Destaca a nivel literario por sus obras “La vida olvidada” (novela) o “Gravitacional” (poemario), anotando en su haber decenas de cuentos y relatos breves y obras de teatro como “El trío”, “Cautivos”, “Yerma, el sentimiento vivo”, “Las balanzas ciegas”, la ópera “Al Ándalus” o los monólogos “Boabdil” o “Lilith”.

“Tartufo” bajo la dirección del prestigioso director Rafael Ruiz o el cortometraje “Effectio” son claras muestras de su talento como actor, pero además ha protagonizado otras obras como “Hoy no hay quien pague”, “La vida es Sueño”, “Coloquio nocturno”, ”Crepúsculo otoñal”…

En la actualidad en su faceta interpretativa trabaja dos obras escritas y dirigidas por él mismo, “Me Relato y Fugo en Cuatro Espirales” y “Algo de Mí, Algo de Ti”, junto a Aurelio Puente Alarcón e Isabel Martínez, y en obras clásicas como “Yerma, una Historia Kabuki Andaluza”, “Bodas de Sangre” o contemporáneas como la del dramaturgo argentino Óscar Martínez: ¨Días Contados”

Pero sin duda su faceta como director escénico es realmente sorprendente, tanto por sus puestas en escena como por la capacidad de interpretación intrínseca de los textos, entre ellas destacan “Bernarda Alba, Teatro Musical”, “Yerma, una historia kabuki andaluza”, “Las justas”, “Lady Macbeth” o “La mandrágora”, todas ellas fieles a los textos clásicos, pero con un giro inesperado y actualizadas.

Como director de cortometrajes es especialmente relevante “La decisión”, trabajando en este momento en los cortometrajes “Piedad”, “Una mañana de domingo” y “Las cartas de amor”, también con guion propio.

Actualmente preproduce una serie televisiva de idea y guion propios, se trata de una relectura sobre la vida de Federico García Lorca y la relación con sus obras, su vida y su muerte y quizá su exilio. Además, está desarrollando dos largometrajes, uno sobre su novela “La Vida Olvidada” y otro sobre su obra teatral “Algo de mí, algo de ti”.

Miguel Esteban Torreblanca- ¿Cómo surge tu vocación por el teatro y cómo comienza tu actividad teatral, con qué personas, elencos, líneas de trabajo?

Jesús García Amezcua- Totalmente por casualidad. Estaba más enfocado al cine, pero un día en Artes Escénicas en el Paseo de los Tristes de Granada me dirigía a una clase de creatividad y entré por error en una de interpretación actoral. Eso fue mi perdición.

Después, aposté por la preparación y la formación en esta profesión, lo cual continúo haciéndolo y, sobre todo, lo que me empujó definitivamente a todas las artes, especialmente las relacionadas con la literatura fue el máster y la preparación del doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada.

P- ¿Cuándo aparece la necesidad de crear tu propio elenco? En ese momento, ¿tenías claro que tu rol sería el de autor y director, o cómo surge esto de escribir/dirigir obras? ¿Qué está primero?

R- Definir un rol es complicado, sobre todo cuando cada posición con respecto al arte te enriquece y te hace crecer, como artista y como persona.

Pero sin duda, cuando conocí a Aurelio Puente Alarcón, hubo un antes y un después en mi manera de enfocar el trabajo y de saber lo que quería hacer.

Si tuviera que decantarme por algún aspecto, lo haría sin duda por la dirección escénica. Me llena y descubro en cada ensayo algo más del texto, más matices de los actores y caminos inexplorados.

Por otro lado, al escribir, cedo mi pensamiento y mis diferentes formas de entender las artes escénicas a otros directores para que me revisionen y crezcan los textos.

P- ¿Podrías contar cómo nacen tus obras?

R- Nacen de una emoción y de un momento. Tanto las escritas como las puestas en escena se nutren de tu propia vida y del interés que tienes en cada momento y, por supuesto, de lo que quieres aportar al mundo y a ti mismo. Una obra de teatro fluye en los mismos caños de la sangre y se convierte en un vehículo de transmisión y de comunicación. Se busca, se escucha, se regala y se recibe.

P- ¿Puedes reconocer técnicas o procedimientos escénicos a los que recure frecuentemente en tus obras?

R- Mi método es mi método. No entro en si sigo más a Stanislavsky, Meyerhold, Layton o … si uno conoce su profesión sólo deja que se muestre, no intenta dar una disertación. Estamos en el S. XXI y todo está profundamente conectado y en continua ósmosis. La trasmedialidad y la intermedialidad son parte de nosotros mismos, yo las subo a escena con absoluta normalidad y al público no le rechina, es más, lo agradece.

P- ¿Cómo surge la inserción de imágenes mediatizadas en tus obras?

R- Las nuevas técnicas de comunicación te abren puertas y posibilidades, son ventanas para el espectador que necesita otros ritmos, colores, texturas. El cartón piedra a muerto.

P- ¿Qué te permite expresar la intervención de medios audiovisuales en escena?

R- Permite algo fundamental y es que toda la atención esté centrada en el personaje y que la técnica refuerce la emoción.

P- ¿Cómo es el trabajo con los actores y la pantalla en los ensayos? ¿Cómo es el proceso de ensayos cuando parte de la escena no transcurre en vivo, sino en imágenes previamente editadas? ¿Qué dificultades y qué hallazgos encontrás en esta forma de trabajo?

R- Las actrices, porque casi todo mi elenco son actrices, trabajan duro para entender quién son, de dónde vienen y hacia dónde van en cada obra. Todo lo demás es superfluo, lo importante es ellas. Nada más. Trabajar con imágenes o con un sofá en escena, es parte de la integración del personaje en su mundo, en su acción, en su vida. Las actividades son simples comparsas, más o menos espectaculares.

P- ¿Qué pueden decir de tus obras, tanto a nivel formal como temático?

R- No sé lo que podrán decir… pero lo que siempre intento hacer es respetar los textos y los autores. Los temas y la manera de mostrarlos son tan variados que no se me puede encasillar, aunque hay, quizá, algo que lo mueve todo y es la búsqueda de uno mismo.

P- ¿Qué elementos favorecen tu propia creatividad?

R- Rodearte de amigos, de tertulias con artistas, visitar museos, leer el periódico, libros, ver la televisión, todo te nutre si eres capaz de mirar.

P- ¿Se potencia a nivel grupal con el elenco?

R- Mucho. Sin ellos no soy nada.

P- ¿Qué buscás a la hora de pensar en un actor para un personaje?

R- Que me cuadre físicamente, después la voz y, obviamente, que pueda trabajar con él para llegar al destino que deseo en la obra.

P- ¿Qué condiciones consideras necesarias para que un actor integre tu elenco?

R- Que sea buena persona.

P- ¿Cómo caracterizarías el tipo de actuación que le pides a tus actores como director?

R- Dependiendo de la obra. Cada una tiene sus características y no todas se ciñen a un mismo tipo de interpretación, ni tan siquiera de nivel interpretativo, algunas me gusta moldearlas y trabajar con ellas y conseguir hacer prácticamente de la nada una interpretación única.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca