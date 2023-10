Tú ponte ahí, en tu terreno de juego, yo me pongo en el mío, calentemos, concéntrate, relájate, no vayas a lesionarte antes de tiempo, mide las distancias, sopesa las palabras, dale alas a la imaginación, recuerda los límites del campo y las reglas del juego, sáltatelas, no te persignes, vuelve a empezar siempre que se requiera, recuerda tus derrotas, silba tu canción preferida, si es que la tienes, te reto, pero seamos corteses, démonos la mano, te miro con embeleso, respira hondo, ponte el atuendo adecuado, sueña en paz en la derrota, no te regodees en la victoria, y atraviesa el aire, el humo, la barrera del sonido, escucha cada golpe de la pelota de pin pon, la mesa es nuestro centro, cada bote podría ser un beso, pero confianzas, las justas, escucha el silencio, mi respirar, mi esfuerzo, puede que algún día me convierta en mesa, en red, en pala, en pelota misma, el horizonte es espeso, oye mi corazón, es como el botar de las pelotas sobre el tablero, cómetelas, expúlsalas luego, gira, da vueltas, la pelota está en tu campo, ¿cuántas pelotas hay en este momento? siente el cuerpo, siente El Temblor, el estremecimiento, hay que Quemar las naves, tanto PPPP, tanto caos, copos de nieve convertidos en pelotas de pin pon, piedras de la memoria, resistencia de los cuerpos, yo contigo en tus desvelos, sabiendo tus secretos, no hagas trampas, cuenta los fallos y los aciertos, suspira, respira el humo de los deseos.

Surge en Surge esta propuesta de propuesta de juego, de danza, de desconcierto, de lo incierto, de lo opaco, de las dudas, de la melancolía, de la ceguera, de lo que no vemos pero sí sentimos.

Performance, toques de humor, ironía, quizás algo poético, no hay un tema concreto. Somos nosotros siempre sometidos a competición, a la experimentación, al compás de un vivir frenético. Ternura en la niebla, el infinito en nuestro alrededor, y en escena, Carlos Pulpón y Victoria Aime, se unen a Narcoléptica (Beatriz Vaca) y Víctor Longás, para formar un partido a cuatro de pin pon, aunque en el terreno de juego solo veamos a dos de ellos. A los otros dos los oímos, los percibimos con otros sentidos, sin preguntas pero con respuestas, los escuchamos y los leemos sin necesidad de otros instrumentos.

El teatro se ensancha, y se delimita, y está bien olvidarse de los mercantilismos, se enriquece en la fusión, entre soledades, rivales pero amigos, tiempo detenido, la memoria de los sentidos, la palabra como elemento secundario, aunque necesario, la consciencia de ensanchar perspectivas, la conciencia de que el verbo, la imagen, la danza, el ritmo, el sonido, la música, forman un todo y nosotros no nos conformamos con poco.

FICHA ARTÍSTICA

Idée trouvée originale et création : Carlos Pulpón y Victoria Aime

Lumières : Víctor Longás

Espacio sonoro en directo: Beatriz Vaca, Victoria Aime y Carlos Pulpón

Diseño vestuario último tableau: Victoria Aime, María Jesús Pérez Pulpón

Diseño libretto: José W. Paredes

Producción: El Temblor, Quemar las Naves

Espacio: Nave 73, dentro del Festival Surge Madrid