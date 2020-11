¿Cuándo se creó la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional ?

La Junta Directiva de New Jersey, Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, creó el día 1 de enero de 2015, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna con Sede Central en 426 New York Avenue, Jersey City, New Jersey / Estados Unidos de América, bajo la inscripción Estatal, con autoridad en la Presidenta y fundadora Dña. Rosalía de la Soledad.

La ANLMI es una Organización sin ánimo de lucro reconocida oficialmente por los Estados Unidos de América llegando a España en 2016, año en el que se fundo el Capítulo del Reino de España, formalizándose una nueva junta directiva el 4 de mayo de 2020.

¿Podríais definirme cuál es su misión?

Su misión es la difusión de la poesía y la literatura escrita en español, así como la defensa del idioma en el mundo.

Nos sentimos muy orgullosos de nuestra lengua. Existen 7 mil lenguas vivas y el español, hablado por 580 millones de personas, es considerado como la segunda lengua más hablada del planeta.

En la Academia, estudiamos a los grandes escritores realizando seminarios, conferencias y recitales para la divulgación de la lengua Hispana en los Estados Unidos de América, en América Latina y en España.

¿Qué medios tienen a su alcance para difundir la cultura?

Los fines literarios y culturales son tareas a realizar entre todas y todos, algunos de ellos con carácter presencial y otros como los talleres online, que la Sede Principal en New Jersey nos plantee con fechas y fines específicos.

Además, toda iniciativa es evaluada para las posibles acciones culturales y literarias. Una vez valoradas desde el conjunto, se realizan las correspondientes acciones para la ejecución de las mismas.

Las redes son los medios más rápidos para la difusión cultural. Desde la central se emite semanalmente, todos los lunes, un programa llamado “Literatura Visión” dando visibilidad a todos los miembros de todos los capítulos y delegaciones.

La Academia también dispone de varios canales en facebook. El de España es “La Academia NorteAmericana de Literatura Moderna Internacional-España.

¿En qué ámbitos actúa?

La Academia actúa en todas las delegaciones de Países de habla hispana.

¿Qué requisitos debe cumplir un escritor para ser nombrado miembro?

Ser ejemplo de cultura y su difusión, honesto, sin ánimo de lucro.

Los pasos a seguir serían cumplimentar una serie de documentos, enviarnos una muestra de su obra, un aval de otro miembro académico; el siguiente paso sería la aprobación por parte de la Junta Directiva del Capítulo de España compuesta por: Presidente D. José Hoyo Rodrigo, Vicepresidenta Dña. María del Carmen Aranda, Director D. Juan Francisco Santana, Canciller D. Jaime Kozak, Vocal Dña. Lucia Pastor y secretaria Dña. Sara Mitlabi y por último sería la aprobación de la Junta de New Jersey.

¿Qué compromiso adquiere el escritor/la escritora que hace parte de la ANLMI?

Los académicos se comprometen como equipo de trabajo a fin de: organizar, coordinar y realizar proyectos conjuntamente siempre bajo la supervisión de la actual Junta Directiva bajo la tutela de la Sede Principal.

Gracias a ambos, desde “El rincón académico” felicitamos y damos la bienvenida a todos los miembros de esta prestigiosa academia, abriendo nuestras puertas a sus letras y conocimientos.