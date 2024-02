Miguel Esteban Torreblanca- ¿qué opinión le merecen aquellos que plagian?

Rafel Llorcas Signes- Que tienen un déficit de ideas propias y se les pilla enseguida.

P- Sabemos que es una pregunta complicada, pero ¿cómo definiría usted la poesía?

R- Expresión de sentimientos y emociones ante cualquier tema que interese al autor.

P- ¿Qué le mueve a escribir?

R- La necesidad interna de comunicar a los demás lo que siento, y disfruto con el acto de escribir.

P- ¿Es la poesía un baile de máscaras?

R- La poesía puede ser cualquier cosa. Cabe todo en ella.

P- ¿Es cierto que la poesía es un género minoritario?

R- Muchas letras de Serrat no se escuchan solo por una minoría y son pura poesía.

P- ¿Ya no se estila la rima y el metro?

R- Para mí, si sale espontáneamente uso esos recursos, pero no los busco conscientemente. Los demás no sé lo que hacen y la moda no existe en poesía.

P- ¿Con quién le gustaría irse de cañas?

R- Ya me voy con quien me gusta. No tengo nadie especial de difícil acceso con el que me gustaría estar.

P- ¿Cómo vivió la Transición?

R- Militando en un grupo político anti-franquista y en un ambiente universitario muy agradable. Viviendo mi juventud con experiencias interesantes y provechosas a nivel personal.

P- En su opinión, cuáles cree que fueron los momentos en que peligró más la entidad de España como nación.

R- Yo pienso que España es una nación de naciones y mientras no se asuma esto por la mayoría de sus habitantes y se le dé forma política, siempre van a surgir problemas territoriales y de identidad

nacional.

P- ¿Ha dejado muchas historias que contar en el tintero?

R- Todavía puedo contarlas.

P- ¿Cuál es el recuerdo más impactante que tiene de su vida?

R- Cuando entré en la Facultad de Económicas de Valencia, recién llegado de Cartagena.

P- ¿Está de acuerdo con el dicho “Un país que ignora su historia está condenado a repetirla”?

R- Estoy de acuerdo. Por eso es importante todo lo que tiene que ver con la Memoria Democrática.

P- ¿Qué le pide a la vida?

R- Vivirla. Y escribir algo sobre la misma.

P- ¿Qué opinión le merece el debate sobre llamar poetas o poetisas a las mujeres que escriben versos?

R- A mi no me gusta que me presenten como poeta, sino como escritor. Respeto lo que opinen las mujeres sobre ese tema. Es una cuestión suya y no tengo nada que decir.

P- ¿Es usted un gran transmisor de literatura, de poesía, como los antiguos juglares?

R- Hago lo que puedo y dentro de mis limitaciones, que son muchas. No me considero un juglar, ni creo que existan actualmente, aunque alguno de la Tuna, igual se considera así.

Biografía

RIFI (Rafael Llorca Signes). Cartagena, 1952. Residente en Altea.

Director de la revista “Sarrià” que publica l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa”; ha participado con poemas acompañando fotografías de Iván Cabrera, dentro de la campaña internacional por “Aysén y las riquezas amenazadas de la Patagonia chilena”.

Colabora con el artículo “El mundo de Sibylle” dentro del libro de autor de la fotógrafa Sibylle Schorlemmer ( “Ver …lo es todo”).

En 2012 publica el Libro de poemas con 36 ilustraciones de 34 pintores “Por Altea puja i por la Marina baixa la meua ombra: Poemari Rifi”.

En 2013 publica el Libro cd-dvd de poesía musicada “Travel Heart” con colaboraciones de músicos y actores recitando, como Pepa Lopez, y realizadores de vídeo como Rodolfo Buaiz.

En 2015 auto-edita y publica el CD de flamenco- fusión de título “Silencio en llamas”, con el grupo “Luz Candente”: Jose Amador, José Toral y Cuco Chelinni, con letras suyas.

También ejerció de Productor ejecutivo. En 2016-17 edita un disco de pop- rock “El Bar del callejón”, con letras de Rifi y composiciones musicales de Jesús Vidal.

En 2018, publica el Poemario “Miss Mujer”. De 2020 a 2023, realiza los programas de Música y Cultura en Rádio Altea, “Vora Mar” y “Per amor a l’Art”, junto a Ana Salas.

En 2024, publica el Poemario “Total per a què?”, en valenciano y castellano.

