Miguel Esteban- ¿Cuándo y cómo se interesa por la literatura y por la edición de libros?

Calixto Torres Perales- Pues, sin lugar a dudas, la literatura me ha interesado desde que tengo uso de razón. Pero más que la literatura yo diría que la poesía ya que no concibo desde hace mucho tiempo una jornada sin poder adentrarme en algún poemario y saciar mis apetencias al respecto. Cualquier libro me distrae, pero la poesía me conquista. Decir que jamás me he identificado con palabras como escritor, literato, creador…, me considero simple y únicamente poeta. La edición de libros surgió mucho más tarde pero vinculada a esta pasión incombustible que me cautiva.

P- ¿Cómo nace la editorial? ¿Edita por su cuenta y riesgo?

R- Pues Detorres Editores nació en el año 2005 y aunque aúna en sus adentros publicaciones de distinto calado, en un tanto por ciento muy elevado se vuelca con el apasionante mundo de la poesía. Dentro del mismo grupo editorial nos avala también Ediciones todoverso, decir que con este otro proyecto nos abrimos al campo de la autoedición brindando al mercado un abanico más amplio de posibilidades ya que damos cabida a todo tipo de géneros literarios. A la hora de proceder cada una de nuestras editoriales expone sus criterios que aunque diferentes ofertan una propuesta joven, responsable y profesional ante el mercado del libro.

P- ¿Cómo ve el mundo editorial y del libro en España comparado con el de América?

R- Desde hace unos años, con la inclusión de las nuevas tecnologías, la mayoría de las editoriales se están actualizando y adaptando para afrontar el futuro imparable. Y es que debido a Internet, al libro electrónico…, se amplía notablemente las posibilidades de difusión de cualquier obra ya no solo las publicadas en Europa o América, dando esplendor y grandeza a la lengua común, sino que estos canales te abren al campo inagotable de la globalización compensando cualquier disparidad que pudiese existir en el pasado.

P- ¿A qué autor te gustaría publicar?

R- La verdad es que no tengo predilección por ninguno, y al tiempo la tengo por todos… Debemos de tener en cuenta que el universo de creatividad que envuelve al sector de la edición es infinito a cada paso descubres nuevos autores, nuevas tendencias, nuevas voces colmadas de emoción… Pero diré, mirando atrás, que me hubiese gustado publicar sus versos, en vida, al poeta de la verticalidad, Roberto Juarroz; el Juan de Mairena a Antonio Machado; las voces a Antonio Porchia o Temblor de cielo a Vicente Huidobro, entre otros…

P- ¿Cómo se da el proceso de publicar?

R- Pues si con esta pregunta se refiere al económico le diré que a pesar de la inundación que nos está acosando en todos los sectores hemos salvado los muebles, o sea que nuestros proyectos siguen latiendo aunque de una manera más pausada.

P- ¿En qué nuevos proyectos y libros se encuentra ahora?

R- Siguiendo a la espera de una cierta estabilidad para retomar los proyectos que quedaron aparcados a principios del 2020 y los que a pesar de la espera se han unido a ellos. Diré que acaba de salir al mercado el libro Gritos de Nadadora, que es un soplo de vida, un canto a la superación, donde de manera biográfica se muestra el aliento de una mujer sorda, de su lucha sin tregua en un mundo de obstáculos e incomprensiones. Además conviene decir que esta publicación reivindica la imperiosa necesidad de un lenguaje de signos universal.

P- Cuéntenos cómo se formó como lector y por qué y cómo decidió ser editor.

R- Lo cierto es que no sabría decir cómo me formé como lector, lo que sí puedo hacer constar es que con apenas once años ya me bebía las Rimas de Bécquer, las Soledades de Antonio Machado, El romancero gitano de Lorca o los sonetos de El rayo que no cesa de Miguel Hernández. De la lectura de todos ellos y algunos más brotaron mis primeros versos al amor que guardaba como oro en paño para que nadie supiese de mis sentimientos. El porqué, pues porque la lectura me ha aportado siempre lo necesario para afrontar el día a día que no siempre vierte tintes de esplendor. Siempre he tenido un pareado para cualquier situación por muy grotesca que fuese. Y en relación al mundo editorial, pues todo vino rodado.

P- ¿Cree que los lectores están deseando encontrar nuevas voces o prefieren comprar sobre seguro?

R- Creo que sería apasionante el descubrir una publicación que muestre una voz que trascienda y haga vibrar a todo aquel que se adentre en su lectura, pero reconozco que no es lo más usual. Cada lector tiene sus preferencias a la hora de invertir en un libro, por ello difícilmente se apuesta por un autor o género desconocido. Los autores, como los buenos chef, deben de ir añadiendo a sus obras los ingredientes apropiados para conseguir que poco a poco su esfuerzo sepa de la recompensa, que bien podría ser que se corra la voz y tras saborear su trabajo cualquier lector piense que es del todo digno de recomendación.

P- ¿Cuál es el problema fundamental a la hora de editar?

R- Sin ninguna duda, el económico. Cualquier editor independiente que se preste sabe que debe de ser muy celoso a la hora de amparar proyectos, teniendo muy claro cuáles son las limitaciones que escudan lo posible. Todo ello por un principal motivo y ese es que tenemos que cuidar nuestra salud para poder seguir dando vida a futuras creaciones.

P- ¿Cómo ve la Literatura española actual?

R- Cada generación ha hospedado sus pros y sus contras motivada en su mayoría por las circunstancias sociales que le tocaron vivir. Decir que en la actualidad disponemos de maravillosos autores que por fortuna incorporan con naturalidad y estilo, con originalidad y precisión, la grandeza que atesoran. Por ello me atrevo a decir que la Literatura en su conjunto goza de una salud envidiable, quedándome a la espera de que más pronto que tarde los habitantes de esta bendita tierra podamos compartir sus mismas