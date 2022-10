Creadora y editora de las colecciones de libros “Algo que decir” y “Líderes de la palabra”.

Isabel Oliver, está reconocida dentro del mundo de las asociaciones culturales en España, como una gestora eficaz, dotada de una increíble brillantez organizativa que ha conseguido hacer de la asociación que dirige y preside, una de las entidades más conocidas e importantes en cuanto a sus características culturales se refiere, de toda la Comunidad Valenciana.

Méritos: Concha de Luz a los Valores en la Vida y el Arte, 2017. Pluma de Oro al Mérito Cultural 2018. Premio Fénix Internacional, Siglo XXI, 2018. Insignia de Oro al Mérito Cultural, La Platea, 2018. Miembro de número y miembro de honor, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, 2019. Académica Correspondiente de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades, 2019. Gran Hermana de la Palabra Internacional, Plumas y Tablas, Arica, Chile, 2019. Embajadora cultural de la ciudad de Chinchorro, nombramiento otorgado por el Gobierno de la Municipalidad de Camarones, Chile, 2021. Diploma de reconocimiento del Ministerio de Cultura de Chile, por su labor en favor de la interculturalidad entre España y Chile. 2021. Académica asociada de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos. 2021. Embajadora por la Paz. Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix. Suisse. / France. 2021.

Como humanista es invitada a impartir conferencias. Como poeta ha obtenido varios premios.

Miguel Esteban Torreblanca- ¿De dónde proviene tu vena artística?

Isabel Oliver- Como toda vena artística, la mía proviene de la sensibilidad y la predisposición que naturalmente todos tenenos hacia una u otra disciplina con la que nos caracterizamos.

P- ¿Quiénes son tus referentes en la poesía y en el arte?

R- Los grandes clásicos románticos con los que he aprendido a transformar en arte mis sentimientos. Pongo por ejemplo a Ruben Darío, Bécquer, Espronceda y otros.

En cuanto al arte pictórico, mi referente no es quien pinta, sino qué pinta, qué trasmite. Por eso es para mí igual de importante contemplar las sencillas pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, que un Picasso, pasando por los grandes genios que cuelgan en los importantes museos, hasta llegar a los pintores desconocidos actuales, que con su talento me transmiten emociones que refuerzan mi sensibilidad y a veces me llevan a la composición poética.

P- ¿Quién es Isabel Oliver?

R- Dicen de mí que soy una mujer muy trabajadora, constante y entregada.

P- ¿Cómo te describirías?

R- Como una mujer de su tiempo que trabaja por la igualdad de la mujer frente a los intentos de ocultación por parte de algunos hombres, de la valía femenina.

P- ¿Cómo ves la participación de las mujeres en el mundo de la poesía en la actualidad?

R- La mujer está alcanzando cotas muy altas en todos los campos, no solo en el literario. En poesía empieza a vislumbrarse un florecimiento de oro en el quehacer poético femenino.

P- ¿Cómo sueñas que las nuevas generaciones de mujeres asuman la creación poética y qué papel jugará Isabel Oliver en pro de ellas y de la poesía ?

R- Entiendo que hay muchos problemas en el mundo y que los poetas deben dedicar un poco de su espacio literario a hablar de estas cosas. La poesía social es necesaria en todo escritor comprometido con la realidad social en que vive, ya sea hombre o mujer. En ese compromiso me hallo.

P- Con el desarrollo de las redes sociales y la cantidad de personas conectadas a diario en comunicación con mensajes breves y el uso de pocas palabras. ¿Crees que es una oportunidad para la poesía para los cuentos breves tomar estos espacios?

R- Creo que la mayor opción de las redes es la lectura concertada por plataformas entre un grupo de poetas y/o escritores que se pueden ver y oír entre ellos desde cualquier parte del mundo, a la vez que se estrechan lazos de amistad, y después subir el vídeo a YouTube. Por contra, no creo demasiado en facebook por ejemplo, debido a que por saturación de mensajes insulsos, la mayoría de los usuarios los borran directamente sin leerlos.

P- ¿Cuáles son los desafíos de Isabel Oliver en poesía?

R- Editar un libro con cada uno de los países latinoamericanos y los poetas del Ateneo Blasco Ibáñez. Ya tenemos tres: Chile, Perú y Bolivia.

P- ¿Cómo distribuyes tu tiempo entre la creación, tus compromisos profesionales y la formación?

R- Trabajando mucho y dando prioridad a lo más urgente.

P- ¿Crees que la poesía puede ser una herramienta de ideologías de la política?

R- No. La política requiere otras dimensiones que nada tienen que ver con el bucle azulado de la poesía.

P- ¿Recuerdas tu primer libro?

R- Mi primer libro editado fue “Veinte poemas de amor y una cancion desengañada”. Vendí dos mil ejemplares y eso me hizo tener fe en mí y continuar escribiendo.

P– ¿Es una elección o viene derivado de tu impulso creativo?

R- La mejor poesía es aquella que no se fuerza, o sea, la que se escribe cuando llegan las musas. En cambio, en la prosa sí que es necesario pensar mucho, escribir y romper mucho también, además de documentarse para dar al relato tintes de veracidad.

P- ¿Crees que existe una mirada, una sensibilidad marcada por el género?

R- Sí. Hay una clara diferencia tanto en poesía como en prosa entre los dos géneros. Por ejemplo, en la poesía amorosa se ve enseguida si es un hombre quien escribe: siempre hace alusiones al aspecto físico de la mujer a la que va dirigido su poema, por contra, la mujer cuando escribe poesía amorosa destaca los valores anímicos y espirituales antes que los físicos.

P- ¿Qué piensas sobre el denominado arte feminista?

R- Es transgresor. Busca visibilizar la concepción del arte con mirada de mujer, y es un valor a tener en cuenta a la hora de encajar su estatus al género artístico universal.

P- ¿Algún proyecto en femenino que te haya dejado con la boca abierta. ?

R- El vídeo de las mujeres cortándose el pelo y quemando los velos para protestar por la muerte de la joven Amini, asesinada por la policía de la moral.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca