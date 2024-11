Cofundadora del grupo Poético Asociación Cultural Encadenados, pertenece también al grupo Versos Libres, participa en la organización de los Encuentros Poéticos en el Antiguo Instituto de Gijón, organizadora de la actividad Leer el paisaje en el Jardín Botánico de Gijón, obtiene varios premios en las Justas Literarias de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, comparte lecturas y recitales con otros grupos como Caudal y Versos libres. Publica su primer libro individual, Un roce al paso, en diciembre de 2015.También ha publicado junto con Sabina Iñiguez el poemario Esferas y silencios. Poemas suyos han sido incluidos en doce libros colectivos con el grupo Encadenados: Eco de palabras, Notas y versos, Voces desnudas, A siete manos, Sin cinta métrica, Tiempo de moras, Puerta giratoria, Mácula, En el Reverso, Imperfecto pretérito, Hilo conductor y En caída libre, además de varias publicaciones individuales en algunas revistas.

Miguel Esteban Torreblanca – ¿Podría usted contarnos un poco de su vida y actividad literaria?

Carmen Sánchez Álvarez – Nací en Burgos en 1949, enseguida me trasladé a Oviedo y después por motivos profesionales viví en Canarias, Cataluña y País Vasco. Desde hace muchos años tengo mi domicilio en Gijón. Soy Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Oviedo y mi vida profesional se desarrolló en el campo de la docencia, primero como catedrática de Instituto de Secundaria y Bachillerato y los últimos 23 años como Inspectora de educación. En el momento actual estoy jubilada de la función docente.

Mi actividad literaria comienza hace treinta años con una dedicación mayor a leer y escribir poesía y a la difusión de la misma. Soy cofundadora del grupo Poético Asociación Cultural Encadenados, participo en la organización de los Encuentros Poéticos en el Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, coorganizadora de la actividad Leer el paisaje, Lecturas en El Elogio y del Rincón de la poesía en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón y comparto lecturas y recitales con numerosos grupos poéticos y asociaciones.

He publicado los siguientes libros de poesía: Un roce al paso (autoedición, 2015); Mujeres en azul paisaje (BajAmar editores, 2019); Las cerezas rojas no son para siempre (BajAmar editores, 2021), Un fuego oculto (BajAmar editores, 2024), he participado en dieciocho libros colectivos con el grupo Encadenados: Eco de palabras, Notas y versos, Voces desnudas, A siete manos, Sin cinta métrica, Tiempo de moras, Puerta giratoria, Mácula, En el Reverso, Imperfecto pretérito, Hilo conductor, En caída libre, Trece grietas, Océanos verticales, Desfiladeros, El desorden que aquí habita, Las aves vuelan al sur e Intermitencias, y he sido incluida en diversas antologías poéticas Encuentros y palabras, 2017-2018, Equilibrar los tiempos, 2018, Haz, Con, Di versos, 2019, Rimas sonoras, año III y VI, Ella, la igualdad, 2019, Viento a favor, 2019 y Viento a favor 2, 2022 de BajAmar editores, Instantes de la Asociación de escritores de Asturias, 2021, Una manzana para comérsela a versos, Ciudad de Palencia, 2022, FanZine de PerVersos 2022, Antología de CultuRIAS, 2023, Contos de Natal/Nadal, 2023, Multiverso, Poesía en Valdediós, 2024, además de varias publicaciones individuales en distintas revistas.

P- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron?

R- Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, fueron poetas de mi juventud. Luis Cernuda, José Hierro y Ángel González son poetas favoritos y T.S. Elliot y Antonio Gamoneda me hicieron despertar e interrogarme acerca de la poesía. Alejandra Pizarnik, José Hierro, José Angel Valente y Juan Carlos Mestre entre mis poetas de cabecera. Me encuentro cómoda con la poesía de la experiencia, aunque el eclecticismo es una de mis características.

P- ¿Cómo definiría a su poesía?

R- Deposito palabras en el papel para rescatarlas del olvido, busco esos momentos silentes que guardo en mi caja de corales más preciados e intento hacerlos revivir en el poema. Convivo con la duda de cómo contar, cómo contarme a mí misma, cuándo poner en marcha mis borradores de palabras unidas para que pervivan en el verso, siempre en búsqueda del canto del poema.

P- ¿Cree que el poeta “evoluciona” en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años?

R- Sí, creo que el poeta evoluciona. Mi actitud ante la vida siempre es de aprendizaje y lógicamente se traduce también en mi poesía. Además de que el paso de los años nos obliga a poner la mirada y dar relevancia a distintos temas, aunque los contenidos de la poesía son universales con el paso de los años se van modulando.

P- ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige?

R- Es el poema quién me da la respuesta.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?

R- Buscar la belleza en la comunicación, contagiar emociones, que el lector reviva el verso en su corazón, que lo haga suyo.

P- ¿Qué lugar ocupa, para un poeta como usted, las lecturas en vivo?

R- Los recitales, las lecturas en vivo, ayudan a conocer a distintos poetas, ayudan a conocerse, ayudan a disfrutar de la poesía de forma colectiva, pero para mí son imprescindibles las lecturas individuales, el contacto con el verso, con el libro.

P- ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs, etc.?

R- Mi opinión es distinta según de qué foros se hable. Yo he conocido poetas a través de las redes sociales y participo en eventos poéticos a través de las redes sociales, siempre que no se desvirtúe el hecho poético y el contacto individual con el verso.

P- ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho?

R- Serían muchos, es difícil escoger uno. Por ejemplo “Para que yo me llame Angel González” de Ángel González.

P- ¿Qué libro está leyendo en la actualidad?

R- Una novela de Haruki Murakami y los poemarios Cuando todo era mar de Nacho González, La nieve cubriendo el patio de Imanol Bueno Bernaola, y El sol y las estrellas de Raquel Lanseros. Tengo varios libros en espera.

P- ¿Qué consejos le daría a un joven escritor/escritora que se inicia en este camino de la poesía?

R- Que lea mucho, que abra los ojos y escuche su mirada, que escriba, escriba y corrija, que contraste con otros compañeros o en foros y micros abiertos y sobre todo que disfrute de la poesía.

P- ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial?

R- Creo que se publica mucho, se publica mucha poesía, pero creo que no toda la poesía que se publica se vende. La poesía casi nunca tiene una venta masiva, a no ser los grandes escritores mimados por las editoriales nacionales.

P- ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubiera hecho y no se la he hecho?

R- Ninguna. Es Usted quien pregunta.

P- ¿Qué es para ti ser miembro académica?

R- Realizar intercambios culturales, conocer a otros poetas de otras nacionalidades, disfrutar su poesía, darles a conocer mi poesía y realizar actividades conjuntas.

