Tenía 40 días, cuando mis padres y el destino me llevaron a vivir a Barcelona, después he vivido en varias ciudades, estudie de mayor y me cultive todo lo que pude.

Comencé a escribir poesía a los 25 años, más tarde hice dos talleres de novela y me animé a publicar, ahora tengo cuatro libros publicados y un Ensayo Metafísico, uno de mis libros es una novela, otro un relato y otro de poesías.

Ahora trabajo en dos nuevas novelas que espero vean la luz pronto.

Miguel Esteban Torreblanca- ¿Qué le ofrece la poesía frente a la narrativa?

MarianGardi- La espontaneidad y la síntesis. Decir mucho en pocas palabras.

P- ¿Cómo definiría la poesía?

R- El arte de la sensibilidad.

P- ¿Por qué la poesía actual desprecia la rima y la métrica?

R- Porque busca el vuelo de la palabra, la libertad.

P- ¿Considera que su poesía es feminista o todo lo contrario?

R- Mi poesía es surrealista, no busca etiquetas.

P- ¿Es importante reivindicar en las calles el 8M?

R- Muy importante para no caer en el olvido.

P- ¿Y hay alguna palabra que sea particularmente especial

R- No volver al pasado.

P- ¿Veremos a los hombre leyendo este tipo de literatura?

R- ¡Sin duda!

P- ‘Cuando la vida te quita/ la poesía te da’. ¿Escribir para sobrevivir o vivir para escribir?

R- Vivir para escribir, las desgracias y las penas escritas, en mi opinión son catarsis no poesía.

P- ¿Cómo es el proceso de creación de un poemario?

R- Uno escribe y escribe, luego une un temario y con el hace el poemario.

P- ¿La inspiración viene a ti o tú vas por ella?

R- La inspiración llega en algunos momentos y en otros es la constancia de las ganas de escribir.

P- ¿Hay un punto de unión entre ambos?

R- Creo que tienen raíces distintas.

P- ¿Se pueden nutrir el uno del otro?

R- Los dos pueden alimentarse mutuamente sí lo pienso.

P- ¿Te imaginabas de pequeña llegar a publicar y ser reconocida como poeta?

R- Lo deseaba, la imaginación de una adolescente es muy osada y ambiciosa.

P- ¿Y eso?

R- Eso, es consecuencia de la ignorancia de la juventud.

Cuando te haces mayor te das cuenta de las dificultades del éxito en el arte.

P- ¿Qué tiene para ti el color de la esperanza?

R- Ilusión en un Mundo y una humanidad mejor y más hermanada y donde el arte brille por la calidad y no por su interés comercial.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca