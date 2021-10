Miguel Esteban- Usted es un conocido polifacético, la poesía, la ciencia ficción, ¿por qué escribe poesía? ¿No parecen muy alejados esos dos mundos?

Francisco Lezcano Lezcano- La poesía me permite expresar mi sentir lírico cara a la vida Es un lenguaje literario que sale directamente del corazón, del alma. Y la metáfora me facilita hablar de lo invisible que la palabra directa no puede expresar. Escribo en verso libre, para poder desplegar mis alas sin el corsé de las reglas.

La Ciencia Ficción, es una reflexión futurista, campo abierto para lo imaginario entre la ciencia, el sueño, el surrealismo, los imponderables del progreso tecnológico, sus secuelas. El devenir de la sociedad. Grandes científicos universales han sido y son escritores de Ciencia Ficción. Por ejemplo Isaac Asimov, bioquímico, autor de Yo, robot. Arthur Clake, científico británico, autor de la Odisea del espacio.

Y la ciencia ficción no se ha librado de la poesía. Nombremos a Ray Bradbury considerado el poeta de la Ciencia Ficción.

P- Entonces, ¿la poesía está pasando por un buen momento o está ocurriendo justo lo contrario?

R- Yo he considerado a la poesía la cenicienta de la literatura. Hoy tenemos muchos aficionados a escribir poesía, estilo mi diario. Y, grandísimos poetas, ignorados o ninguneados. Creo que las redes sociales han banalizado el concepto poético y la expresión. Para escribir poesía, como para escribir en general, hay que leer mucho, enriquecer el lenguaje, y trabajar. He conocido a pretendidos poetas que nunca leen poesía. Sin embargo, no dejaremos de tener grandes poetas y sus seguidores.

P- ¿Es también escultor, no?

R- Con la escultura me expreso a otro nivel. Tres dimensiones. Pero. técnicamente, llamo escultor al que esculpe. Aunque llamen escultura a lo que hago, para mí son estructuras estéticas, creadas con material de recuperación, y desarrolladas según la matemática fractal y series matemáticas como la de Fibonacci por ejemplo. Al fin y al cabo, utilizado por la naturaleza para la creación de las formas.

P- ¿Dónde hizo sus estudios desde pequeño?

R- De pequeño empecé mis estudios en una modesta Escuela de la isla de Gran Canaria, conocida como la Escuela de Doña Rafaela. Cumplidos los 10 años estuve en otra escuela de la misma región (Tafira) El Jaime Balmes. Mis estudios de bachillerato los hice en la capital, en el Colegio Jesuita San Ignacio de Loyola. El resto de mis estudios y cultura a lo largo de mi vida ha sido autodidacta y variopinta.

P- ¿Cuáles son los modelos o cuáles fueron los modelos de poetas que le dieron ganas de escribir poesía?

R- Aparte de los clásicos españoles, como Juan Ramon Jiménez. Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, los poetas Canarios Hermanos Millares, Ventura Doreste, Pino Ojeda, Chona Madera etc. Y sobre todos mis dos hermanos Ricardo Lezcano y Pedro Lezcano. Ah! Me olvidaba del gran Rabrindanag Tagore

P- ¿Cuáles son los temas más relevantes que quiere usted introducir en su poesía?

R- Los temas de mi poesía podemos catalogarlos como: Poemas socialmente comprometidos. Poemas liricos, paz, amor, ternura. Poemas humanistas. Poemas en la fantasía y la Ciencia Ficción

P- Y ¿se considera usted comprometido?

R- Sí, me considero comprometido, pero sin tendencia de partido. Libre y abierto a la reflexión. Totalmente alejado de cualquier sectarismo.

P- ¿Qué recursos utiliza usted para introducir partes, momentos de silencio, en su poesía?

R- Simplemente los puntos suspensivos. El punto y aparte. El salto de estrofa. Salto de verso.

P- ¿Qué significan para usted esos recursos peculiares de su poesía?

R- Creo que los paréntesis son importantes para asimilar en contexto. Dar tiempo a que el oyente o el lector asuma lo que acaba de oír o leer.

P- ¿Le parece que poesía, música y también arte visual se complementan?

R- Cada uno puede andar a su aire y, deben hacerlo, pero la simbiosis y la empatía son posibles.

P- ¿Otro tema: la intertextualidad tiene importancia en su poesía…?

R- Creo que no, pues que escribo de una manera clara y directa, al menos lo intento.

P- ¿Cómo se porta la crítica con usted?

R- Creo que demasiado bien. Cuando se me pondera excesivamente y pienso en las magníficas cosas que hacen otros, me intimido, se me suben los colores.

P- ¿Es benévola?

R- Hasta ahora no tengo nada que lamentar. Es benévola y creo, modestia aparte, que justa.

P- ¿Le gusta encontrarse con estudiantes, jóvenes que aprecian su poesía, que vienen a escucharle?

R- Si, pero no es corriente que los jóvenes vengan para escuchar poesía. Pero me congratulo con la juventud cuando lo hacen. Mis más satisfactorios encuentros con la juventud, en mis recitales de poesía o en mis exposiciones de pintura, los he tenido especialmente en Francia, Bélgica y Holanda.

P- ¿Hay lugares que le emocionaron en particular cuando participó en recitales poéticos?

R- Pues si. En el Palacio de las Naciones Unidas (Suiza) En la Universidad Libre de Bruselas.En lectura cara a manifestantes por los Derechos humanos en Gran Canaria, París, Bruselas, Amsterdam y Torino (Italia).

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca