La nota de los organizadores del FIPLC dirigida al gran poeta español Juan Carlos Mestre expresa que el motivo del homenaje es porque “su poesía nos muestra la belleza como conciencia para salvarguardar la esperanza y alentar las resistencias y memorias de quienes, aún en desventaja, no temen enfrentarse al poder para cumplir con su vocación de dignificar la necesidad humana como ética y horizonte de la justicia”.

También desde Honduras, el escritor Salvador Madrid ha escrito sobre Mestre: «Mestre es uno de los grandes poetas de nuestro tiempo; su obra no solo es la representación de una estética, es convicción y manifiesto de la memoria y la resistencia que no disimula su afilada incomodidad para cuestionar el poder y todo aquello que hiera la armonía natural de cuanto existe. Un poeta amado enAmérica, esencial para la generación de Paispoesible en Honduras, con quienes ha mantenido una estrecha relación literaria y política.»

Según el propio autor su poesía está condicionada por haber conocido desde niño a dos poetas con los que se he formó literaria, espiritual y emocionalmente. Uno de ellos es Antonio Pereira y el otro es Antonio Gamoneda. Los trató desde los siete u ocho años y es posible que si no se hubiera encontrado con ellos, hubiera dedicado su vida al destino natural que tenía en su casa: hijo de un panadero, pues repartir panecillos por las calles del pueblo. Respecto a su poesía, él reconoce que posiblemente no tenga una proximidad estética ni a la de Antonio Gamoneda, ni a la de Antonio Pereira, siendo sin embargo deudora de su gran vocación moral, del concebir la poesía como un acto de construcción del lenguaje y no como un artefacto decorativo que anima los festejos del habla.

BIOGRAFÍA

Juan Carlos Mestre nació en Villafranca del Bierzo, León, España, el 15 de abril de 1957. Es poeta, grabador y ensayista. Premio Castilla y León de las Letras en 2018 al conjunto de su obra, también posee importantes galardones como: Premio Adonáis de Poesía (1985); Premio Jaime Gil de Biedma (1992); Premio Jaén de poesía (1999); Botillo de Oro, otorgado en reconocimiento a la labor de representación de su tierra natal, El Bierzo; Premio Nacional de Poesía (2009), por el poemario “La casa roja”, Premio de la Crítica de poesía castellana (2012), por el poemario “La bicicleta del panadero”.