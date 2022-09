Etnomusicólogo, especializado en la Música Popular Española. Erudito investigador, representante y defensor incansable de la música tradicional española como cultura viva y activa.

Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Villa del Valle de Abdalajís (Málaga). Miembro de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, con sede en Valencia (España). Miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con sede en Nueva Jersey (EEUU). Medalla al Mérito Profesional de la Orden de los Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja.

Estudia piano y canto en Málaga, especializándose en el canto artístico popular, y además estudia, entre otras cosas, y en diferentes universidades, Etnomusicología, Producción de Espectáculos en vivo, Especialista en Marketing Musical, Didáctica Musical para maestros y profesores, Didáctica de la Música en Educación Infantil, Logopedia, Experto en Educación Musical e Interculturalidad, Curso Superior para Cantantes y Profesionales de la Voz, Técnico en Musicoterapia, Educación Musical como Terapia, Estudios de flamencología.

Tiene elaboradas varias obras didácticas de investigación y ensayo que están hoy en día vigentes en cursos, como “El artista y el público”, “La Copla y sus palos” “Metodología del Garganteo”, “La Copla y la Religiosidad Popular”, “Técnicas básicos del cante flamenco”, “La respiración en el canto popular”, “La emoción artística en el canto”, etc.

En la actualidad tiene publicados siete libros de diferentes temáticas, y también importantes publicaciones como articulista en diferentes revistas, además son muy importantes sus charlas o conferencias, cada vez más numerosas por toda la geografía española, así como en sus numerosos pregones de distintas temáticas.

Como maestro y educador de voces artísticas es toda una institución en el panorama musical español, de su escuela han salido cientos de artistas, entre los que caben destacar Diana Navarro, Ana Mena, Antonio Cortés, María Carrasco, Abrahán Mateo, Adrián Martín, María Figueroa, y un largo etc.

Ha sido profesor de canto del conocidísimo programa “Se llama Copla” de Canal Sur Tv.

Como compositor tiene todo un bagaje profesional a sus espaldas con importantísimos premios y con más de quinientas canciones editadas en disco e importantes colaboraciones en autorías compartidas, con letristas de tanto prestigio como Ignacio Román, Fernando Moreno, Ruiz Lara o Federico Alonso Pernía, entre otros.

Como productor discográfico son más de doscientos discos los que avalan su carrera.

Son muchos los artistas importantes que han grabado temas suyos como por ejemplo Bambino, Falete, Marián Conde, Rosita Ferrer, Diana Navarro, Manuel Amaya, El Loreño, Leonardo Dantés, Ana Mena, Curro Albaizín, Antonio de Canillas, Gloria de Málaga, María Figueroa, Juan Soler “El Africano” y un larguísimo etc. Cabe destacar también la composición de la banda sonora del último video musical que grabó Lola Flores, en el año 1989 y que llevaba el título de “El show de Lola Flores”. También ha compuesto varias marchas procesionales, himnos religiosos, deportivos y sociales, así como canciones de ámbito publicitario.

Pedro Gordillo acumula muchísimos e importantes premios y es socio de honor y escudo de oro de innumerables centros de ocio y cultura de toda España. Entre sus galardones más destacados caben destacar:

– Premio “Maestro Quiroga” de composición otorgado en Sevilla en 1999, así como los Premios a la mejor letra y a la mejor música de la Sociedad General de Autores y Editores de España en la misma convocatoria.

-Premio “Jesucristo 2000”, de composición de música religiosa, organizado en Pamplona por Ediciones de Música-Litúrgica y Oración con motivo del Jubileo del año 2000.

-En 1999 fue elegido por los medios de comunicación “Malagueño Popular” en la feria de Málaga.

-Posee el galardón “Con acento andaluz” en el 2010.

-Premio “Sentir Málaga” otorgado en el 2011.

-En el 2013 una composición suya “Siempre más” recibe el premio “Disco de Plata” en el 33 Festival de la Canción Latinoamericana de California en EEUU.

-En febrero del año 2014 recibe en Valencina de la Concepción (Sevilla) el prestigioso premio “Temperamento”, otorgado por el programa “Temperamento” decano de los programas radiofónicos de España.

-Premio Cofrade Ciudad de Marbella de la Cultura 2014, galardón que también recibieron en el mismo año, entre otros, y en distintas modalidades, Lolita Flores, Los del Río, María José Santiago, Tico Medina, la alcaldesa de Marbella y el periodista Antonio Herrero a título póstumo.

-En el año 2016 recibe el Premio “Solidario” otorgado por la Asociación “Nada es imposible” y el premio “Andaluz de Primera” de la Peña La Paz de Málaga.

Actualmente produce y edita la colección discográfica AIRES DE COPLA que presenta en veinticinco volúmenes lo mejor de la Copla actual nacional con nuevos temas que mantienen el carácter de la Copla de siempre.

El día 7 de octubre del 2021 le fue concedido el premio “Novia del Mar” a la Cultura de Habla Hispana en la Primera Gala de la Hispanidad, celebrada en Algeciras en el teatro Florida.

Recientemente ha participado en el rodaje de la película “ALGO SALVAJE. La historia de Bambino”. Producida por Televisión Española y Canal Sur Tv que ha recibido en el 2022 el Premio CARMEN de la Academia del Cine de Andalucía al Mejor Largometraje Documental.

También recientemente ha sido nombrado “Embajador” del Prestigioso Festival Internacional de Poesía ARTE AHORA de Cabra (Córdoba)

El pasado día 8 de febrero, ha sido premiado en los ART AWARDS 2022 al Premio Internacional MICHELANGELO. Organizado por la Academia Española de Literatura Moderna, la Academia Nacional e Internacional de la Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Organización Arte Ahora y la televisión MUNDO DIGITAL, “como reconocimiento a la aportación que con su obra y su vida ha hecho al mundo de las artes”.

Miguel Esteban- ¿Puede explicarnos el título de tu último poemario y la esencia del libro?

Pedro Gordillo- El último, puramente poético, sin música añadida, fue el libro “Homenaje a diez poetas malagueños” entre los cuales me incluían. Todos los poemas editados en este trabajo estuvieron realizados desde una toma de conciencia de experiencias vividas, con un valor grande de sinceridad en la expresión, algo que considero realmente necesario si queremos y pretendemos contagiar emociones a los lectores.

P- ¿Qué le da la poesía frente a la narrativa?

R- Las dos maneras de escribir son necesarias para mí, las dos me permiten utilizar la palabra como el más noble medio de expresión. En la narrativa puedo extenderme en mi comunicación, buscar indicios de lo expresado, saborear el arte de contar una historia apetecible y que refleje mis emociones y mi capacidad intelectual sobre el personaje, la historia y la materia a describir; la poesía en cambio es especial porque me hace condensar mis ideas en fraseos breves que han de darle musicalidad plena al lenguaje y un sentido abierto a los dictados del corazón.

P- ­¿La poesía es hija de la inspiración o del trabajo?

R- De las dos cosas, al igual que la composición musical que también cultivo. La inspiración nos otorga la claridad sobre el trabajo a realizar, la estética que genera la musa que se asoma enamoradiza a la ventana de la creatividad; el trabajo le otorga asentamiento intelectual y por consiguiente cultural, definición plena y exacta de lo que se pretende transmitir, y el encausamiento necesario y obligado de la personalidad creativa del autor junto al estilo perseguido.

P- ¿Qué concepción tiene de la poesía?

R- La poesía es la estética musicada del lenguaje hablado. La idea concebida debe de ser proclamada y exteriorizada desde el sentimiento y las emociones más puras, buscando de manera extraordinaria la sublimidad de la belleza en la expresión lingüística.

P- ¿Qué consejo daría a los jóvenes poetas que están empezando?

R- Que cultiven sus poemas con amor, desde la sinceridad profunda de sus corazones, y por supuesto, que nunca dejen de crecer intelectualmente para bien de su cultura particular y, en consecuencia, de la cultura general.

P- Ha logrado numerosos premios literarios. ¿Cree que esos poemas que le consagraron ganador fueron sus mejores poemas?

R- Habría que valorarlos en un cómputo global, pero lo que si tengo claro, es que cada uno de ellos han formado parte de una etapa diferente de mi vida y por consiguiente fueron el reflejo de lo vivido, sentido y por lo tanto expresado, en cada momento.

Si fueron importantes entonces y reconocidos públicamente, deben de ser recordados y valorados como flores brotadas y perfumadas con un premio en su época, ocupando el lugar adecuado de su momento en tu historia viva. Por suerte la vida está llena de etapas y vivencias de distinto color.

P- Pessoa decía que “la vida no basta, por eso existe la literatura”. Para usted ¿escribir es una necesidad; y cómo justifica los largos periodos de silencio?

R- Plenamente de acuerdo, aunque yo cambiaria el término “literatura” por el de “arte”, para no dejar atrás tantas modalidades expresivas que han enriquecido y han dado sentido a la vida de tantos autores maravillosos a lo largo de la historia. Para mí escribir es vital, es mi profesión, llevo años viviendo de la docencia y de la creatividad, ya forma parte de mi vida, de mi día a día. Los periodos de silencio, largos o cortos, son necesarios, yo creo que nuestro subconsciente los busca de forma precisa cuando ya son ineludibles.

Es cierto que a veces se alargan más de la cuenta, pero el cuerpo, la mente, el alma, necesita de esa interrupción momentánea de la actividad, que nos permita y nos ayude en algunas temporadas a calibrar en nuestro interior nuestros devaneos psíquicos y cognitivos. El silencio es el complemento perfecto del sonido o de la comunicación, y además nos enseña a escuchar al mundo y nos ayuda a reflexionar y, por consiguiente, a encontrarnos a nosotros mismos.

P- ¿Cómo es su propio proceso a la hora de escribir poesía?

R- Primero hacerle caso al corazón cuando dicta una necesidad imperiosa de creatividad sobre un tema, sobre una idea, sobre un sentimiento. Luego paso al desarrollo de los hábitos de trabajo que más comodidad me otorgan y que más confianza me dan para la culminación efectiva de la obra.

P- ¿Qué poetas son sus referentes y autores de cabecera?

R- He tenido muchos y variados en diferentes épocas. Pero todavía me siguen cautivando de forma especial Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Bécquer, Vicente Aleixandre, Salvador Rueda, y un largo e inmenso etc.

P- ¿Podría usted contarnos un poco del resto de su actividad literaria?

R- Mi actividad literaria va principalmente de la mano de la música, como compositor que soy. Naturalmente las letras de mis canciones son poemas que nacen como una obra literaria que al unirse después a una melodía, a una armonía y a un ritmo o compás, se convierten en canción para surcar los vientos desde la expresión cantada hasta sus destinatarios, el público.

P- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron?

R- En la década de los ochenta, en Málaga capital, se crearon varias tertulias poéticas, encabezadas por excelentes poetas, algunos consagrados hoy en día, y por fervientes críticos en la materia, que me ayudaron a entender mejor el mundo poético, ya que fui un asiduo tertuliano. Leíamos todo tipo de poesía y se intentaba abarcar a todos los grandes poetas de diferentes épocas, equilibrados naturalmente en la balanza con la poesía nuestra, la que con gran ilusión presentábamos en ocasiones a los interlocutores.

P- ¿Cómo definiría a su poesía?

R- Poesía nacida de una necesidad de comunicación artística, visualizada, plasmada y consumada estéticamente desde el prisma personal e intransferible que llevo dentro.

P- ¿Cree que el poeta “evoluciona” en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años?

R- ¡Por supuesto que sí! ¡Qué sería de los que creamos si no tuviésemos la capacidad de reinventarnos con el paso de los años! Además un poeta ha de estar predispuesto a la búsqueda y el que busca encuentra, y el que encuentra está abierto a mil mundos diferentes de entendimiento. Entiendo que ello nos lleva también a la evolución del lenguaje como parte activa y viva de la sociedad que nos rodea, a la cual no solo pertenecemos por naturaleza, sino que debemos de estar integrados por necesidad.

P- ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige?

R- Mi visión estética del poema no me engaña en mis pretensiones ingeniosas personales y emocionales, otra cosa es el resultado que luego pueda tener en los lectores; es decir, cada poema lo veo imaginariamente como un círculo perfectamente formado, si algo falla, siento como existe una especie de abolladura que lo estropea y que rompe su redondez, mientras no observe esa redondez en plenitud, no lo considero terminado.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?

R- El que siempre he tenido, sentirme realizado expresando mis ideas y mis emociones a través del arte. Entiendo que esto es de por vida y mientras ella me lo permita seguiré obstinado en ser un simple ejecutor de una obra que es el reflejo de mi propia existencia. El público, muy sabio por cierto, que juzgue si esta obra es merecedora de ser recordada en algún momento puntual del mañana o si, al contrario, la condena al oscuro y frío olvido, sea como fuere a mi me hace feliz el realizarla, y queridos amigos, ¡quién no sueña y persigue la felicidad!

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca