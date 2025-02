Miguel Estaban Torreblanca- ¿Qué opinión le merecen aquellos que escriben poesía?

María Dolores Fenoy Rubio- Que todavía tenemos los pies sobre la tierra y vemos la poesía como arte.

P- ¿Cómo definiría usted la poesía?

R- Un desahogo del alma o trozos de ella, un profuso caudal, un simulacro de arte entre las distintas retóricas sesgada tendiente, con el que podemos expresar nuestras emociones , vivencias y deseos, donde juega nuestra imaginación e invención.

P- ¿Qué le mueve a escribir?

R- Es el ímpetu que tengo desde jovencita, es un profuso caudal que llena mi luz de sal.

P- ¿Es la poesía un genero menor que la novela?

R- Creo que cada día esta más valorada, es igual si las personas masivamente leen citas, por poner un ejemplo, si nos damos cuenta al final es poesía y quizás sea más leída que la novela en los medios que actualmente utilizamos, sistemas virtuales.

P- ¿Es cierto que la poesía es un género minoritario?

R- Hoy día creo que sí, aunque pienso que algunas personas solo piensan que la poesía es solamente un poema, es mucho más que versos, es música y es un sinfín de términos donde poder ejecutarla.

P- ¿Por qué ya no se estila la rima y el metro?

R- No creo que no se estile, en mi caso va más en que el poema me hable. He escrito toda clase de métrica, sonetos, hemistequios, cuartetos, liras etc, y me gusta investigar y hacer mis propias rimas y composiciones, creo que el ritmo es la clave del poema y el mismo poema me dice cuando llega a su fin.

P- ¿Con quién le gustaría irse de fin de semana?

R- Una pregunta algo personal, pero ahí va, como poeta que dicen que soy, no dejaré de soñar. Me iría con mi amor invisible, postdata (MI POETA, MI ALMA).

P- ¿Cómo vivió la Transición?

R- La viví dentro de mi pronta juventud escuchando a mis mayores, pero por dentro una gran sensación de libertad, en muchos sentidos.

P- ¿En la actualidad corre peligro la democracia en España?

R- Sí, estoy de acuerdo, siempre corre peligro.

P- ¿Ha dejado muchas historias que contar en el cajón?

R- Sí, algunos y mejor dicho en un cajón de los recuerdos, que creo nunca verán la luz.

P- ¿Cuál es el recuerdo más impactante que tiene de su vida?

R- Hubo muchos a lo largo de mi vida y es difícil enumerar solo uno. El silencio que se creaba ante la emoción cuando me leía mi poeta, mi amor, esa dicha de ser amado con alma y mente.

P- ¿Está de acuerdo con el dicho «Un país que ignora su historia está condenado a repetirla»?

R- Sí, en todo país tenemos un lastre de muerte.

P- ¿Qué le pide a la vida en estos momento de su vida?

R- Lo primero pediremos salud, independientemente que sea sanitaria, sin ella no podrías lograr nada, luego adentrarme en este mundo mágico de la palabra, componer es algo maravilloso donde se viaja a través de la mente. Familia, amistades, todo comprendido en el amor, luego pediría hablar con una persona, eso me haría eternamente feliz.

P- ¿Qué opinión le merece el debate sobre llamar poetas o poetisas a las mujeres que escriben versos?

R- Creo que es una pérdida de tiempo, poeta engloba a todos y poetisa a la mujer en si, creo que mejor sería dejarlo opcional.

P- ¿Es usted un gran transmisor de literatura, de poesía?

R- Tengo un libro y está a punto de salir mi segundo poemario. Publico en redes, asisto a eventos. Con mi trabajo literario expreso en forma poética mi interior e intento crear una red de personas que comulguen con el bello arte de la poesía.

Biografía

María Dolores Fenoy Rubio es de la provincia de Almería. Trabajo para el SAS, de la junta de Andalucía, dentro de la rama sanitaria de Enfermería.

Autora del libro: “Antes de que el olvido se precipite “ Editorial Aliar.

Miembro de “Poetas de AL-MAnsura”, de la “ACADEMIA NORTEAMERICANA DE LITERATURA MODERNA INTERNACIONAL.” Bajo el registro R02-24-300Es-01A-002, y de la Asociación “CULTURAL ANDALUZA”.

Participando en la obra “Nuestros Momentos” en ESTUDIO 2 Manuel Galiana, Organizado: Poetas de AL-MAnsura. dirigida por Ángel Luis Alonso (Madrid).

Ha participando III festival de primavera Jornada por la paz Almagro, organizada por Poetas de AL-MAnsura.

Ha participado en más de diez Antología poéticas y en muchos eventos virtuales, presenciales, en los cuales ha sido galardonada con premios Literarios.

Revista Literaria Azahar y Revista Literaria ÓBOLO.

Circulo Cultural Radio Evolución; y Radio Satelitevisión y Amaricavisión.

Ha participando en el acto de entrega de acreditaciones de la ANLMI a nuevos miembros y en la presentación de la A.C. INTERCULTURAL ANDALUZA.

Colaboración con el CCI Utopía Poetíca Universal. Los poetas más grandes del mundo.

Participando en la Fundación Amazonía Productiva.

Entrevista realizada por Miguel Esteban Torreblanca