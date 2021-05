Miguel Esteban- ¿Cuándo descubrió su amor por la poesía?

Eugenia Sánchez Rodríguez- Recuerdo que era una niña cuando me deleitaba con el movimiento del agua en un riachuelo que pasaba cerca de casa. Ese fue mi primer verso, ver la realidad con otros ojos.

P- ¿Por qué siente la necesidad de escribir?

R- Si no escribiera poesía, mi vida estaría incompleta.

P- ¿A qué público se dirigen sus poemas?

R- Escribo para todo el mundo. Es una poesía social que contiene dolor, lucha y amor.

P- ¿Podría dedicar un poema para nuestros lectores?

R- Claro que sí, es un placer.

Poema 4 del plaquette “Espacios en el agua: voces del mar” (2020, LDP, ediciones)

Los sueños

Los sueños,

Como la lluvia en la arena

siguen al río

que transita la tierra quemada

tras la larga pesadilla.

Aun sin saber llorar

el suspiro busca una lágrima

y los ojos un destino.

Seguiremos preguntándonos

a qué huela la sangre

de los que mueren

después de no haber vivido.

Seguiremos el afán inútil

de lo que duele,

en la corrosiva agua

al caer la barca.

Aquí terminan los sueños

de bengalas y gargantas.

Volverán los pájaros

y seremos sus rehenes.

P- ¿Qué le ofrece la poesía frente a la narrativa?

R- La estructura poética me define mejor, es compleja y puedes decir las “verdades” más salvajemente. Una narración diría: “el médico le diagnosticó que tenía el hígado graso”. Mientras que la poesía diría algo así. “en ese instante supe que la belleza interna también huele a podrido” – algo así sería.

P- ¿Cómo definiría la poesía?

R- Hay tan acertadas definiciones y hechas por grandes ilustres de las letras que temo no estar a la altura. No obstante me atrevo y digo que la poesía es la fusión entre elementos que chocan. La perfección entre los claroscuros de la existencia.

P- ¿Y tus poetas predilectos? ¿Cuáles considerarías que te han podido servir como maestros?

R- Desde las cantigas de amigo en el siglo XIII, Lope de Vega y la poesía del barroco hasta Cernuda, Salinas ,Juan José Valente o Adonis y la poesía oriental. También siguen siendo para mi fuente inspiradora la filosofía, paradigma del conocimiento álmico.

P- ¿Es preciso leer para escribir después poesía?

R- Sin lugar a dudas, es más, como es preciso que cuando se escribe poesía sea poesía, en el sentido de conocer su tratamiento y así utilizar elementos y recursos poéticos. Cuando escribes una novela hay una estructura y unas normas para que sea novela, de igual modo las hay para la poesía. Personalmente creo que no todo vale y para escribir hay que conocer los fundamentos del estilo elegido.

P- ¿Crees que el poeta se pone a disposición de algo más profundo o es un mero artesano que fabrica cosas, como quien fabrica una vasija con sus manos?

R- El poeta tiene que ponerse en manos de la mejor calidad humana. Más que un artesano debiera ser un arquitecto de la más elevada expresión literaria, como es la poesía.

P- Puede la poesía ayudar a mejorar el mundo? ¿Es una herramienta cargada de futuro?

R- Sin duda, la poesía es una herramienta que alimenta y genera emociones. No olvidemos a tantos poetas que tuvieron que pagar con su vida por ello. Así que algo muy importante se debe de decir a través de los versos cuando produce tal inquietud en algunos. Así termina uno de mis poemas escrito en el libro (Lo que abril me dijo, 2021)

[…]Este día que no descansa en la noche,

día con mano de verdugo

que sigue condenando a la tierra

eclosionando entre las venas

Hoy la hierba temblaba,

Bajo un paso hostil.

Miguel Esteban Torreblanca