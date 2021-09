La Política Exterior de EU hacia nuestros países se ha caracterizado por su ancestral y permanente intervencionismo e Injerencismo: presiona, amenaza, corrompe a los gobernantes débiles o proclives a la corrupción a cambio de poder o dinero, viola los Derechos Humanos la Carta de la ONU el Derecho Internacional Público al imponer sus guerras, Tratados leoninos y/o violaciones a sus tratados mediante posteriores: modificaciones, enmiendas, acuerdos, memorándum de entendimiento a su conveniencia y en nuestros múltiples daños.

Ha infringido durísimos golpes a la democracia en muchos países al apoyar imponer Dictaduras aunque con ello cometieron crímenes de Lesa Humanidad cuando impuso el Plan Cóndor en Sur América, plan ideado dirigido desde EU exitosamente por el entonces Secretario de Estado de EU. Henri Kissinger en colaboración con la CIA, los ejércitos ocales y el ejército de EU porque del Comando Sur en la Zona del Canal partieron los aviones de combate que bombardearon la Presidencia de Chile cuando derrocaron y asesinaron al Presidente de Chile Salvador Allende. Elegido en elecciones democráticas as. Ante su innumerable mentiras para ejecutar sus planes bélicos cada día es mayor el número de negacioncitas que no creen la mentira que allende se suicidó porque con cada día conocemos de mayor número de mentiras que utiliza el gobierno de EEUU). Para nada es adalid de la Democracia como nos hizo creer durante décadas porque al derrocar presidentes demócratas y reemplazarlos por dictadores asesinos indica lo contrario.

El Internacionalista Panameño Julio Ya lo ha dicho y escrito “EU preside una falsa democracia a lo interno; oprime al mundo y niega la independencia nacional; declara como fallidos a los Estados que no se le someten, considerándolos “regímenes” dictatoriales y autoritarios; los tumba y sanciona unilateral e ilegalmente; desconoce los procesos electorales que no le favorecen; rechaza la competencia de la Corte Internacional; no reconoce ningún tratado de derechos humanos; favorece el Cambio Climático; esparce guerras artificiales en todos los continentes para vender armas; divide al mundo mediante muros y lo reparte en dos bandos: el de EU y los restantes, que se convierten en parias sin soberanía (La nueva Gran Estrategia de ?Estados Unidos, https://www.voltairenet.org/article205770.html)” Julio Yao El Imperio más perverso de la historia La Estrella de Panamá 7/03/2020

Desde nuestros países de América Latina Abya Yala deseamos mejorar nuestras relaciones con los EEUU. con este propósito sugerimos al Presidente Joe Biden aplique una Nueva Política Exterior de EEUU más Humana Justa respetuosa hacia todos nuestros países. Presidente Biden usted intenta establecer mejores Relaciones Internacionales, comerciales con América Latina, nosotros también tenemos los mismos propósitos.

Autor: Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Panameño. Ecologista. Pediatra.