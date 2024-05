Miguel Estaban Torreblanca- ¿Podría usted contarnos un poco de su vida y actividad literaria?

Esther Rubio- Me gusta escribir desde que aprendí a leer con 8 años después de emigrar a la Argentina y volver para mi pueblo de Asturias. Hoy soy una lectora compulsiva, colecciono todo tipo de libros, aunque la mayoría los regalo o los envio con la maleta viajera para Venezuela. Me gustaría vivir muchas vidas más, es decir ser vampira de biblioteca, pues considero que no voy a tener tiempo suficiente para escribir y leer todo lo que me gusta. Soy madre, ante todo, entusiasta, estudiante eterna y aprendiz diaria, una niña con zapatos nuevos a estrenar cada día, un alma poeta y creativa.

P- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron?

R- El Martin Fierro sin duda, que se lo leía siempre a mi padre, pues le encantaba, otros como Juan Ramón Jimenez, Federico Garcia Lorca, Pessoa, Gamoneda, Garcia Montero, Nené Losada, Gioconda Beli, etc

P- ¿Cómo definiría a su poesía?

R- Simple y sencilla, aunque otros piensas lo contrario, de verso blanco, con un lenguaje del corazón.

P- ¿Cree que el poeta “evoluciona” en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años?

R- Si totalmente, yo ya no soy la misma Poeta de hace años atrás, incluso leyendo algo mío es como si lo hubiese escrito otra persona, depende de cada etapa y experiencia vital, es un crecimiento continuo, un ir y venir a mundos sutiles o exoplanetas.

P- ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige?

R- Quizás nunca lo noto terminado, me sale sin casi pensar luego lo puedo corregir, pero siempre me quedo con la idea principal, que surge espontanea tras la escritura, no hay nada premeditado, ni tema elegido, suele ir conformándose al escribir.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?

R- Que ayude a las personas, es una poesía transpersonal, una poesía que va más allá de la simple forma, me gusta traspasar fronteras, universos, llegar a los corazones que lo necesiten, en cada poema subyace un regalo inesperado que esta para quien lo encuentre, como si fuese un amigo invisible.

P- ¿Qué lugar ocupa, para un poeta como usted, las lecturas en vivo?

R- Casi todo el lugar, adoro recitar, adoro escuchar a compañeros Poetas, lo dije hace tiempo es mi respiración, mi aliento de vida, sin poesía ya no sería la misma, me deleito con otros Poetas y cerrar los ojos para escucharlos, para sentirlos.

P- ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs, etc.?

R- Me encantan yo comencé con blogs de poesía y poco a poco he ido evolucionando, me gusta todos los medios posibles para transmitir y hoy en día hay grandes posibilidades de llegar a más personas, no hay limites ni llave ni cerrojo que pueda encarcelar nuestros poemas.

P- ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho?

R- Me gustan mucho los poemas de Virginia Gil Torrijos sobre todo cuando los recita a viva voz, me encanta su poesía y su manera de transmitir.

P- ¿Qué libro está leyendo en la actualidad?

R- Nieve de Isabel Marina

P- ¿Qué consejos le daría a un joven escritor/escritora que se inicia en este camino de la poesía?

R- Que si le gusta y si se siente mejor al recitar o al escribir que lo haga, que no mire para fuera, sino dentro de sí, que es sanador escribir, que es algo que debería ser una asignatura más como la oralidad, pero sin notas eso sí, aunque tengo que reconocer que en los Slampoetry te la ponen, aunque al final lo que importa es formar una gran familia, que mejora en conjunto.

P- ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial?

R- Diría difícil, aunque veo que hoy más que nunca tenemos muchas oportunidades y somos unos privilegiados, me siento muy agradecida por cada uno de mis viajeros, mis bellos libros que he realizado con cariño y siempre pensando en lo que puedo aportar a otra persona para mejorar. Me han dado miles de alegrías, me siento bendecida por ellos.

P- ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubiera hecho y no se la he hecho?

R- La mejor pregunta es la que tiene una respuesta afirmativa como una catedral y es ¿Estas agradecida a ser escritora?, diré que un Si con mayúsculas, gracias a ello he conocido personas tan grandes y sensibles como tú Torreblanca.

Biografía

Nace en Luarca, cursa estudios Primarios en el colegio “Ramón Muñoz de Valdés, Asturias.

Bachillerato y Selectividad en el I.E.S. “Carmen y Severo Ochoa.

Técnico Oficial Administrativo en el I. F.P en Ramón Losada.

Recibe cursos de: Informática, Mecanografía, Estética, de Auxiliar de Infancia y Administrativa.

Es profesora de Primaria y de Infantil, estudios que ha compatibilizado con el trabajo y el cuidado de su familia, cursándolos en la Unir, “Universidad Internacional de la Rioja”, España.

Además de realizar cursos de Llingüa , Coaching con Pnl , Conexión con el ser y control mental del método Silva.

Diplomada en Neuroaprendizaje y Neuroenseñanza en el Instituto Néstor Braidot de Argentina.

Es experta en Creatividad y valores por la Escuela de Pensamiento y creatividad de Alfonso López Quintás, en la Universidad Francisco de Vitoria.

También pertenece a la Asociación de Poetas Valdesanos ,desde el año 2000. Miembro de la Vaqueirada desde el año 2015, a la Asociación de Escritores Noveles de Gijón AEN, asociación cultural Viento del Norte de Luarca.

Ha quedado finalista en varios concursos literarios: entre ellos en Argentina, Miami, Asturias.

–Inicie mi camino en la poesía siendo una niña pues dentro de mí fluía como agua de manantial, en mis versos me refugiaba y aprendía casi sin saberlo a conocerme, a entenderme mejor.

Por eso recomiendo a las personas que tienen un mundo interior amplio que lo expresen en papel, que lo saquen la superficie y así como un bello nenúfar flotarán en el agua de sus pensamientos y se volverán más conscientes de su propia esencia, que es sin duda: la luz y el amor que se desprende de cada rayo de sol.

“ No basta sólo con imaginarlo , hay que crearlo”.

Tener el valor de ser y enseñarlo a los demás como un gran tesoro.

“Porque Tú eres yo y yo soy tú”

Entrevista realizada por Miguel Esteban Torreblanca