Miguel Esteban Torreblanca- Cuando la vida te quita/ la poesía te da. ¿Escribir para sobrevivir o vivir para escribir?

Baldomero Ortiz Hernández- En principio, la vida jamás te quita. Hay diferentes circunstancias que hay que asumir y es nuestra obligación primordial, vivir la vida en las mejores condiciones, por nuestro entorno y por nosotros mismos. La poesía y la vida son sinónimos, en todo caso, libertad absoluta, siempre, para escribir en cualquier circunstancia.

P- ¿Cómo es el proceso de creación de un poemario? ¿La inspiración viene a ti o tú vas por ella?

R- Es anárquica y caprichosa. Es como cuando buscas el amor, puedes estar completamente decidido y predispuesto y pasar cualquier cosa, pero sin duda alguna cuando persigues la inspiración y te rodeas de ideas, siempre será más probable tropezarse con ella.

P- ¿Qué pronóstico le haces al sector de la poesía?

R- Como he dicho la poesía es un sinónimo de la vida y la vida siempre será poesía. Es un parto, un nacimiento, con lo que todo eso conlleva. Con toda su belleza y su dolor. La poesía acabará, cuando se extinga la vida.

P- ¿Qué tiene para ti el color de la esperanza?

R- La esperanza no es un color, es un arcoíris con un espectro visible y una franja muchísimo más amplia, no visible, donde caben sentimientos. Los sentimientos en sí, son la esperanza.

P- ¿Puede uno ponerse en la piel de un personaje como se podría hacer en una novela?

R- Sí, y además lo hacemos constantemente, vivimos sus aventuras y nos alimentamos de las sensaciones del personaje, con un poco de imaginación, podemos tener muchas vidas y sueños, escribir metáforas y aprender.

P- ¿La poesía lleva intrínseco el hecho de desnudarse completamente ante en el papel?

R- Creo que desnudarse completamente es muy difícil y muy poca gente se acerca, pero solo con la intención de conseguirlo, no acercamos a la idea de transmitir lo más fielmente posible, lo que queremos expresar. Creo que desnudarse, ante el papel, está sobrevalorado, lo importante y más honrado, sería desnudarse ante la persona o sociedad que te pregunta, como eres, si es que acaso te conoces lo suficiente.

P- ¿Qué poetas, escritores, te son esenciales como autor?

R- Sin dudarlo, Miguel Hernández. Es sorprendente que una persona, en su lugar de nacimiento y las circunstancias de su vida, haya sido capaz de escribir de esa manera. Creo que, en su caso, la poesía lo buscó a él y encontró el camino para conseguir ser un sinónimo de la vida. Federico García Lorca, Julia Navarro, Jaime Sabines, Khalil Gibran.

P- ¿Estás muy ligado al tema educativo, cómo visualizas una mayor integración de la poesía, un rol más activo de la escritura y escritores, en la educación y humanidades?

R- Los tiempos que corren no son buenos para la poesía, la estupidez humana, cada día se supera, pero mientras exista la vida, habrá poesía. Es obligación de todos y sobre todo nuestra, de los poetas, dar ejemplo, sembrar poemas, amar la vida, repartir cariño y sensaciones, arrancar a plena potencia, los motores de las rimas, ponernos retos y superarnos.

P- ¿Es verdad, quizás como se comenta, que los poetas dentro de cinco años sean mujeres?

R- La poesía es vida, la vida no se puede parar. Las mujeres dan la vida, son madres, aman y dan alimento, no van a la guerra, ojalá algún día todos los hombres, seamos mujeres.

P- ¿Crees que ya está cambiando el mundo?

R- Siempre cambia todo, adaptarse es lo que hace al ser humano.

P- ¿Tienes más libros, aparte de los publicados, en un cajón para publicar?

R- Tengo relatos cortos escritos, de ciencia ficción, de amor, de aventuras, tengo varias vidas para compartir.

P- ¿Sales mucho a recitar poemas?

R- Bastante, prácticamente todos los fines de semana, con varios grupos.

P- ¿Cuáles son tus influencias? ¿Tus gustos?

R- Me gustan las rimas inteligentes, las metáforas imposibles y aquellas poesías que escandalicen, o por lo menos que no te dejen indiferente, que tengan un mensaje.

P- ¿Cómo describes tu propia poesía?

R- A veces irónica, otras provocativa, pero sobre todo con contenido reivindicativo, de cómo, para mí, debería ser la vida.

P- Por último, ¿Qué canción y qué película escogería para definir su vida?

R- Es muy difícil, pero sin duda, elegiría el pop español de los 80, esa época todavía es insuperable. Una vida no se puede concentrar en una sola canción, pero hay canciones para una vida, en los 80. Una película que me gusta, aunque no defina mi vida, es: Lucy.

Biografía

Técnico especialista de energía solar, Técnico auxiliar de electricidad, amante de la naturaleza y de todas las energías alternativas limpias.

Quince años dirigiendo una emisora de televisión local en Níjar y Almería, (Tele Níjar, Indavisión y canal 34).

Desde la adolescencia escribiendo novela, relato corto, cuentos y letras de canciones para grupos en la época de los ochenta.

Poetas Al-mansura, del cual soy presidente provincial y participo en recitales de poesía por España.

Apasionado de las artes en todas sus facetas y de la poesía principalmente, que ocupa un lugar importante en mi vida.

Entrevista realizada por Miguel Esteban Torreblanca