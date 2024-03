Miguel Esteban Torreblanca- ¿Qué opinión le merecen aquellos que escriben poesía?

Ricardo Fernández Moyano- Me parecen personas con gran sensibilidad que se dejan llevar por lo pequeño, por la nimiedad de las cosas que parecen futíles pero en las que encuentran una vía de expresión para sus sentimientos, emociones e inquietudes.

P- ¿Cómo definiría usted la poesía?

R- Es muy difícil definir la poesía pues entramos en el terreno de lo personal, de cómo el poeta percibe la realidad y luego la expresa en sus versos. Hay muchos tipos de poesía, pero la poesía como la persona siempre está evolucionando.

P- ¿Qué le mueve a escribir?

R- Imagino que me mueve el deseo de expresar mi manera de sentir, de percibir el mundo en busca de una forma personal de transmitirlos. La existencia, el amor, la muerte, el paso del tiempo, son y han sido siempre los temas tratados en la poesía, a pesar de eso escribo poesía porque encuentro en ella una forma de comunicación que personalmente no encontraría en otros géneros. Para mí, la poesía es la vida, es algo más que escribir versos, es mirar el mundo con otros ojos. Como díjo Bécquer: “Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía”. La poesía dice mucho más que lo que expresa, mediante la sugerencia, las imágenes, nos transporta al mundo de la imaginación, de la sensibilidad. Como dijera Gloria Fuertes: “Me expreso en poesía para decir mucho con pocas palabras”.

P- ¿Es la poesía un genero menor que la novela?

R- En absoluto es un género menor, es un género distinto, es otra manera literaria de expresarse.

P- ¿Es cierto que la poesía es un género minoritario?

R- La poesía, es efectivamente, un género minoritario, tal vez porque parece algo engorroso de leer, una manera de expresión que aleja al lector de lo que busca en la lectura, que es aislarse y adentrarse en mundos imaginarios o misteriosos que lo alejan de la realidad cotidiana, también porque se lee poca poesía, sin embargo hay lectores que han llegado a la poesía por otras vías y se han sentido atraídos por ella, siendo un verdadero descubrimiento.

P- ¿Por qué ya no se estila la rima y el metro?

R- La rima parece algo arcaico, lejano, antiguo, sin embargo no hay algo más bello que un buen soneto y todo poeta debe saber y haber escrito alguno, aunque luego no suela hacerlo por costumbre, y quien dice del soneto, lo dice también de las demás formas estróficas pero la poesía es música, es ritmo, por ello es conveniente medir los versos, para darles sonoridad, expresión y fluidez. Aunque hay muchos poetas que miden sus versos, en la actualidad lo que predomina es el verso libre donde el ritmo y musicalidad se buscan de otras maneras, como los tiempos verbales, las pausas, el orden de los versos. Yo prefiero medirlos, escribo con versos impares acentuados en sílabas pares, sobretodo en 6ª y 8ª, pero nunca en 5ª y 7ª.

P- ¿Con quién le gustaría irse de fin de semana?

R- No sé muy bien a qué se refiere esta pregunta, si es de viaje, con mi mujer, naturalmente y si es qué poeta o poetas elegiría, pues le diría que con Eloy Sánchez Rosillo, al que considero mi maestro, en su poesía encontré la manera de dirigir mis pasos hacia mi voz poética, otros serían el grupo poético del Café del Ruíz o los Encuentros poéticos del Monasterio de Giles.

P- ¿Cómo vivió la Transición?

R- La viví muy joven, en la Universidad, con gran intensidad e incertidumbre, los numerosos partidos, carteles, pancartas, mítines, votaciones… hicieron que viviera aquellos días como algo histórico pero a la vez sin saber muy bien a qué o dónde nos iba a conducir.

P- ¿En la actualidad corre peligro la democracia en España?

R- Creo que no, a pesar de los vaivenes de la vida política, la democracia está bien instaurada en España.

P- ¿Ha dejado muchas historias que contar en el cajón?

R- No lo sé, en poesía he tratado todos los temas, incluso la poesía social en defensa del debil, de las personas más humildes y sencillas o poesía para la mujer. En cuanto a prosa, lo he intentado, aunque publiqué un libro de relatos, la prosa no es lo mío, es en la poesía donde me desenvuelvo con mayor soltura y dedicación, aunque tal vez el tema medioambiental lo haya dejado en el tintero.

P- ¿Cuál es el recuerdo más impactante que tiene de su vida?

R- Hay muchos, pero visto con cierta distancia, creo que el nacimiento de mi hijo.

P- ¿Está de acuerdo con el dicho “Un país que ignora su historia está condenado a repetirla”?

R- Por supuesto, la misma historia se encarga de recordárnoslo y seguimos tropezando una y otra vez en la misma piedra. Las guerras no son la solución de nada y sin embargo se siguen produciendo en muchos lugares, cada vez más cercanos.

P- ¿Qué le pide a la vida en estos momento de su vida?

R- Paz, tranquilidad, tanto personal como mundial, en lo primero, por mi edad y estado de salud y en general, ansío el entendimiento de los pueblos en aras del bien común y del cuidado de esta casa que es el mundo.

P- ¿Qué opinión le merece el debate sobre llamar poetas o poetisas a las mujeres que escriben versos?

R- La palabra poetisa fue muy usada en el siglo XIX, pero cada vez se usa menos, es un tanto peyorativa e incluso cursi, yo prefiero mujeres poetas.

P- ¿Es usted un gran transmisor de literatura, de poesía?

R- No sé si gran, pero cuando era más joven si me ha gustado, he participado en recitales, encuentros, tertulias, asociaciones literarias, presentaciones de libros…

Biografía

Géneros literarios: Poesía y relato.

Obra publicada:

Poesía:

· Tras la Huella del Tiempo, Diputación de Albacete 1996.

· Transparencias, Devenir Madrid 2002.

· La Voz en la Memoria, Bubok Madrid 2009.

· Poetas suicidas: sensibilidad o supervivencia, Olifante (colección Papeles de Trasmoz). Tarazona (Zaragoza) 2009.

· Rituales de identidad, Huerga y Fierro Madrid 2011.

· Zarzal, Amargord Ediciones Madrid 2015.

· Carmen carminis.Poemas para ellas, Ediciones Dédalo Barcelona 2016.

· Brotes. Antología breve 1985-2016), Huerga y Fierro Madrid 2017.

· El filo del no, Imperium Ediciones, Zaragoza 2020

· Nieve roja al amanecer. Poesía social (1985-2020), Amargord ediciones, Madrid 2022.

Relato:

· El Círculo de los Nombres, Publicaciones Acumán, Toledo 2007. Enero 1ª edición, abril 2ª edición.

· Ha publicado sus poemas en diversas revistas literarias.

· Incluido en varias Antologías y libros colectivos.

Premios:

· Ganador del certamen de Poesía “Versos para una Primavera”, de COPE ALBACETE, 1985.

· Ganador de la V Edición del Certamen de Poesía “Versos de Amor”, de COPE ALBACETE, 1999.

· Finalista del Premio Miguel Labordeta de Poesía 2006 del Gobierno de Aragón.

· Finalista del Premio Internacional Altino de Poesía 2014, 2015 y 2017 organizado por el Ayuntamiento de Quarto d’Altino (Venecia).

· Sus poemas han sido traducidos al rumano, italiano, japonés, árabe y catalán.

Entrevista realizada por Miguel Esteban Torreblanca