Lago Escondido. Esta marcha se ha transformado en un símbolo de defensa de la soberanía.

La 8° Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, impulsada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y de la cual participan otras organizaciones sindicales, políticas y sociales, se realizará una vez más en febrero del 2025. El comienzo de la marcha, que se desarrollará en la provincia de Río Negro, será el 1° de febrero y estará compuesta por dos columnas. Una, con base en Bariloche y El Bolsón y otra que, desde el camino de montaña, buscará llegar a Lago Escondido.

El anunció formal se realizó en una conferencia de prensa en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense este lunes por la mañana, de la cual, entre otros, participaron Julio Cesar Urien, presidente de FIPCA; Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense); Jorge Rachid; Cristina Camaño (rectora de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo), Pedro Wasiejko (FETIA)? Celeste Fierro (MST) y el padre Paco Olveira.

Es una marcha que año a año reivindica la soberanía nacional en los terrenos adquiridos por el empresario británico Joseph Lewis en plena Patagonia, impidiendo el acceso a Lago Escondido, pese a que la Constitución Nacional y Provincial expresan que se debe garantizar la llegada allí. También, dentro del mapa geopolítico, la Patagonia es un lugar estratégico, que ya tiene la ocupación británica en el Atlántico Sur.

El encargado de dar las palabras de bienvenida fue el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, en un edificio que a lo largo de su historia albergó diferentes expresiones de militancia del campo nacional y popular.

“Hoy esta marcha tiene un significado muy especial por el planteo soberano en este momento que nos toca vivir. Las marchas a Lago Escondido marcaron la consigna de la Patria no se vende. No se vende la tierra, el lago, los ríos, el litio, el petróleo y los recursos naturales. Es más importante que nunca sentar las bases para la soberanía”, afirmó el dirigente gráfico.

“Es muy difícil pensar que se puedan defender los derechos del pueblo trabajador si no defendemos la soberanía, ni nuestros recursos. Es necesario para tener un país independiente”, enfatizó.

Julio César Urien, presidente de FIPCA, aseguró: “Hay una entrega de la soberanía que se da a lo largo y ancho de todo el país. Realizar esta marcha es todo un desafío en un contexto adverso con el Gobierno nacional, también el provincial y municipal. Lo evaluamos con dirigentes de otras organizaciones y todos somos conscientes de la situación. En un contexto donde los sectores del campo popular están resistiendo por sus derechos, queda a los sectores populares asumir la defensa de la soberanía y la Patagonia”.

“Sabemos los riesgos que se corren por los atentados y la represión. Por agresiones pasadas tenemos cuatro integrantes de la patota de Lewis denunciados judicialmente. A pesar de eso seguimos insistiendo en esas políticas”, amplió.

Respecto a las características de la marcha, Urien indicó: “Va a haber dos columnas, una con presencia en Bariloche y en El Bolsón donde haremos conferencias de prensa y de allí analizaremos la situación en Tacuifí. Por otro lado tenemos otro grupo la columna de Montaña al que llamamos la Columna Juana Azurduy que ya tiene a 80 compañeros confirmados. La marcha comenzará el 1° de febrero y la columna de montaña para llegar a Lago Escondido va a estar ingresando el 3 de febrero. Los días claves van a ser 5, 6, 7 y 8 donde la columna de montaña llega al Lago Soberanía y va a intentar llegar a Lago Escondido”.

“El objetivo es mostrar la voluntad de la militancia del campo nacional y popular de defender nuestra soberanía. Iremos todas las veces que haga falta. Esta marcha se ha transformado en un símbolo de la defensa de la soberanía“, cerró.

A su turno, Jorge Rachid apuntó: “FIPCA permitió la posibilidad de que muchos argentinos visualicen el tema. Que 21 agrupaciones que se junten por una causa común es destrozar la estrategia del enemigo que nos quiere divididos, fortalece el sentimiento patriótico y es una tarea fundamental. El Gobierno no es solo el gobierno, es Estados Unidos, Israel y la OTAN que tienen un diseño de colonización y fragmentación. Estamos en pleno siglo XXI al borde de una guerra Mundial y la Patagonia es parte de una posición clave a nivel geoestratégico”.

Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que al igual que Rachid, participó de marchas previas subrayó: “Vamos a ser muchas y muchos más levantando esta causa. Están avanzando en entregar absolutamente todo. Es necesario darle mucha difusión. Compromiso y convicción de seguirle poniéndole el pecho a esta lucha”.

Autor Leonardo Martín. radigrafica.org.ar

Comentario de Jorge E. Macías Jaramillo.

A este llamado de la Defensa de la soberanía de Argentinos Yo le incluyo Que es de gran importancia la lucha que debe ser permanente hasta lograr la descolonización de las Malvinas.

Que poco interesa al presidente de Argentina Javier Milei. En su silencio, permisividad el presidente Milei se muestra cómplice de los imperialistas al guardar silencio y no reclamar la descolonización de las Malvinas, se convierte en traidor a su patria Argentina y cómplice al permitir la apropiación ilegal de este territorio al gobierno inglés, el saqueo, la piratería del petróleo de las Malvinas que para los argentinos patriotas reclaman su soberanía en Malvinas.

El despojo de las Malvinas para el saqueo de su petróleo demuestran la actitud imperialista de Inglaterra apoyado por Estados Unidos hechos evidente de la persistente colonización de las Malvinas a pesar de los programas y esfuerzos de la NU con sus programas de descolonización que no se mencionan y en mi condición de hermano de Argentina me llama la atención y me preocupa que no se mencionen los avances y proyectos futuros en la lucha diplomática por la descolonización de las Malvinas que se lleva a Cabo en la ONU descalificada por el Gobierno de Inglaterra que aún sigue comportándose como imperialista, en este caso sometiendo a Argentina y las Islas Malvinas, que se encuentra a 12,789 kilómetros al Sur de Inglaterra por lo que no tiene nada que reclamar a los argentinos.

Para nada se mencione la piratería del petróleo de Argentina en las Malvinas por empresas petroleras de Inglaterra, que de manera ilegítima han concesionado derechos de explotación del petróleo en Las Malvinas a empresas privadas de EE.UU. e Israel.

Llama mucho la atención la pasividad casi complicidad de Milei con el imperio británico sobre todo porque Argentina tiene una elevadísima deuda externa que imposibilita el desarrollo de los argentinos que en 2024 muestran incremento de varios millones de sus ciudadanos en la pobreza y gran déficit económico.

Al recuperar la soberanía en las Malvinas y su petróleo para beneficio de los argentinos les permitirá explotar y comercializar su petróleo «hasta ahora usufructuado pirateado por Inglaterra» lo que le permitirá mejorar la calidad de vida sobre todo a los millones de Argentinos en la pobreza.

Un llamado al presidente Milei para que asuma su patriotismo, dé ejemplo e impulse la descolonización de las Malvinas ante los organismos correspondientes de la ONU.

Este proceso de descolonización debe reimpulsarlo con la descolonización mental de su presidente Javier Milei.