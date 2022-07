Entrevistadora de La Prensa. ¿Cuándo fue la última vez que hubo tantas protestas a la vez?

José Stoute. Esta es la primera protesta de este calibre a nivel nacional en la historia del país. Ni la Cruzada Civilista ni el 9 de enero salieron de las áreas centrales.

E. ¿Por qué es un error demeritar el hartazgo alegando la mano negra?

JS. Porque desconoce la legitimidad de la protesta, porque quien desconoce la naturaleza del problema no puede solucionarlo y porque es una ofensa a los cientos de miles de personas que protestan. Esta es una protesta muy justa y cívica.

E. ¿Qué puso a la gente en la calle?

JS. La desigualdad y el empobrecimiento. Más escándalos que han sido aceleradores, como el misterioso contrato minero, Panamá Ports, exoneraciones a las supuestas inversiones turísticas, los abusos de Etelvina y la fiesta de los diputados.

E. Empezamos con la gasolina y el alto costo de la vida; ahora se pide de todo...

JS. Es un error pedir todo. Sin objetivos concretos, la lucha se pierde. Lo que hay que resolver fundamentalmente es el alto costo de los medicamentos, el combustible y la canasta básica. Y las pensiones del Seguro. Ese problema dinamitaría a la sociedad todavía más.

E. ¿Cómo bajar el precio del combustible si Panamá no produce ni refina?

JS. El gobierno tiene que aplicar medidas de austeridad para tener con qué aportar para ajustar ese precio. El alivio anunciado no es tal, porque lo terminamos pagando nosotros mismos. Y si en un mes el barril baja a $3.50, ¿seguiremos pagando $3.95? Eso debe medirse cada mes.

E. ¿Cómo bajar las medicinas de precio?

JS. La solución es comprar directamente a las agencias de Naciones Unidas. Pero no quieren romper el oligopolio.

E. ¿Por qué no lo satisface la inclusión de más productos al control de precios?

JS. Esa medida no calma a los ciudadanos, que ven a los diputados brindar y participar de banquetes diarios. Ningún diputado ni ministro come esos productos. Además, el control de precios debe ser más amplio por un tiempo. Esta es una crisis gravísima… No pueden seguir gobernando con corrupción, despilfarro, privilegios y contrataciones abultadas. En una pandemia, eso es criminal.

E. ¿Qué ve distinto esta vez en la gente?

JS. Que se han movilizado miles de personas y los actos vandálicos han sido pocos y por grupos ajenos a la movilización.

E. ¿Y ve algo distinto en los que no salen?

JS. Sí. Hay más apoyo a los que sí han salido. La gente está cuestionando al gobierno, que es a quien se debe cuestionar.

E. ¿Qué tan en serio se está tomando esto el gobierno de 1 a 5?

JS. Uno. Se han cometido gravísimos errores. Empezando por no asumir sus responsabilidades. Y la no negociación con los que lideran las protestas. Negociar la paz con quien no está en guerra es un absurdo. Y lo otro es lo que dijo Nito, que él es tolerante pero sabe hasta dónde llegar. Una amenaza inadmisible.

E. Pero la Alianza por el Pueblo estaba invitada y decidió no ir al diálogo.

JS. Es que es un diálogo tramposo e inútil, como lo ha sido el Pacto del Bicentenario. Citar a gente que no tiene que ver es diluir y distraer la discusión.

E. La Asamblea, ¿ve lo grave del asunto?

JS. Cero. Nombraron mil 600 botellas “aviadores en México, los nombrados, en la nómina “planilla” del gobierno cobran sin trabajar” en tres meses y el clientelismo es tan descarado que el presupuesto es $140 millones para 71 diputados: $2 millones por diputado. Es un escándalo. La Asamblea puede funcionar con $40 millones, sobrada.

E. El gobierno dijo que pedirá a las entidades iniciar el proceso para bajar 10% de planilla. Eso no es lo mismo que anunciar que bajarán 10%. ¿O sí?

JS. Claro que no. Igual que cuando dijeron que girarían instrucciones para bajar los salarios en pandemia, algo que no pasó. Es que lo hacen todo igual de mal. ¿En qué entidades van a instruir eso, si por ley no pueden tocar a un montón de gente? ¿Cuándo? ¿A quiénes van a sacar? ¿Por qué 10%, si la planilla la han aumentado mucho más que eso? Es una burla.

E. Anunciaron el no aumento de salarios fuera de la ley. ¿Cuánto impacta eso, si los aumentos gruesos están en la ley?

JS. Es insignificante, igual que reducir el uso del celular. Si hubieran dado el ejemplo, pudieran tener autoridad moral para solicitar suspender los aumentos automáticos. Pero tienen cero.

E. Dijeron que reducirán los viajes no oficiales. ¿No todos los viajes que paga el gobierno son oficiales?

JS. Se supone. Es que es burla tras burla.

E. Dijeron que no pagarán viáticos y dietas a funcionarios en directivas. En la mayoría de los casos la ley ya dice eso. El resto, ¿es significativo?

JS. No. Significativos son las consultorías y asesorías innecesarias, los altos salarios, los gastos innecesarios y corruptos, las exoneraciones, la impune evasión de impuestos y las ganancias exorbitantes de las mineras, puertos e importadoras. Eso sí es importante. Pero eso no lo tocan…

E. ¿Quién podría ponerle orden a esto?

JS. Difícil. Debería poder el presidente, pero ya ves que lo que hace es señalar a otros y amenazar. Están gobernando sostenidos únicamente en la fuerza pública.

E. La Asamblea anunció la suspensión de contratos permanentes. ¿El saqueo está ahí o en los transitorios?

JS. Más en los transitorios. La sobrepoblación laboral es inédita a nivel mundial.

E. El peligro de que las protestas sigan.

JS. La violencia. La gente se hartó de la burla y la inacción.

E. ¿Qué dice que por primera vez se estén pronunciando tantas asociaciones?

JS. El malestar incomodó hasta a los cómodos. Solo faltaba que nos provocaran a este ritmo para que el vaso se regara.

E. La mayor debilidad de este gobierno.

JS. La mentira permanente.

E. Sistema de justicia en una palabra.

JS. Corrupto. Y si en el caso Odebrecht, con confesos, no hay justicia, apaga la luz.

E. Narcoestado. ¿Cuán cerca estamos?

JS. Estamos caminando a paso acelerado hacia allá. Hay implicados funcionarios importantes en todos los órganos.

Análisis de Jorge E. Macías Jaramillo.

Agradezco a Camino Alternativo el envío de este artículo profundo actual que retrata de arriba abajo nuestro acontecer nacional. Gracias José Stoute.

Nuestro gobierno igual que los anteriores obedientes a la Oligarquía criolla no solamente han sido incapaces de manejar la crisis lo peor es que a sabiendas de los graves problemas no han tenido la voluntad política para resolver a tiempo los problemas para prevenir la Crisis y Estallido Sociales y sin voluntad para resolverlas. Tenemos el ecocidio de la megaminería, crímenes protegidos e impunes por anteriores y actual gobierno.

De acuerdo con tu afirmación los Panameños nos cansamos de la burla y la inacción de nuestro gobierno que no ha mostrado responsabilidad, respeto ni capacidad resolutiva ante los graves problemas que nos aquejan.

Los gobiernos post dictadura designados por la oligarquía criolla están cortados por esta misma tijeras. Han sido incapaces de otorga mejor calidad de vida para los panameños sobre todo el 50 % de nuestra gente pobres “de a pie”. Tenemos claro que nuestro principal problema es la corrupción que nos cuest5a 5,000 millones de dólares cada año más los 5,000 millones de dólares que dejan de pagar al incumplir con el pago de impuestos cada año, suman 10,000 (diez mil) millones de dólares suficientes para abatir la deuda pública y para los programas del desarrollo social y para prohibir la megaminería y su ecocidio.

Sobre este último tema tenemos más de 20 (veinte) años solicitando moratoria y cierre de esta destructiva y tóxica megaminería que han prohibido en Europa, Costa Rica El Salvador y varias provincias de Sur América. Todos los gobiernos pos dictadura voltean para un lado, nos han dado la espada, nos han cosificado es más el gobierno del Presidente Cortizo ha actuado en sentido contrario al clamor de los ciudadanos porque en 2021 otorgó nuevas tierras en los bosques tropical virgen en la Cordillera Central para expansión de la megaminería y su ecocidio imperdonable.

El Gobierno del Presidente Laurentino Cortizo no ha tenido la capacidad para prevenir los graves problemas, ni para resolverlos, le caracteriza la inacción, el actual ha demostrado ser un gobierno fallid que no necesitamos ni queremos además nos resultan muy daros por los altos sueldos que les pagamos eso sí buenos para despilfarrar el dinero y endeudar cada día más a los Panameños con una estratosférica deuda gobierno que en honor a la verdad es deuda que estamos pagando y pagaremos los panameños.

Ante tanta inacción, ya que el actual es un gobierno fallido con gran incapacidad resolutiva mucho les agradecemos renuncien para evitar avancemos a los extremos peligrosos del estallido social desbordado y evitar sus lamentables consecuencias.

Autor: Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Panameño. Ecologista. Pediatra.