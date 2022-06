Autora de teatro. Novelista, cuentista, investigadora. Colaboradora en prensa, conferenciante, ensayista, traductora, articulista, guionista, radiofonista, cómic. Doctora en Geografía e Historia. Directora en años de ediciones infantiles. Al cargo de la dirección de revistas científicas y literarias.

Tiene en su haber 21 libros; Novelas, relatos, teatro y cuentos infantiles. Un extenso número de artículos publicados en distintas Universidades, CSIC, Prensa, etc. Numerosas entrevistas periodísticas en prensa, eco de distintas ediciones literarias. Como dramaturga obras estrenadas con éxito; “La sinrazón”, obra premiada. Sala Manaut 2013, “Un diecisiete de agosto, La Pardala”, SGAE 2014, “Lobo y mendigo” Teatro Talia 2015.

Miguel Esteban Torreblanca- ¿Cuándo te iniciaste en la escritura? ¿Recuerdas la edad que tenías? ¿Hubo algún hecho, persona, circunstancia que te llevara o empujase a ello?

Maruxa Duart Herrero- Me inicie muy pequeña, tuve la suerte de que mi abuelo Alfonso contara con una extensa biblioteca, allí cerca de los ocho o nueve años descubrí a Dante.

Recuerdo que mi madre y mi abuela Eduvigis estaban preocupadas por mis lecturas, y eso que mi madre poseía un armario con biblioteca propia, fue una concertista de piano muy buena, debido a que no me gustaba estudiar. Las dos, unas “quijotas” más buenas que el pan, se preocuparon imagino porque descuidaba mis estudios en la escuela, es cierto que no me gustaba.

Llegaron a decir que era una viciosa de los libros, eso me dolió, pero no mermó el interés por los libros. Imagino que contribuyó el susto que les di: por entonces escondía los libros en el caserón de mis abuelos, las dos vigilaban mis escondites, un día abrí sin ruido, creo que no sospechaban que pudiera abrir yo sola, por mi edad, las enormes y pesadas puertas del despacho de mi abuelo Alfonso, donde todo el mundo tenía prohibida la entrada, escondía allí las últimas veces, debajo de la inmensa biblioteca los libros, pero encendí una vela para ver, y…, mi larga cabellera prendió fuego sin que me diera cuenta, comencé a gritar y vino mi abuela, que con una toalla impoluta de blanco me lo quitó de encima. Luego vino lo peor, y es que casi me rasuran la cabeza con la que tuve que volver al colegio al día siguiente.

Mi madre, la biblioteca de mi abuelo y el contador de cuentos que era mi padre, además de lo mágica y bonancil que era mi familia, fueron los detonantes.

P- ¿Maruxa Duart Herrero, cuáles son sus sueños?

R- Vivir el sueño de la vida y que se me permita hacerlo, cosa que intento con todas mis fuerzas.

P- ¿Qué concepción tiene de la narrativa?

R- La narrativa es un sueño y es historia. La historia es imprescindible para aprender, crecer y disfrutar de la vida, sin historia la manipulación es inevitable. La narrativa, permite vivir muchas vidas y transmitirlas, instruye, enseña, desvela.

P- ¿Qué consejo daría a los jóvenes que están empezando?

R- Que sean honrados y sigan su intuición, sin abandonar ante la escalada de piedras que normalmente coloca la vida en el camino.

P- ¿Desde qué momento supo que quería dedicarse a la escritura?

R- Cuando me vi inmersa en la escuela escribiendo y dirigiendo a mis alumnos en trece obras de teatro. Momento entrañable, pues se implicaron los Carmelitas a pesar de ser pertenecer a un colegio público, y las madres que cosían las telas, yo con ellas, el armazón de dos dragones con las que actuarían sus pequeños hijos.

P- Pessoa decía que “la vida no basta, por eso existe la literatura”. Para usted ¿escribir es una necesidad; y cómo justifica los largos periodos de silencio?

R- Escribir es mi otra vida paralela. No tengo periodos de silencio, sólo alterno ensayos o novela con obras infantiles, ponencias o teatro.

P- ¿Cómo es su propio proceso a la hora de escribir ?

R- El que me apetece y pudo.

P- ¿Qué narradores son sus referentes y autores de cabecera?

R- Cervantes, Quevedo, La generación del 27 y la del 98. García Márquez, Vargas Llosa…

P- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas, y qué autores le influyeron?

R- Dante, “Las mil y una noches”, “La doncella de Loarre”, “El lazarillo de Tormes” “Domine Cabra”.

P- ¿Cómo definiría a sus libros de narrativa?

R- Singulares, tratan de la vida real mezclada con la fantasía y los relatos históricos.

P- ¿Cree que el escritor “evoluciona” en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje a lo largo de los años?

R- Creo que el escritor evoluciona con su vida.

P- ¿Cómo siente que un libro está terminado y cómo lo corrige?

R- Un libro creo que nunca está terminado, sólo dices basta. El proceso de corrección no es creativo, es pesado y aburrido por muy necesario que sea.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr?

R- Escribo por curiosidad y aprender. No tengo más fin que continuar.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca