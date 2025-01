He pedido perdón

a las madres y a las tumbas

por haber cortado el sacrificio

de las plantas para alzarse

por haber colgado en los puentes

la esterilidad intelectual de los gobiernos

y mensajes apocalípticos

sacados de cajas negras.

He pedido perdón

por no haber depositado

mil toneladas de plomo

para cortar el paso

de la locura galopante

en las mentes perversas del globo terráqueo

también he pedido perdón

a los dioses del Olimpo

por haber amputado las extremidades

a los santos

en las capillas de los cementerios

y por haber destruido los números primos

que anunciaban la felicidad de los lagartos.

He pedido perdón

a todos y a todas que confiaron en mí

porque no pude frenar

a generales que forzaban

los cimientos de la democracia

hacia un calvario sin salida.

He pedido perdón

a las raíces que nutren los tallos

porque mis versos no llevaron

cántaros de agua a los sembradíos

no consiguieron la solidaridad

ni calmaron la furia de los mares.

No he pedido perdón

a las monjas y a los curas

porque no creo en el perdón bíblico

creo en la justicia

como el perdón del pecado.

Autor Javier Claure Covarrubias