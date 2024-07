“El Toro” explicó que esa propuesta sería sometida a un referéndum, donde se le explique al panameño éstas serán las medidas para salvar el programa de pensiones sin los aportes de la minería y la otra opción con las ganancias de la explotación del complejo que operaba Firts Quantum Minerals, con “la mitad de las ganancias para nosotros”.

¡No sería la presita del pollo, sino la mitad del pollo!, bromeó Pérez Balldares en el programa “Debate Abierto”.

¿Por qué no tomamos todo lo que está sobre la mesa y renegociamos un contrato que sea más adecuado a los intereses panameños?”, preguntó el expresidente perredista.

A juicio del exgobernante, el rechazo a la minería, fue más que todo producto de un hartazgo social por muchos problemas, empezando por la pandemia, yo no creo que el tema mina exactamente fue lo que creó este este problema.

Minera Panamá reportó en 2022 una ganancia bruta de $1,065 millones y en el 2021 fueron $1,449 millones.

Texto publicado inicialmente en critica.com.pa

Comenta y refuta Jorge E. Macías Jaramillo

El mayor hartazgo social de los panameños es en contra de la corrupción que nos ha impuesto por más de un siglo la oligarquía criolla y ex gobernantes, porque somete a más de la mitad de los panameños a una vida indigna, precaria, en la pobreza y pobreza extrema que no se justifica con el elevado PIB, mil millonaria evasión fiscal, créditos mil millonarios etc.

Los panameños no reabriremos ni una sola mina, ni un solo metro de tierra, piedra, ni cascajo para la minería ecocida en Panamá.

No serán los ex gobernantes corruptos ni pertenecientes a la oligarquía criolla corrupta-corruptora en asociación delictiva con el capitalismo salvaje de los Carteles de las mineras transnacionales las que intenten imponer la el ecocidio y amputación ecológica de la megaminería en Panamá, porque todos sabemos que en Panamá sin minería vivimos mejor.

Malos hijos de Panamá “corruptazos” sin vergüenza, carentes de dignidad, debieron desaparecer del escenario político para no cometer la traición a la Patrias de hacerle propaganda a la minería metálica a cielo abierto, que comete crímenes ecológicos que se tipifican como Delitos de Lesa humanidad.

Todos sabemos que la Caja del Seguro Social se encuentra en déficit presupuestario porque es otro botón “piñata” de los gobiernos corruptos panameños. Si los patronos, empresarios, comerciantes etc, pagan sus cuotas obrero-patronal atrasadas, y si los administradores cumplen con honestidad, honradez ,transparencia y rendición de cuentas veraces sin robos a la Caja del Seguro Social, por supuesto que habrá suficiente dinero para todos los programas de la Caja del Seguro Social dirigidos hacia trabajadores, jubilados pensionados.

Lo que en Panamá nos sobran son ladrones, enquistados en la administración pública o amafiados con ellos, nos faltan gobernantes administradores con vocación de servicio por el camino de la Ética, Moral que respeten los Derechos Humanos, los Valores Humanos Universales y nuestro derecho a una vida digna para los trabajadores y el pueblo panameño.