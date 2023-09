Final Diferente

Mi vida cambió después de conocer a José.

Le decíamos “Sino”, porque no tenía una oreja (sin oreja). No lo queríamos en nuestros juegos porque cuando lo crearon, aparte del faltarle la arcilla, no le dotaron de talento alguno para el deporte. Poníamos mala cara cuando el profesor nos obligaba a incluirlo en el equipo. Tenerlo era una derrota asegurada. Tampoco servía para los estudios. No prestaba atención a la clase por estar dibujando no sé qué cosas en su cuaderno.

Otro libro que nos da el profesor. Este era uno distinto a los demás. La trama giraba en torno a un niño sin una oreja. ¡Es José! El salón no podía dejar de mirarlo mientras avanzaban las páginas. Uno de los compañeros le pidió que autografiara su libro, riendo, aceptó firmarlo. Poco a poco los demás hicieron lo mismo. “Sino” era la sensación.

La historia era cada vez más entretenida. Al personaje le ocurrían cosas que hacíamos a José. Era como si nosotros mismos contáramos la trama.

Quedamos pasmados cuando leímos la parte final. Encontraron el cuerpo sin vida del personaje en el baño de su colegio. No aguantó la vida que tenía. Las miradas se descontrolaron porque no podían ubicar a José. Su asiento estaba vacío. Miles de cosas pasaron por mi mente. Nero y Gato voltearon a mirarme con cara de preocupados. La culpa nos carcomía. Sentí que me faltaba la respiración. El corazón lo sentía en mi cabeza.

Mientras termino un trabajo, veo a mi hijo y no quisiera que pase una experiencia similar. Quién iba a pensar que ahora esté haciendo los planos para un edificio que José diseñó. Los dibujos que hacía en su cuaderno se volvieron realidad.

La gripe era la causante de su ausencia aquel día.

Categoría: No al acoso escolar

Alumno: Naime Derwinson Burgos Rojas

Edad: 13 años

Colegio: I.E. 0433 COPRODELI “Luisa Aliaga Gonzales”

País: Perú