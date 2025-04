Miguel Esteban Torreblanca- ¿Podría usted contarnos un poco de su vida y actividad literaria?

Gloria Bruno Jover- Soy diplomada en Educación Infantil, actualmente jubilada. La escritura forma parte de mi vida. La poesía y la narrativa son los géneros en que me expreso.

Pertenezco a las Asociaciones:

– Asociación Poética Valle del Vinalopó (Alicante) participando activamente en los eventos que realizan.

– Asocición Alas de Papel (Alicante), participando activamente en firmas en librerías y en Ferias del libro.

P- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron?

R- Los clásicos: Bécquer, San Juan de la Cruz, Quevedo, Góngora, Santa Teresa de Jesús .

P- ¿Cómo definiría a su poesía?

R- Intimista y de denuncia.

P- ¿Cree que el poeta “evoluciona” en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años?

R- La evolución es constante y se da: por la visión cambiante de los años, por las lecturas de otros poetas y por el conocimiento de la métrica, la rima, las estrofas y el verso libre.

Los años, las lecturas, y el escuchar a otros poetas, han dado otro giro a mis primeros poemas de juventud, que quizás eran más frescos y más imperfectos.

P- ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige?

R- A lo largo del tiempo, he ido entendiendo que la poesía no son los primeros versos que te vienen a la cabeza y salen, como una explosión de sentimientos. La poesía, lleva un trabajo posterior muy grande, que consiste en limar, pulir, encontrar el ritmo, para dar forma definitiva al poema.

Ese trabajo me suele llevar mucho tiempo, hasta que doy por finalizado el poema.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?

R- Que cuando lea un poema produzca un silencio en el público, porque le ha llegado al corazón.

P- ¿Qué lugar ocupa, para un poeta como usted, las lecturas en vivo?

R- Me parece primordial y muy necesario, el poema necesita un público que lo escuche y se identifique con él.

P- ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs etc?

R- Gracias a los medios actuales que hay, la poesía se está conociendo más y está dejando de ser un género minoritario, pero no hay que olvidar que no todo vale, hay que seleccionar muy bien lo que se pone y así se amará y leerá poesía.

P- ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho?

R- Walt Whitman, su poma Care Diem. Leopoldo María Panero, su poema Ars Magna. Grabrela Mistral, su poema Besos.

P- ¿Qué libro está leyendo en la actualidad?

R- La novela “Abel” del escritor italiano Alessandro Baricco y mucha poesía de compañeros.

P- ¿Qué consejos le daría a un joven escritor/escritora que se inicia en este camino de la poesía?

R- Que lea mucha poesía, que estudie métrica, que cuando haga un poema lo deje reposar y después de un tiempo lo vuelva a leer y no le importe quitar palabras o metáforas que en apariencia le gustan, pero que sobran en el poema.

P- ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial?

R- Un negocio, que se mueve alrededor de los escritores que tienen nombre, dando poca cabida a aquellos escritores noveles.

P- ¿Qué libros ha publicado?

R- Poesía para niños: La osa Rosa y el medioambiente y Haikus en tu mochila.

Poesía para adultos: Gritos y silencios y Bailando con ella.

Narrativa : Monólogos de mujer, Diario de un bebé y Nosotras y vosotros.

P- ¿Cómo es tu vida día a día?

R- Escribir, recitales poéticos, hacer curso de poesía, ir a un aula de literatura y sobre todo promocionar mi último libro “Nosotras y vosotros”.

P- ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubiera hecho y no se la he hecho?

R- Me ha parecido bastante completa la entrevista y le doy las gracias, por ofrecerme la oportunidad de expresarme en este medio.

Entrevista realizada por Miguel Esteban Torreblanca