, T. carrilloi y posiblemente T. serrulatus hacia nuevas zonas urbanas del sur de Sudamérica, incluyendo partes del este boliviano (Barrios‑Montivero, Martínez & Ojanguren‑Affilastro, 2025).Cabe considerar que entre estos escorpiones existen especies partenogenéticas (se reproducen sin necesidad de macho en apareamiento), con la capacidad de colonizar las ciudades a partir de pocas hembras, lo que incrementa la posibilidad de escorpionismo (Barrios‑Montivero et al., 2025).

A pesar de todas las consideraciones mencionadas, la intoxicación por picadura de escorpión en Bolivia es muy poco frecuente, aunque se reconoce que es un reto terapéutico cuando se da y se recomienda la administración del antídoto o antiveneno, complementado con un tratamiento de sostén (Auza-Santiváñez & Franco Lacato, 2023).

Respuesta sanitaria y manejo

En 2023, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) desarrolló un suero antiescorpiónico nacional basado en veneno extraído de especies presentes en Bolivia del género Tityus; siendo el 4to país en sudamericano en producir el antiveneno. Estos sueros se distribuyen gratuitamente a través del Ministerio de Salud en coordinación con los SEDES departamentales.

Valor ecológico: el rol de los escorpiones en la biodiversidad boliviana

Los escorpiones desempeñan un rol ecológico clave como controladores de insectos del suelo, tales como cucarachas, tenebriónidos y grillos. Según Bustillos (2023), erradicar escorpiones podría generar desequilibrios en los ecosistemas terrestres, pues contribuyen a mantener poblaciones de insectos bajo control. Además, su presencia en diversos hábitats (valles secos, interandinos y zonas de transición amazónicas) refleja su adaptabilidad y valor biológico en diferentes ecorregiones de Bolivia (ANF, 2023).

Conclusión

La evidencia científica muestra: por un lado, los escorpiones principalmente del género Tityus, representan un potencial riesgo para la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables; por otro lado, los escorpiones constituyen un componente importante de la biodiversidad boliviana y desempeñan funciones ecológicas vitales. Existen investigadores en Bolivia que actualmente están aportando importantemente en el inventario nacional y en la comprensión morfológica y morfométrica de especies del género. Asimismo, las proyecciones de expansión urbana y la implementación del suero antiescorpiónico nacional refuerzan la necesidad de vigilancia activa y una estrategia de manejo basada en evidencia científica.

En definitiva, los escorpiones bolivianos son tanto un riesgo potencial para la población como un componente natural valioso del ecosistema. Se debe mantener un enfoque equilibrado entre estudios taxonómicos continuos, educación pública, preparación sanitaria y conservación ambiental.

Referencias bibliográficas

Acosta, L. E., & Ochoa, J. A. (2002). Checklist of the Bolivian scorpions (Chelicerata: Scorpiones), with notes on their distribution. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina.

Auza-Santiváñez, J. C., & Franco Lacato, A. O. (2023). Picadura de escorpión en Bolivia: una revisión crítica de la literatura. Gaceta Médica Boliviana, 46(2), 108-113.

Auza‑Santiváñez, J. C. (2024). Picadura de escorpión en Bolivia: una revisión crítica de la literatura. Gaceta Médica Boliviana, 46(2).

Barrios‑Montivero, A. E., Martínez, P. A., & Ojanguren‑Affilastro, A. A. (2025). The ongoing expansion of the medically important scorpions in southern South America. EcoHealth.

Humboldt‑Paputsachis, C. (2023). Actualización de la lista de especies del género Tityus (Scorpionida: Buthidae) en Bolivia. Journal of the Selva Andina Research Society, 14(1), 3–9.

Humboldt-Paputsachis, C., & Fernandez, G. P. (2021). Análisis morfológico y morfométrico de Tityus (Tityus) sorataensis Kraepelin 1911 (Escorpionida: Buthidae) de dos valles mesotérmicos andinos, Quime y Cheje, La Paz-Bolivia. Journal of the Selva Andina Research Society, 12(1), 3-20.

Rodríguez, J. (2023). citado en: ANF Agencia de Noticias Fides. En Bolivia todavía no se reportaron especies de importancia médica.